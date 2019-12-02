Рэпер Птаха сорвал аплодисменты на думских слушаниях по наркотикам

На парламентских слушаниях «Угроза пропаганды и распространения наркотиков в интернете» сегодня искали способы борьбы с этим явлением политики и представители общественности. Обвинения в популяризации запрещенных веществ звучали в Госдуме в адрес самых разных сторон.

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Прежде всего, вину возложили на рэп-исполнителей: как подчеркнул председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества Александр Малькевич, большинство школьников проявляют интерес к наркотикам после прослушивания композиций любимых артистов, в которых затронута эта тема.

«Вот он пошел в комнату, закрылся и слушает свой любимый музон. А оттуда идет прямая пропаганда к употреблению наркотиков», — заявил Малькевич.

Он предложил «привести в чувство» российские социальные сети, которые не фильтруют информацию и ненамеренно способствуют распространению сведений о наркотиках. «Нужно нанимать модераторов, которые будут отслеживать всю информацию, которая выкладывается на эти площадки. Однако многие предпочитают на этом экономить, поэтому там до сих пор существуют страницы, с которых идет открытая пропаганда», — подчеркнул спикер.

Однако у рэпера Птахи было другое мнение — он обвинил в бездействии власти. По слова рэп-исполнителя, правительству в первую очередь стоит обратить внимание на действия сотрудников правоохранительных органов, «крышующих» наркодиллеров.

«Я, возможно, буду груб по отношению к нашей власти, но вся наркота идет через порты и всех наркодиллеров прикрывают люди в погонах. Поэтому для решения проблемы нужно в первую очередь разобраться с последними – без них наркотики не будут так легко проникать на территорию нашей страны», — заявил рэпер.

Он также подчеркнул, что запретом даркнета проблему решить нельзя, потому что распространители всегда найдут новые пути. Однако пострадать от запретов могут невинные люди. «В нашей стране запреты ставить нельзя. У нас неадекватные сотрудники правоохранительных органов, которые видят запрет и сразу хотят посадить человека за что-то», — заключил Птаха. После его выступления весь зал взорвался аплодисментами.

Неожиданное решение проблемы распространения наркотиков оказалось у руководителя фракции ЛДПР Владимира Жириновского — по мнению депутата, наркодилеров нужно высылать в отдаленные регионы страны.

Как подчеркнул Жириновский, сажать в тюрьмы людей бесполезно — это только ломает их судьбы и рушит здоровье, в то время как они могут оказаться полезными государству.

«Вот пусть он там живет, нормально как человек. Пусть пашет, производит что-то. Нахождение в тюрьме только тиражирует преступность. Ему там делать нечего в камере, вот и сидит, думает, чем заняться на свободе», — заявил лидер ЛДПР.

Сам депутат также признался, что в детстве однажды пробовал наркотики.

«Мы маленькие были — лет восемь или десять. Они постарше, поэтому мы естественно берем пример. Видим, что-то курят, и слышим слово — «анаша». Подходим, а он сразу говорит: «На, покури» и сует мне в рот, я не успел даже рот закрыть. Попробовал — что-то кислое. Выплюнул и все», — заявил Жириновский.

Своим примером политик призвал учить детей отказываться от новых сомнительных опытов. «Вот я же не приучился. А вдруг другому понравится. Такого допускать нельзя, — подчеркнул Жириновский. — Должен действовать принцип «ни у кого ничего не бери». Уже с детства нужно быть менее любознательными».

Депутаты озаботились проблемой распространения запрещенных веществ в даркнете после серии публикаций «Ленты.ру» в проекте «Россия под наркотиками». По данным издания,

только в 2018 году за наркотики были осуждены 88,4 тыс. россиян. При этом 69,6 тыс. человек были приговорены к разным срокам за приобретение и хранение наркотических средств, без цели их сбыта.

«Мы закрываем не производителей веществ, а наркопотребителей, которые затем становятся рецидивистами и вовлекаются в торговлю в даркнете», — сообщил сегодня главный редактор «Лента.ру» Владимир Тодоров.

По его словам, наиболее часто под статью 228 попадают молодые люди в возрасте 18-29 лет — они составляют 42,5% осужденных.

Анонимная торговая площадка Hydra, через которую осуществляется оборот наркотиков на российском рынке, в 2018 году стала мировым лидером по объемам сделок в криптовалюте – через площадку прошло более 50 млрд рублей. Сегодня Hydra активно используется жителями более тысячи городов РФ, в которых ежедневно прячется более 13 тыс. тайников-закладок на сумму 227 млн рублей.

Отметим, что это уже вторые парламентские слушания, посвященные распространению наркотиков в даркнете. Первые состоялись 14 октября. Тогда их председатель депутат Борис Чернышов привел шокирующие данные — он сообщил, что русский язык в теневом интернете применяется чаще всего. По данным компании Trend Micro, в 2015 году 41% страниц в даркнете использовали именно русский. На втором месте с небольшим отставанием был английский язык. 11 июля этого года Россия показала исторический максимум по количеству пользователей браузера Tor — более 600 тыс. человек за сутки. Таким образом, Россия «обогнала» США и Иран по этому показателю.