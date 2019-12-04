Слезы в суде: решена судьба насильников дознавательницы из Уфы

Суд Кировского района Уфы огласил приговоры по делу о групповом изнасиловании экс-дознавательницы отдела МВД Башкирии. Так, 50-летнему бывшему начальнику ОМВД по Кармаскалинскому району Салавату Галиеву и 51-летнему главе отдела по Уфимскому району Эдуарду Матвееву дали по семь лет колонии общего режима, а 34-летнему руководителю отдела по вопросам миграции Уфимского района Павлу Яромчуку — шесть лет.

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Учитывая время, проведенное осужденными в СИЗО, их сроки сократятся почти на год. Кроме того, суд обязал злоумышленников выплатить пострадавшей 3 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

После оглашения приговора жена Яромчука в слезах убежала с заседания. Адвокаты бывших правоохранителей заявили, что намерены подать апелляцию на приговор, передает издание Ufa1.ru.

Ранее гособвинитель потребовал назначить Галиеву и Матвееву по девять лет лишения свободы, а для Яромчука, у которого есть маленькие дети, – восемь с половиной лет колонии. В качестве дополнительного наказания представитель прокуратуры также запросил для обвиняемых лишение специальных званий.

Процесс по делу шел в Кировском районном суде с июля этого года. Заявление об изнасиловании потерпевшая подала на следующий день после преступления. По версии следствия, в ночь на 30 октября прошлого года трое высокопоставленных офицеров устроили застолье, чтобы отметить скорое повышение по службе старшего из товарищей – Матвеева. При этом они позвали к себе и 23-летнюю коллегу, которая совсем недавно начала работать в отделе полиции. Позже выяснилось, что девушка пришла в кабинет не одна, а с подругой.

По словам потерпевшей, после пары рюмок алкоголя старшие коллеги словно взбесились – затащили ее в тесный туалет, сорвали одежду и по очереди надругались.

В СКР заявляли, что в ходе сложных экспертных исследований были обнаружены следы изнасилования, доказывающие вину подсудимых. Представители ведомства также отметили, что все представленные обвиняемыми алиби были опровергнуты.

Отметим, что Матвеев говорил о том, что на момент преступления находился дома — якобы около 22.30 по местному времени (20.30 мск) его приезд зафиксировала камера наружного наблюдения. В то же время адвокат Галиева утверждал, что его клиент проводил время в кафе «Отдых» с 21.30 до 00.00 по местному времени и в отделение не приезжал — домой его якобы отвез водитель, передавал портал «ГорОбзор».

С самого начала суд проходил в закрытом режиме, поэтому СМИ и общественность до сих пор не в курсе конкретных деталей процесса. Так, точные результаты генетических экспертиз не были озвучены.

После начала расследования руководство МВД Башкирии организовало служебную проверку, по результатам которой все три офицера были уволены с должностей в связи с «поступком, порочащим честь мундира» – пьянством на рабочем месте. Сама потерпевшая, по словам ее представителей, несколько месяцев проходила лечение в больнице, после чего в конце декабря вышла на работу. Однако в начале этого года она также была уволена по решению главы МВД республики в связи с неподобающим поведением.

Сначала всех трех фигурантов поместили под арест в СИЗО, однако в апреле этого года экс-полицейских отпустили под домашний арест.

Им предъявили обвинения по статьям об изнасилование, совершенном группой лиц (п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ) и насильственных действий сексуального характера, совершенных группой лиц (п. «а» ч. 2 ст. 132 УК РФ).

В начале октября потерпевшая и ее представители, а также гособвинитель возмутились тем, что адвокаты, по их словам, обсуждают с прессой подробности судебных заседаний. По решению суда процесс из закрытого был переведен в тайный. После этого представители защиты и другие участники дела больше не могли сообщать журналистам никакие подробности кроме официальных заявлений ведомств.

О требованиях потерпевшей взять с обвиняемых моральную компенсацию за нанесенный ущерб стало известно еще в мае 2019 года. Защитник подсудимого Павла Яромчука ранее рассказал прессе, что экс-дознавательница требует от всех обвиняемых 100 млн руб., однако представители потерпевшей эту информацию не подтвердили.