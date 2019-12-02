«Я странник»: арестован отец, убивший 9-летнего сына

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал 40-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве собственного сына. Он будет содержаться в СИЗО до 26 января 2020 года. По версии следствия, обвиняемый жестоко расправился с 9-летним мальчиком из-за личной неприязни, сообщили в СКР.

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Ранее в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области рассказали, что подозреваемого задержали в Уфе на железнодорожном вокзале, когда он пытался уехать в другой регион. По словам представителя ведомства, мужчина вел себя странно — складывалось впечатление, что он «зомбирован».

СКР уже опубликовал видеозапись его задержания. На кадрах видно, как два оперативника в форме полицейского спецназа и в гражданской одежде заводят мужчину в микроавтобус, а потом доставляют в помещение. Во время допроса мужчину попросили представиться и сказать, куда он направлялся. Тот ответил, что собирался поехать к жене.

Его также спросили, где находится второй ребенок, однако задержанный заявил, что у него есть только один сын, найденный мертвым. При этом оперативник за кадром уточнил, что, по словам его жены, в семье воспитывались двое сыновей.

Телеграм-канал Mash также опубликовал видео из зала суда. На вопросы судьи о том, гражданином какой страны является обвиняемый, тот ответил, что у него нет дома: «Я странник».

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что в Екатеринбурге была также задержана 48-летняя Земфира Гайнуллина. Женщина возглавляет секту «Ученики Христа», членами которой, по предварительным данным, являются родители убитого мальчика.

В официальном сообщении СКР говорится, что задержана уроженка Республики Башкортостан 1971 года рождения, однако имя подозреваемой не раскрывается. Женщине предъявлено обвинение в пособничестве убийству малолетнего (ч. 5 ст. 33, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Она также арестована и отправлена под стражу.

«Окончательно преступная роль каждого из задержанных будет установлена в ходе следствия, также будет проверена их возможная причастность к другим ранее совершенным преступлениям», – добавили в ведомстве.

Тело 9-летнего мальчика было обнаружено 27 ноября закопанным в лесопарке «Юго-Западный» в Чкаловском районе Екатеринбурга. — оно было завернуто в простыню. После этого следователи возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего (п.» в» ч.2 ст.105 УК РФ). 2 декабря в СКР официально сообщили, что причиной смерти ребенка стала «механическая асфиксия от закрытия дыхательных путей». По данным СМИ, рот мальчика был заткнут кляпом.

Версия следствия, согласно которой отец ребенка убил сына из «личной неприязни» опровергает информацию, которую ранее распространило издание «КП-Екатеринбург». Со ссылкой на источник в правоохранительных органах оно сообщило, что отец и мать убили мальчика по религиозным мотивам — якобы они избили его плетками, после чего засунули в рот кляп.

«Ребенка убили на «религиозной почве». По одной из версий, ребенка били плетками, чтобы «изгнать из него бесов», — цитировало своего собеседника издание.

СМИ также сообщили, что в течение несколько дней родители мальчика пытались воскресить его, обратившись для этого к Земфире Гайнуллиной. После того, как сделать этого не удалось, отец и мать вынесли тело в лес и закопали.

По данным из открытых источников, секту «Ученики Иисуса Христа» создала именно Гайнуллина, в нее входило несколько десятков человек. Женщина нигде не задерживалась подолгу и вместе с адептами путешествовала по российским и белорусским городам. При этом официальное христианство и его постулаты она критиковала. Кроме того, женщина призывала своих учеников жестоко наказывать детей за провинности.

Соседи семьи утверждают, что тело, завернутое в пакеты, еще несколько дней пролежало в подъезде, однако они думали, что это мусор.

«Стояло здесь и воняло. Как будто что-то протекло, тут капли были. Мы думали, это просто мусор», — передает Mash слова одной из жительниц дома, где произошло убийство.

О пропаже ребенка в полицию заявила его тетя по материнской линии.

«Наводку на мать дала сестра женщины. На вопрос: «Где твой сын?», та рассказала, что в октябре вместе с соседкой убила мальчика, а после закопала в парке рядом с озером. Предположительно, у семьи есть еще дети», – уточнил источник kp.ru.

Мать ребенка уже задержана. Сначала сообщалось, что она пыталась сбежать на родину, в Белоруссию, однако в СКР опровергли эту информацию. В ведомстве пояснили, что женщина самостоятельно явилась к следователю на допрос. Сейчас она проходит по делу в качестве свидетеля.