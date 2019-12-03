«Это убогость»: почему врачи ушли из новочеркасской больницы

«Верим, ждем и надеемся»

В Новочеркасске власти уговаривают остаться на работе последнего в городе врача-инфекциониста. Как сообщили в городской администрации, специализированная инфекционная больница прекратила прием пациентов в связи с увольнением всех врачей стационара.

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Замначальника городского управления здравоохранением Ольга Андрейченко признала, что даже если врач останется на рабочем месте, больница не сможет продолжить работу в полном объеме. Согласно штатному расписанию, в учреждении должны работать семь медиков: два заведующих отделениями и пять врачей-инфекционистов. Для более-менее нормальной работы больнице нужно хотя бы три врача, которым придется работать на две ставки.

29 ноября больница приостановила прием пациентов после того, как оттуда ушли три последних врача. Как рассказала «Газете.Ru» начальник горздрава Татьяна Гудкова, двое врачей уволились по собственному желанию, поскольку достигли пенсионного возраста – 72 и 66 лет. Еще один врач, завотделением, ушел в отпуск — официально он не увольнялся, однако уже заявил, что не останется в учреждении.

«Он сказал, что после выхода с больничного не сможет работать дальше. Объяснил это большой нагрузкой и ответственностью. Тяжело работать, когда круглосуточно находишься в больнице. Еще два специалиста проработали в учреждении более 40 лет», – пояснила собеседница.

По словам Гудковой, власти уже ищут врачей в больницу, чтобы «преодолеть временный простой в учреждении».

«На сегодняшний день я поговорила с двумя врачами, которые готовы вернуться на работу, третий специалист готов переехать в Новочеркасск из Башкирии. После того, как штатное расписание будет укомплектовано, нам в помощь из медвуза также направят ординаторов 2-го года обучения для работы по специальности», – сказала Гудкова.

Чтобы замотивировать потенциальных работников, каждому из них обещают выплатить по миллиону из городского бюджета.

О том, что в городской больнице больше нет врачей, депутатам гордумы стало известно лишь 29 ноября. По словам Гладковой, она сама узнала об этом в день заседания от главврача учреждения.

Как оказалось, проблема выходит за пределы города, поскольку пригласить врачей-инфекционистов просто неоткуда. Эта специализация является редкой не только в Новочеркасске, но и во всей России, пояснила Гладкова.

«В последнее время молодые специалисты в медвузах, как правило, очень неохотно выбирали ординатуру и интернатуру по инфекционным заболеваниям. Я думаю, причина в том, что они не хотят работать участковыми-врачами, которые испытывают большую нагрузку», – сказала она.

Губернатор Ростовской области поставил перед городскими властями задачу решить проблему отсутствия врачей в больнице до конца декабря.

«Все оповещены о том, что есть острая нужда во врачах-инфекционистах, направлены приглашения. Все что возможно, нами предпринято. Но дальше, к сожалению, не все зависит от нас. Когда люди обратятся и обратятся ли вообще, мы не знаем. Верим, ждем и надеемся. Но если врачей нет, то их нет», – заявила ранее Ольга Андрейченко.

Сейчас на базе учреждения продолжает функционировать бактериологическая лаборатория. Средний медперсонал также остается на рабочих местах, однако работы как таковой у них пока нет. 4 декабря персоналу больницы обещали провести собрания, на котором администрация учреждения расскажет о планах на будущее.

Представители больницы отказались общаться с «Газетой.Ru» и бросили трубку. Ряд врачей и медсестер учреждения также побоялся разговаривать с журналистами и рассказать об условиях работы.

Летом этого года из учреждения ушла врач-инфекционист Наталья. Она рассказала местным журналистам, что уволилась из-за зарплаты, которая уменьшалась, несмотря на то что она проработала в учреждении 25 лет. По словам женщины, она получала максимум 23 тыс. рублей в месяц, работая почти на двух ставках.

Сотрудница больницы, проработавшая в ней более 18 лет, анонимно рассказала «Газете.Ru», что весь персонал сейчас находится в подвешенном состоянии – сотрудники не знают, чего им ждать дальше.

«Сегодня нас пригласили на собрание, пообещали, что врачей найдут и все будет хорошо. Мы надеемся – все хотят работать. Знаете, за столько лет в этой больнице мы такие периоды проходили – и денег не было и оборудования – думаю, что и сейчас справимся», – сказала она.

«Это убогость!»

После закрытия стационара было решено, что пациенты с инфекционными заболеваниями продолжат лечение в ЦРБ Аксайского района (26 км от Новочеркасска) или в ЦГБ Ростова (50 км от города). Дети до 18 лет с такими диагнозами, как острые респираторные инфекции, ангина, пневмония, кишечная инфекция, будут госпитализированы в Детскую городскую больницу Новочеркасска. Инфекционная больница была рассчитана на 50 коек: 30 детских и 20 взрослых. На данный момент всех пациентов уже выписали.

Наибольший поток пациентов приходится на начало осени, когда жители массово заболевают ОРВИ.

«За прошедшую неделю простоя в ЦРБ Аксайского района были доставлены два пациента с подозрением на кишечную инфекцию – дети двух и 14 лет», – рассказала Татьяна Гладкова.

Жители города возмутились не только тем, что больница перестали принимать пациентов, но и состоянием медучреждения. Жительница Новочеркасска Татьяна рассказала «Газете.Ru», что больница пришла в упадок еще 15 лет назад и с тех пор там мало, что изменилось.

«У меня там внук лечился, тогда там на стенах не было даже штукатурки. Пациенты с разными инфекциями, как и положено, лечились в разных корпусах, но они не были между собой соединены. Бедные медсестры бегали между этим корпусами зимой без верхней одежды. В последнее время я туда ездила в БАК-лабораторию – это такое маленькое помещение в отдельном здании. Там, конечно, работники поддерживали порядок, но в целом все здание и снаружи и внутри – это убогость! Оно разваливается», – рассказала пенсионерка.

Анна Капернова обратилась в больницу весной этого года, когда была на восьмом месяце беременности. «Температура 39°С, симптомы указывают на серьезное отравление, угроза выкидыша. Две дамы сидят в приемной и рассуждают, что со мной делать – полиса у меня нет, я госслужащая.

В результате они мне сказали, что сейчас около 22 часов вечера, принять они не смогут: «Вызывайте скорую», – жаловалась горожанка в соцсетях.

Двухэтажному зданию, где располагается инфекционная больница, около 114 лет. В этом году из городского бюджета депутаты выделили миллион рублей на начало ремонта учреждения. Как сообщила Татьяна Гудкова, на эти средства уже сделали капитальный ремонт санузлов.

В 2020 году должен быть сделан ремонт внутренних помещений в детском инфекционном отделении, однако в городе существует и другая «проблема строительства новой больницы». Это медучреждение, согласно планам, рассчитано на 900 коек и будет включать инфекционный корпус. Однако пока не готов даже точный проект городской больницы. Строительство начнется не раньше 2021 года, а до этого времени в городе с населением в 167 тыс. человек останется лишь одно специализированное инфекционное учреждение, где сейчас нет врачей.