«Ходить будет»: пострадавшие в ДТП в Забайкалье приходят в себя

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов объявил 2 декабря днем траура по жертвам ДТП с туристическим автобусом, в котором погибли 19 человек. Об этом сообщается на официальном портале региона.

Реклама

По словам Осипова, краевое правительство намерено оказать помощь и поддержку всем местным жителям, семей которых коснулась трагедия. «Мои искренние соболезнования родным и близким погибших», — заявил губернатор.

Власти Сретенского района, где произошло ДТП, ранее также объявили траур по погибшим. Сегодня на всей территории региона будут приспущены флаги России и Забайкальского края, а также отменены развлекательные передачи и мероприятия.

Сейчас все пострадавшие в результате аварии в Забайкалье получают необходимую медицинскую помощь. Шестеро пассажиров находятся на лечении в краевой клинической больнице в Чите, четверо из них находятся в реанимации. Двое человек, чье состояние оценивается как средней степени тяжести, были помещены в стационар, сообщил заместитель главного врача больницы по хирургии Евгений Порушничак.

Врачам забайкальской краевой больницы удалось спасти ребенка беременной пассажирки. Жизнь самой женщины находится вне опасности, сообщил ее муж Александр Чернявский.

«Сказали, что с ребенком все хорошо. У жены что-то с позвоночником незначительное, ходить будет», — сказал мужчина журналистам. Сам он находится в клинической больнице, куда его госпитализировали. Пассажир автобуса также рассказал, что, по его мнению, привело к аварии — он считает, водитель автобуса не смог справиться с заносом на дороге.

В Шилкинской больнице также остаются семь человек, двое из них — в тяжелом состоянии. «Сейчас пострадавшие, те, кому позволяет состояние, готовятся к транспортировке в Читу бортом санавиации», — сообщил главный врач Шилкинской ЦРБ Сергей Бянкин.

В Сретенской ЦРБ на лечении находятся шесть человек, среди них — 12-летняя девочка. Ребенок поступил в тяжелом состоянии, однако сейчас ее состояние оценивается как удовлетворительное. Еще две женщины в тяжелом состоянии находятся в Нерчинской ЦРБ. «Они получили серьезные травмы. Одной пациентке была проведена операция», — рассказала главный врач Нерчинской ЦРБ Анна Вечканова. Пострадавших также планируют транспортировать в Читу.

Как ранее заявлял губернатор региона Александр Осипов, все пострадавшие при падении автобуса — местные жители. В общей сложности для выплаты компенсаций семьям погибших и пострадавшим власти Забайкалья направят около 25 млн рублей из резервного фонда правительства региона.

«В соответствии с федеральными правилами мы определили размер компенсаций: по 1 млн рублей за погибших, по 400 тыс. рублей — пострадавшим средней и тяжелой степени, по 200 тыс. рублей — пострадавшим легкой степени», — сообщил журналистам и.о. вице-премьера края по финансовым вопросам Андрей Кефер.

Для расследования обстоятельств происшествия аварийный автобус отправят в Читу, сообщил исполняющий обязанности вице-премьера Андрей Гурулев. С ним будут проведены дополнительные следственные мероприятия.

По факту аварии специализированным отделом по расследованию ДТП УМВД России по городу Чите было возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ведомства. «Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», — уточняется в сообщении.

Сейчас дело передано в СК для объединения с уголовным делом по статье УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек» и дальнейшего расследования. Отдельные проверки по факту случившегося проводят прокуратура Забайкальского края и Ространснадзор.

Ранее перевозчик Сергей Пнев сообщал ТАСС, что у него были лицензии на перевозки, а автобус проходил все необходимые технические осмотры. Тем не менее, по информации из базы данных СПАРК, за минувший год автоперевозчика проверяли в этом году трижды, при этом выявив различные нарушения.

Источник в страховой отрасли, в свою очередь, также отметил, что автобус не был застрахован. В этом случае возмещение ущерба может лечь на перевозчика.

При этом губернатор региона Александр Осипов ранее сообщал, что все документы на аварийный автобус, по предварительным данным, были в порядке. По его словам, окончательную оценку причин ДТП должно дать следствие.

«Мост также был в порядке — исправное металлическое ограждение, высокое бордюрное ограждение пешеходной части моста. Ограждение снесено автобусом на значительной протяженности <...> Было ли там лопнувшее колесо, какая была скорость движения, в каком состоянии находилось дорожное полотно — ответы на эти вопросы должны дать компетентные органы», — заключил он.

Авария в Забайкалье, при которой туристический автобус пробил ограждение моста и упал в замерзшую реку Куэнга в Сретенском районе, произошла 1 декабря. В ней погибли 19 человек, 21 пассажир получил различные травмы. Всего в автобусе Kia Granbird, следовавшем из Сретенска в Читу, находились 43 пассажира и водитель. По данным ГИБДД, причиной ДТП стало лопнувшее колесо.