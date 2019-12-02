«Пятнистые осадки»: какая погода ждет россиян в декабре

Синоптики предрекли россиянам аномально теплую погоду в декабре. Об этом РИА «Новости» сообщил исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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Он уточнил, что столбики термометров в первом месяце зимы будут показывать положительную температуру на 40% территории страны. Это коснется Северо-Западного и Приволжского федерального округа, запада Центральной России, а также части Сибири. «Это не значит, что постоянно будет тепло. Будут неоднородные периоды: и оттепель, и сильные морозы. Будет скачкообразно меняться температура», — пояснил сотрудник Гидрометцентра.

По выражению Романа Вильфанда, осадки в декабре распределятся «пятнисто».

На юге России и Северном Кавказе, Ставрополье и Кубани, в Центральном Черноземье, на средней и нижней Волге, а также Южном Урале ожидается недостаток снега. При этом Барнаул, Кемерово, Томск, Красноярск, Братск, Иркутск, север Западной Сибири, Ямал, Обская губа, Таймыр, Якутия, Камчатка и побережье Хабаровского края будут страдать от переизбытка осадков. В остальных российских регионах, в том числе в столице, осадки будут в пределах нормы, рассказал Вильфанд РИА «Новости».

Ранее центр «Фобос» сообщал, что в течение всего декабря в России будут наблюдаться температурные аномалии. По мнению метеорологов, север европейской части страны в декабре будет находиться в зоне «особенного перегрева». Температуры будут превышать средние значения на четыре градуса и больше.

Погода холоднее нормы ожидается на севере Сибири и Дальнего Востока, а на юге страны температура будет в обычных пределах, разъяснили специалисты центра «Фобос».

Жителей столицы синоптики предупредили о «температурных качелях» — метеорологи объясняют это циклонами, приносящими то тепло, то холод. А вот спрогнозировать количество снега в центральных регионах России они с уверенностью не смогли. «Без сугробов на Новый год Русская равнина, скорее всего, не останется, хотя и велика вероятность праздничной оттепели», — подытожили синоптики.

Роман Вильфанд уже предупреждал россиян, что классической русской зимы в Москве с большой вероятностью не будет. Если бы это время можно было охарактеризовать цветом, то он бы был розовым, заявлял синоптик «Интерфаксу».

Как рассказал Вильфанд, «розовая зима» всегда приносит с собой тепло — температурный фон будет держаться выше нормы или около нее. «В целом, да, зима ожидается нехолодной. Зима прогнозируется в таком цвете — даже боюсь слово произносить — розовом», — пояснял он.

Синоптик пояснил, что цвет зимы определяет тот оттенок, который преобладает на прогностической карте того или иного периода, уточнил метеоролог. Розовый цвет, в частности, означает превышающую нормы температуру.

Вильфанд отметил, что аномальные погоды зимой несут в себе определенные риски для россиян. По его словам, в условиях слишком низких температур есть вероятность возникновения серьезных проблем с энергообеспечением по стране.

Также специалист заявлял, что морозный воздух опасен для людей, имеющих проблемы с органами дыхания. Именно поэтому, по мнению научного руководителя Гидрометцентра, теплая зима — для нашей страны лучше, чем традиционные морозы.

Вместе с тем он уточнил, что у этого явления также есть и негативные последствия. «На европейской территории теплая зима связана с частыми оттепелями, и это проблема. Кроме того, что постоянные перепады температур негативно влияют на человека, сильно страдает дорожная инфраструктура, которая в результате к весне приходит в негодность.

При температуре около нуля дороги становятся скользкими. «Теплая зима часто сопровождается обильными осадками, в том числе ледяным дождём», — уточнил Вильфанд. Он добавил, что высокие температуры в холодное время года могут быть вредны для сельского хозяйства — озимые культуры выпревают, и весной их приходится пересеивать.