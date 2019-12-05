Ледяной ад: куда покатится Москва

В эту пятницу мы по-прежнему будем путать декабрь с ноябрем, предупреждает центр погоды «Фобос»: повсюду уже развесили новогодние гирлянды, но погода убивает праздничное настроение — сложно думать о салате «Оливье» и селедке под шубой, когда на улице +1…+3°С, в лицо дует порывистый ветер с юго-запада, а с неба то ли льется дождь, то ли падает снег.

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Остается только позавидовать жителям Германии, северо-запада Франции и стран Бенилюкса — они 6 декабря широко отмечают день святого Николая. В этот день дети с полным правом ждут сладостей и мандаринов — особенно если они были послушными и весь год вели себя хорошо. Почувствуйте себя голландским ребенком: купите себе шоколадку и цукаты из апельсинов, угостите ближних, которым тоже не хватает маленьких радостей.

В субботу, 7 декабря, не стоит ждать похолодания — и хорошо, потому что никто не хочет, чтобы вся вода замерзла и улицы превратились в каток. По прежнему облачно, все так же небольшие осадки, температура далеко не декабрьская — +1…+3°С, а давление рухнет до 739 мм рт. ст. Разрешите себе разлениться и ничего не делать — неважно, что по углам скопилась пыль, а зеленый горошек к Новому году еще не закуплен — выспитесь, позавтракайте и возвращайтесь на диван, прихватив с собой книжку.

Если у вас ни одной книги в доме нет, надевайте пальто и отправляйтесь на книжную ярмарку Non/fiction в Гостиный двор, которая проходит в Москве с 5 по 9 декабря — только постарайтесь не оставить там все деньги, вам еще покупать новогодние подарки.

В воскресенье, 8 декабря, похолодает, но все равно не настолько, чтобы вы почувствовали дыхание Арктики — столбики термометров опустятся до 0…+2°С, временами будет падать снег, а давление опустится еще ниже — до 736 мм рт. ст..

Не совершайте ошибки — не выходите из дома. Помойте, почистите и уберите в коробки летнюю обувь, которая стоит в коридоре, разберите старые черно-белые фотографии, подумайте о прошлом — разумеется, с благодарностью. Если хочется, всплакните. Только не суетитесь — это вам еще предстоит.

В понедельник, 9 декабря Москву накроет очередной циклон — и температура составит до -1…+1°С, задует южный ветер, а с неба будут сыпаться или литься неопределенного вида осадки. Как ни хотелось остаться в теплой постели под одеялом, сделать это не получится — работа сама себя не сделает. Постарайтесь не сердиться на судьбу: принесите коллегам домашнего печенья, выпейте чаю, но не сплетничайте у кулера — впереди корпоративная вечеринка, которая и так даст поводы для разговоров на весь следующий год.

Во вторник, 10 декабря, будет очень ветрено и довольно скользко — температура составит 0…+2°С. Небольшие осадки тоже никто не отменял. Если вам все время зябко, подумайте, достаточно ли тепло вы одеты. Возможно, вам не хватает объемного шарфа, теплых подштанников, футболки под свитером или шапка недостаточно прикрывает уши. Измените свою жизнь, перестаньте стесняться, и тогда не придется сетовать на погоду: спастись не получится только от юго-восточного ветра, который будет дуть вам в лицо.

Ветер, впрочем, на следующий день только усилится — 11 декабря он будет дуть со скоростью 8-13 м/с. Ко всем неприятностям добавится мокрый снег — днем небольшой, а ночью довольно сильный. Температура не будет располагать к прогулкам — за окном -1…+1°С, ночью -2…0°С.

В четверг, 12 декабря, похолодает, поднимется слабая метель, выпадет снег. Температура понизится до -2…-7°С, а ночью и вовсе до -4…-9°С, с северо-запада подует сильный ветер.

Это не слишком приятно, но люди, которые плохо переносят низкое давление, расцветут — к концу недели оно поднимется до 753 мм рт. ст.. В Москве в этот день в 2010 году произошло неприятное событие — на Манежной площади собрался митинг националистически настроенных молодых людей, которые разгромили окрестности и весьма напугали горожан. Обходите агрессивных людей стороной.

В пятницу, 13 декабря, придет настоящая зима — со снегом, метелями, северным ветром, гололедом, температурой -5…-10°С. Не засиживайтесь на работе — бегите домой, сварите суп харчо или рассольник. Разливайте в красивые фарфоровые тарелки, ешьте обязательно в приятной компании. Перед сном выпейте чаю с ромашкой из бабушкиного сервиза: если всю неделю вам хотелось праздника, пусть он будет таким.