Беглый огонь: в Перми пьяный мужчина убил прохожую

Ранее судимый житель Перми устроил стрельбу по прохожим в Орджоникидзевском районе города. Об этом сообщает Следственное управление СК РФ по региону.

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По данным ведомства, ЧП произошло ранним утром 4 декабря.

«50-летний местный житель, находясь в состоянии опьянения, вооружился охотничьим ружьем, которым он владел незаконно, и открыл стрельбу в своей квартире», — сообщили в СК.

Мужчина несколько раз выстрелил в дверь, вышел на улицу и открыл огонь по прохожим. Жертвой стрелка стала проходившая мимо 50-летняя женщина. Серьезное ранение в ногу также получил сотрудник Росгваридии, находившийся в служебном автомобиле, — злоумышленник пытался отстреляться от прибывших на место происшествия правоохранителей.

Пострадавший был госпитализирован в одну из местных больниц, ему провели операцию. Сейчас угрозы его жизни и здоровью нет, уточнили в Росгвардии.

По информации источников «Интерфакса», стрелок мог находиться под воздействием психотропных веществ. Сейчас он задержан и доставлен в отдел полиции.

По факту стрельбы в СК уже возбудили уголовное дело по двум пунктам статьи 105 УК РФ — «Убийство из хулиганских побуждений» и «Покушение на убийство двух лиц из хулиганских побуждений» —, а также по статье 317 УК РФ «Посягательство на жизни сотрудника правоохранительного органа».

Сейчас сотрудники ведомства проводят осмотр места происшествия — в том числе в квартиру подозреваемого, — допрашивают свидетелей и назначают судебные экспертизы. «Расследование уголовного дела продолжается», — уточнили в ведомстве.

В конце апреля текущего года еще один злоумышленник обстрелял двоих подростков из травматического оружия в московском районе Щукино. Об этом сообщали в пресс-службе Следственного комитета РФ.

«В 14:34 мск на пульт дежурного «02» поступило сообщение о причинении телесных повреждений двум несовершеннолетним на улице Расплетина. Они были отправлены на медицинское освидетельствование», — сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

По данным сотрудников правоохранительных органов, мужчина открыл огонь по подросткам из окна квартиры жилого дома. Как сообщали СМИ, он стрелял из травматического оружия — в результате у одного ребенка было зафиксировано ранение колена, другого пуля задела по касательной у виска.

Прибывшим на место правоохранителям удалось задержать злоумышленника. По факту преступления было возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство».

Ранее, 17 апреля 2019 года, в Костроме сотрудники полиции также задержали местного жителя, который выстрелил 10-летнему ребенку в голову из пневматического ружья. Об этом сообщили в региональном УМВД.

По версии следствия, о выстрелах на улице Маяковского сообщила девочка — ребенок позвонил в дежурную часть полиции. На место происшествия выехали дежурные экипажи полиции и Росгвардии. Вскоре им удалось найти и обезвредить стрелявшего.

«Мужчина выстрелил из пневматического ружья в подростков, которые, по его мнению, слишком шумно проводили время, играя на крышах гаражей, чем мешали его вечернему отдыху. Одна из пуль попала 10-летнему мальчику в голову.

Пострадавший был сразу госпитализирован работниками скорой помощи», — сообщили в ведомстве.

Раненного ребенка после происшествия доставили в реанимацию городской больницы.Там его прооперировали и перевели в нейрохирургию.

В ходе обысков в квартире подозреваемого, помимо пневматики, было обнаружено охотничье ружье, на которое имелось разрешение. Оно было изъято в рамках расследования.

При этом в прокуратуре уверены, что стрелок был пьян. «Установлено, что 52-летний житель Костромы, находясь в состоянии алкогольного опьянения по месту жительства, увидел играющих на крыше соседних гаражей пятерых несовершеннолетних 10-12 лет и, будучи этим недовольным, вооружился пневматической винтовкой, спустился на улицу и произвел несколько выстрелов в указанных подростков», — заявили в областной прокуратуре.

В отношении стрелявшего возбудили уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ «Хулиганство с применением оружия». Если его вину докажут в суде, то ему может грозить до пяти лет лишения свободы.