Авария под Воронежем: перевернулся автобус с украинцами

Междугородний автобус с пассажирами перевернулся в Воронежской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ГУ МВД по региону Наталью Куликову.

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Инцидент произошел днем 3 декабря на 763 км автодороги М-4 «Дон» в Богучарском районе в условиях сильного снегопада. В это время в салоне транспорта находились 29 человек – в том числе двое водителей. По предварительным данным, 59-летний шофер не справился с управлением, из-за чего автобус опрокинулся. Сам водитель объяснил аварию тем, что на отрезке дороги, где произошло ДТП, было скользко.

Всего в результате происшествия пострадали 13 человек – двое госпитализированы, еще 11 пассажиров получили травмы различной степени тяжести и проходят осмотр в местной больницe, сообщает ГИБДД РФ. Детей среди них нет.

Ранее представитель центра медицины катастроф заявил, что в аварии пострадали 17 человек – при этом 14 из них украинцы. «Количество пострадавших увеличилось до 17, из них трое тяжелых, четверо в средней степени тяжести, 10 — в легкой», — сообщал собеседник ТАСС.

При этом пассажиры, которые получили несерьезные ранения, продолжили поездку на попутных автомобилях, отметил замглавы администрации Богучарского района Юрий Величенко. Еще три человека ждут, пока поднимут автобус, чтобы забрать свои вещи.

«Им отдадут вещи, посадят на попутные машины, и они уедут. Сейчас мы вызвали погрузчик, два крана, наша задача — до того, как стемнеет, поставить автобус на колеса и убрать с места ДТП. Кто мог, те уже уехали, а остальных часа через полтора-два отправим», — заявил Величенко.

Он также сообщил, что сам водитель не пострадал. В связи с происшествием движение по трассе М-4 пока затруднено и организовано по одной полосе. Прокуратура и полиция Воронежской области запустили проверки по факту аварии. Между тем в Госавтоинспекции добавили, что автобус ехал по маршруту Запорожье — Ростов-на-Дону. Транспорт зарегистрирован на Украине.

На фото аварии видно, что в Воронежской области идет сильный снегопад – при этом снег лежит и на самой дороге. Жители региона утверждают, что нечищеные трассы – это часто встречающаяся проблема региона. «Доблестные дорожники опять не ждали зиму – рано еще! Декабрь только. Ни в городе, ни на трассе до сих пор не чищено!», — сообщил воронежец Валерий Чуйков в сообществе «ТV Губерния. Новости Воронежа» в соцсети «Вконтакте».

Жители стали массово жаловаться в соцсетях на опасные условия на дорогах под Воронежем в связи с началом зимы. «Зима пришла внезапно. Заметьте у нас каждый год — проблема», — написала жительница Борисоглебска Нина Вознюк в сообществе «Настоящий Воронеж».

Другое происшествие с автобусом, обернувшееся гибелью людей, произошло в Забайкалье 1 декабря. Тогда автобус с сообщением Чита — Сретенск упал с моста через реку Куэнгу. В этот момент в салоне находились 43 пассажира.

В результате аварии погибли 19 человек, еще 21 пострадали – с травмами различной степени тяжести их доставили в больницы Нерчинска, Сретенска, Шилки и Читы.

По данным ГИБДД, причиной ДТП стало лопнувшее колесо. По факту аварии специализированный отдел по расследованию ДТП УМВД России по городу Чите возбудил дело по статье 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Дело передали в региональный Следственный комитет, чтобы уголовное преследование велось также по статье УК РФ 238 «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек». Кроме того, проверки запустили прокуратура Забайкальского края и Ространснадзор.

2 декабря силовики задержали первого подозреваемого по делу – индивидуального предпринимателя из Читы, который организовывал перевозки пассажиров, уточняли в региональном СК. Правоохранители провели обыски в его офисе: изъяли маршрутную документацию, а также документы по предрейсовому осмотру водителей и контролю состояния транспорта.

Ранее бизнесмен сообщал, что у него есть лицензии на перевозки, а автобус не мог представлять опасность, так как проходил все технические осмотры, передавал ТАСС. Однако, согласно базе данных СПАРК, за минувший год специалисты приходили в эту компанию с проверкой трижды и каждый раз выявляли различные нарушения.