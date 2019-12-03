Отрубил голову: испанец убил россиянку в Каталонии

44-летнего гражданина Испании задержали в городе Эль-Прат-де-Льобрегат провинции Барселона по подозрению в убийстве 41-летней россиянки Юлии Сафоновой. Об этом сообщает Моссос д'Эсквадра — каталонская автономная полиция.

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Согласно заявлению правоохранительных органов, мужчина приходился гражданке России, переехавшей за границу из Волгодонска Ростовской области, возлюбленным. Пара проживала в доме на 17-й улице и воспитывала трех несовершеннолетних детей. Утром 2 декабря соседи услышали шум в квартире на втором этаже и вызвали полицию – по их словам, правоохранители часто приезжали к этой семье из-за громких ссор, передает El Pais.

По приезде полицейские обнаружили в одной из комнат тело россиянки с отрубленной головой и ножевыми ранениями на руках – мужчина успел скрыться с места преступления.

В тот же день предполагаемый злоумышленник был задержан силовиками на улице – по словам испанца, в этот момент он как раз шел в полицию, чтобы оформить явку с повинной. «Дело передано в суд №2 города Прат-де-Льобрегат. Ведется следствие», — сообщили в генконсульстве РИА «Новости».

Отмечается, что ранее россиянка не заявляла в правоохранительные органы о насилии со стороны возлюбленного. При этом знакомые семьи уверяют, что конфликты между сожителями начались задолго до трагедии. «В последние месяцы ситуация стала очень напряженной. Как-то раз мать убитой появилась в школе и кричала на сожителя дочери за то, что тот говорил плохие вещи о ее сыне», — рассказал мужчина, который водил своих детей в ту же школу, что и россиянка.

Позже выяснилось, что несмотря на отсутствие заявлений в полицию городская мэрия знала о насилии в отношении женщины — она получала психологическую помощь с лета 2019 года в муниципальной службе ухода за женщинами, подчеркнули в Верховном суде Каталонии.

В связи с гибелью россиянки мэрия Эль-Прат-де-Льобрегат объявила трехдневный траур – вечером 2 декабря прошла акция в память о жертве.

С начала 2019 года 41-летняя россиянка стала девятой погибшей от рук своего партнера в Каталонии – всего в Испании при тех же обстоятельствах в 2019 году погибли 52 женщины, пишут местные издания.

Не менее ужасающий случай произошел с россиянкой в Испании 21 октября. В тот день 44-летнюю женщину убил ее 54-летний экс-возлюбленный, который также имел гражданство РФ, но долгое время проживал в испанском городе Дении провинции Аликанте. Об этом сообщало местное издание El Español со ссылкой на источник в силовых структурах.

Утром мужчина пробрался с помощью лестницы на второй этаж дома, в котором жила россиянка и ее 11-летняя дочь. Увидев, что бывшая возлюбленная спит, предполагаемый злоумышленник сделал глубокий смертельный порез на ее шее и скрылся с места преступления.

О произошедшем в правоохранительные органы сообщила дочь погибшей, которая услышала крики матери. Вскоре 54-летнего россиянина арестовали.

Подруга убитой рассказала о том, что женщина и предполагаемый злоумышленник познакомились, когда россиянка еще жила в российском городе и работала медсестрой, передавало El Español. Пара начала общаться в сети с помощью приложения для знакомств – они несколько месяцев переписывались, после чего мужчина уговорил гражданку РФ переехать к нему.

Россиянка устроилась в Дении в клининговую службу, параллельно изучала испанский язык – в местное учебное заведение ходила и ее дочь. Однако через несколько месяцев отношения 54-летнего мужчины и гражданки РФ испортились. «Она узнала, что он встречался с еще одной россиянкой, с которой он тоже познакомился через интернет. В результате они расстались», — сообщила подруга убитой.

Несмотря на конфликты женщина решила остаться в Дении, так как ее дочери нравилось здесь учиться. Через некоторое время, в новогодние праздники 2019 года, бывший возлюбленный пришел к россиянке и ударил ее.

Не выдержав, женщина подала заявление в полицию, заявив, что это не первый случай, когда россиянин ее истязает. В феврале суд города Бенидорм обвинил мужчину в жестоком обращении на гендерной почве – с этого момента злоумышленник не мог приближаться к жертве больше, чем на 300 метров, а также общаться с ней.

Несмотря на это россиянин еще несколько раз угрожал экс-возлюбленной убийством, из-за чего женщина была включена в Комплексную систему наблюдения за жертвами гендерного насилия, где уровень опасности для нее оценивался как средний, однако это не спасло россиянку.