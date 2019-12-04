Прыгали с пятого этажа: смертельный пожар в колледже Одессы

Один человек погиб и 21 пострадал при пожаре в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, расположенного в Одессе. Об этом РИА «Новости» сообщили в местном департаменте здравоохранения.

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Одесское издание «Думская» со ссылкой на мэрию города уточняет, что трагедия унесла жизнь 43-летней преподавателя учебного заведения. В администрации заявили, что женщина скончалась в городской клинической больнице №1, куда ее госпитализировали в тяжелом состоянии

Пожар возник 4 декабря на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса на углу улиц Пушкинской и Троицкой: огонь стал быстро распространяться по этажам, после чего загорелась башня здания. Сотрудники учреждения приступили к экстренной эвакуации студентов.

По словам очевидцев, спасаясь от огня, некоторые учащиеся прыгали на припаркованные машины с четвертого и пятого этажей.

Кроме того, свидетели трагедии утверждают, что несколько человек не успели покинуть колледж, передает ТАСС.

С начала ЧП площадь возгорания увеличилась с 1 тыс. кв. метров до 2 тыс. «Также есть угроза обрушения конструкций и распространения огня. Сейчас к тушению привлечены 65 человек личного состава и 16 единиц техники», — сообщили в Госслужбе Украины по ЧС, отметив, что ликвидация возгорания продолжается.

На распространенных ведомством кадрах происшествия видно, как из здания идет густой белый дым — кроме того, из некоторых окон колледжа вырывается огонь.

В Госслужбе добавили, что четверо из пострадавших являются пожарными — всех травмированных госпитализировали в горбольницы №1, 9 и 11, а также в областную детскую клинику. Спасателям не удается установить связь с четырьмя людьми, которые могли находиться в здании колледжа в момент происшествия, добавил мэр Одессы Геннадий Труханов.

Всего, по словам градоначальника, в здании учились и работали около 400 человек. Из-за пожара были перекрыты некоторые улицы, в связи с чем многие троллейбусные маршруты в городе отменены.

Отметим, что данный колледж — памятник архитектуры Одессы. Такой же, как институт морской биологии и одесский филиал института археологии НАН Украины.

Ранее пожар произошел в другом учебном заведении — уже в России. Так, 2 декабря в Приморье загорелось подсобное помещение школы №251 в городе со статусом закрытого административно-территориального образования Фокино. Об этом сообщали в ГУ МЧС региона.

О возгорании стало известно утром, когда в учебном заведении шел третий урок. По официальным данным, из школы были экстренно эвакуированы 554 человека — при этом сами ученики сообщили, что, как только в здании прозвучала пожарная сигнализация, преподаватель сказала им сидеть на местах, назвав это учебной тревогой, передавало агентство «Восток Медиа».

Учитель позволила школьникам встать только тогда, когда один из воспитанников другого класса пробежал по коридору и крикнул «пожар».

«То есть получается, что на учебные тревоги никто до этого не реагировал. Дети, я считаю, были подвержены опасности. Несвоевременное реагирование на сигнал пожарной сигнализации», — заявляла одна из матерей ученика данной школы.

По данным регионального МЧС, всех эвакуированных временно поместили в соседней гимназии в гимназии №259. Пожарные прибыли на место происшествия через семь минут — они установили, что загорелись пола подсобного помещения. В итоге возгорание общей площади 1 кв. м было локализовано — в результате происшествия никто не пострадал.

Между тем родители утверждают, что уже через 40 минут после пожара их детей вернули в классы, чтобы продолжить уроки — в то же время воспитанники стали звонить взрослым с жалобами на нестерпимый запах дыма. Кроме того, по словам родителей, некоторым ученикам якобы понадобилась медицинская помощь.

«Дети звонили родителям и жаловались, что в школе находиться невозможно. И что они на уроке кашляют от дыма», — рассказала собеседница агентства.