Готовили переворот: суд арестовал 9 террористов

Мещанский суд Москвы арестовал девять предполагаемых участников террористической организации Хизб ут-Тахрир (организация запрещена в России) аль-Ислами» (запрещена на территории РФ — «Газета.Ru»). Об сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

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Во вторник, 3 декабря, сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали двух главарей и семерых активных членов группировки на территории Москвы и Челябинска. Ими оказались россияне и уроженцы государств Центрально-Азиатского региона.

По версии следствия, по указанию зарубежных командиров задержанные «целенаправленно распространяли на территории России идеологии террористической организации, нацеленной на свержение насильственным путем действующей власти». Они вербовали в свои ряды местных мусульман и находящихся в стране трудовых мигрантов, сообщали в ЦОС ФСБ.

В ходе обысков у членов преступной группировки изъяли средства связи, электронные носители с противозаконной информации, а также запрещенную литературу.

В их отношении возбудили уголовное дело части 2 статьи 205.5 УК РФ «Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической».

В ноябре сотрудники ФСБ России провели несколько спецопераций по задержанию предполагаемых участников различных террористических группировок. Так, 20 числа в Подмосковье задержали трех членов запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России), которые с 2014 года вербовали в свои ряды россиян.

«Члены структуры осуществляли вербовку жителей Москвы и Московской области в ряды международной террористической организации, организовывали каналы переправки рекрутов на территорию Сирийской Арабской Республики для участия в боевых действиях в составе террористических групп, а также оказывали иное содействие террористической деятельности», — уточняли в спецслужбе.

В ходе обысков в доме, где проживали задержанные, силовики изъяли фальшивые деньги и поддельные паспорта, а также средства связи и электронные носители информации. На членов ИГ завели уголовное дело по признакам преступлений террористического характера.

7 ноября в Дагестане прошла еще одна спецоперация, в ходе которой были задержаны 24-летняя и 33-летняя жительницы Дагестана, собиравшие средства для финансирования деятельности террористов. По данным СК, в прошлом году девушки познакомились в интернете с боевиком, находящимся в Сирии. Он и давал им задания.

За время преступной деятельности дагестанки собрали 10 млн рублей — деньги они переводили боевикам в Сирию. В ходе обысков у них изъяли телефоны, фискальные чеки, а также платежные инструменты. На допросах подозреваемые признались в «ресурсном обеспечении» ИГ, уточняли в ЦОС ФСБ.

На девушек завели уголовное дело «Об организации финансирования терроризма». Если их вина будет доказана, дагестанкам грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

Между тем 21 октября в Башкирии осудили 12 членов «уфимской» ячейки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Как установил суд, двое активных членов группировки объединились с другими функционерами и создали с их участием региональную структуру ячейки в Уфе. В ходе обысков сотрудники УФСБ России изъяли запрещенную литературу и материалы экстремистского характера.

Членам террористической ячейки дали от 11 до 16,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. «Обвинительный приговор вынесен Приволжским окружным военным судом в феврале 2019 года. По итогам апелляционного рассмотрения дела судебной коллегией деяния Мухаметова и Рахманова переквалифицированы, к прежнему сроку добавлено 6 месяцев и 3 месяца. Общий срок заключения составил 16 лет 6 месяцев и 16 лет 3 месяца. Сроки заключения остальных осужденных оставлены без изменений», — сообщали в пресс-службе УФСБ по Башкирии.