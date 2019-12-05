«Без критики нельзя»: Совет судей призвал ограничить СМИ

В Совете судей предложили ввести правила освещения деятельности судов для СМИ — там считают, что реформа прекратит злоупотребления со стороны журналистов. Однако, по мнению советника председателя КС РФ и экс-судьи КС Тамары Морщаковой, такое решение является попыткой избавиться от потока критики в адрес судебных органов. Об этом она рассказала «Газете.Ru».

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По мнению собеседницы издания, причиной для такой инициативы Совета судей послужило всеобщее недовольство и недоверие к судам.

«Процессы, которые сейчас идут, происходят с очень серьезными нарушениями и постоянно обжалуются, СМИ об этом рассказывают. А судебная власть считает для себя оскорбительным очень широкий круг действий и высказываний, хотя это и неправильно», — заявила Морщакова «Газете.Ru».

По ее словам, КС не раз отмечал, что «без критики судебная система существовать не может». «А за критику никто наказывать не должен. Это юридическая оценка, а дальше уже дело за обществом», — считает экс-судья.

Кроме того, по мнению Морщаковой, вводить ответственность для журналистов за давление на суды нецелесообразно, так как на самом деле такого явления просто нет.

«Никакого давления на суд журналистика не оказывает — на самом деле, это было бы смешно, если бы журналисты могли это делать. Они сами прекрасно знают, что не могут этого добиться. Да и сами суды знают, что они в бронированном пространстве существуют. И никто их не может сдвинуть с места, какое бы решение не было запланировано принять», — заключила она.

Дополнительное регулирование освещения в СМИ работы судов избыточно, достаточно уже имеющегося, заявил ТАСС в четверг замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин.

Не оценил инициативу Совета судей и глава Союза журналистов Владимир Соловьев. По его мнению, любой материал СМИ, написанный из зала суда, может быть признан «тенденциозным». В таком случае новый нормативный акт будет способствовать субъективному привлечению изданий к ответственности.

«По сути, это попытка введения ведомственной цензуры. А цензура у нас запрещена Конституцией. Иногда даже судьям надо об этом напоминать», — указано в опубликованном заявлении Соловьева на сайте Союза журналистов России.

Ранее Совет судей РФ предложил разработать правила освещения деятельности судов для СМИ. Кроме того, в организации также хотят ввести ответственность для журналистов за давление на суд, сообщает принадлежащая Демьяну Кудрявцеву газета «Ведомости» со ссылкой на проект концепции информационной политики судебной системы на 2020-2030 гг.

«Особую актуальность приобрела проблема «скандализации правосудия», подразумевающая манипулирование общественным мнением в отношении судебной власти, умаление ее авторитета, беспорядочную, необоснованную критику, подрывающую доверие общественности к процессу отправления правосудия», — указано в документе.

В качестве мер защиты судей от «тенденциозных публикаций» в Совете судей предложили разработать нормативный акт о правилах освещения деятельности судов в средствах массовой информации. В частности, в нем будет предложен механизм защиты от дискредитации судебной власти в СМИ и злоупотреблений со стороны отдельных журналистов.

Помимо этого, судьи выступают за введение ответственности для медиа за давление на суд и продвижение «интересов отдельных лиц путем размещения в СМИ на коммерческой основе негативных материалов о деятельности судов».

Под негативными материалами, в частности, подразумевается «необоснованная» критика, а также попытки нарушить авторитет судебной власти и подорвать доверие к ней.

По данным «Ведомостей», новая информационная политика будет нацелена на совершенствование доступа к информации о деятельности судов, объективное освещение их работы журналистами, а также повышение уровня доверия к судебной системе и формирование ее благоприятного имиджа. Помогать в достижении этих целей будут новые информационные платформы, разъяснительная работа и гражданское воспитание.

Напомним, что осенью текущего года Мосгорсуд заявил о «травле» судьи Тверского суда Алексея Криворучко за приговор актеру Павлу Устинову — молодому человеку дали три года колонии условно за вывихнутое плечо омоновца на несанкционированной акции 3 августа. Позже суд заменил наказание на год условно.

Тогда в отношении двух пользователей социальных сетей, размещавших посты с критикой судьи, были возбуждены уголовные дела об экстремизме и об угрозе убийством. Обвинений в адрес СМИ не поступало.