«Решил не зарезать, а задавить»: россиянин сбил бывшую жену

Суд города Сорочинска Оренбургской области признал 35-летнего Максима Майду виновным в покушении на убийство бывшей супруги. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

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Все произошло днем 18 марта 2019 года. Как установил суд, после ссоры с экс-супругой Майда попытался убить ее — на высокой скорости он сбил идущую по улице женщину, после чего скрылся с места происшествия.

Прибывшие на место происшествия медики диагностировали у пострадавшей разрыв связок правого коленного сустава, сотрясение головного мозга и ссадины на лице.

В ходе допросов выяснилось, что незадолго до наезда Майда в личной переписке угрожал бывшей жене убийством. В итоге мужчину приговорили к шести годам и восьми месяцам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на год. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Между тем было установлено, что женщина неоднократно жаловалась в местный ОМВД на систематические избиения со стороны супруга, однако никаких мер со стороны полиции принято не было. Сама пострадавшая уточнила, что снимала побои и писала заявления в правоохранительные органы около семи раз. После развода мужчина в течение двух лет угрожал зарезать ее саму, а также расправиться с ее семьей и забрать их совместную трехлетнюю дочь себе.

«Он ехал и видел, что я иду из магазина, решил не зарезать, а задавить», — сообщала экс-супруга злоумышленника телеканалу РЕН ТВ.

В сентябре 2019 года во Владикавказе жертвой бывшего мужа стала и 22-летняя Регина Гагиева. По данным СК, 18 сентября на нее напал с ножом бывший муж, 31-летний экс-полицейский Вадим Техов.

В день трагедии Техов пришел в компьютерный магазин, где работала его экс-супруга, чтобы выяснить отношения. После этого разъяренный мужчина в ходе конфликта достал нож и нанес ей 10 ударов ножом в область горла и груди. Затем, оставив девушку умирать, он скрылся с места происшествия.

На кадрах с места преступления, которые были опубликованы правоохранителями, видно, как мужчина сперва трясет перед девушкой телефоном, а потом достает нож и наносит ей несколько ударов в область горла и сердца.

Пострадавшую доставили в больницу, однако, несмотря на старания врачей, Гагиева через несколько дней умерла. Позднее медики заявляли, что она получила несовместимые с жизнью ранения. «Шанс был один из 100, от шеи практически ничего не осталось. Из-за того, что кровь не поступала в мозг, он умер еще до прибытия в больницу», — объясняли сотрудники медучреждения.

К моменту трагедии Техов и Гагиева развелись год назад. У них остался совместный ребенок: мальчику 3 года, он живет с семьей Техова. По словам сестры убитой, экс-силовик систематически угрожал Гагиевой убийством, а также систематически избивал ее. При этом, когда пострадавшая обращалась в полицию, правоохранительные органы на ее заявления не реагировали.

«Я уверена, что его настигнет расплата за все его преступления. Если не правосудие, то его обязательно накажет бог. Но и сами мы сделаем все, что в наших силах, чтобы он сидел. Такие люди опасны для общества», — заявила порталу «Кавказ.Реалии» (издание признано в России иноагентом) Роксана Гагиева.

Между тем 11 сентября в Пензенской области 40-летнего мужчину осудили за нападение на бывшую жену с ножом и отверткой. Как установило следствие, инцидент произошел 1 мая 2019 года. Накануне злоумышленник приехал в поселок Спиртзавод, чтобы навестить свою несовершеннолетнюю дочь.

В день нападения мужчина устроил застолье, в ходе которого поругался с бывшей супругой — в итоге он взял отвертку и девять раз ударил ее по голове, телу и рукам.

После того, как отвертка сломалась, сельчанин еще трижды ударил бывшую жену ножом. В квартиру пришла мать женщины, которая позвала на помощь и вывела дочь во двор, где мужчина еще раз ударил ее ножом. Клинок застрял в спине женщины — вскоре его извлекли из тела медики.

В результате пензенца приговорили к 4,5 годам колонии строгого режима. По данным регионального портала «Пенза Информ», вину сельчанин признал частично.