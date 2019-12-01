Трагедия в Забайкалье: автобус с туристами упал в реку

Авария в Забайкалье, при которой туристический автобус пробил ограждение моста и упал в замерзшую реку Куэнга в Сретенском районе, унесла жизни 19 человек. Об этом журналистам заявили в пресс-службе губернатора Забайкальского края. «В аварии, произошедшей сегодня в Сретенском районе, по уточненным данным, 19 человек погибли, 21 получил различные травмы», — говорится в сообщении. Всего в автобусе Kia Granbird, следовавшем из Сретенска в Читу, находились 43 пассажира и водитель.

Соболезнования в связи с трагедией выразил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Он поручил своему заместителю Татьяне Голиковой предпринять меры для оказания помощи пострадавшим, сообщила пресс-служба главы правительства.

По данным ГИБДД, причиной ДТП стало лопнувшее колесо. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.«Водитель автобуса из-за разрыва переднего колеса совершил съезд с проезжей части в право по ходу движения с последующим опрокидыванием транспортного средства в реку Куенга», — отмечается в сообщении.

По факту ДТП в СК Забайкальского края уже возбудили уголовное дело. «Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц») <...> На место происшествия направлены следователи-криминалисты краевого следственного управления», — передает пресс-служба ведомства.

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Прокуратура Забайкальского края, в свою очередь, также начала проверку по факту происшествия — сотрудники ведомства уже работают на месте ДТП.

«В ходе проверки представители надзорного ведомства дадут оценку как действиям перевозчика, так и органов местного самоуправления и иных органов, отвечающих за безопасность на соответствующем участке дороги и владеющих мостом, с которого произошло падение автобуса», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Кроме того, на место аварии выехали сотрудники Ространснадзора, проинформировал РИА «Новости» представитель надзорного ведомства: «Выясняем обстоятельства случившегося. После сбора всей необходимой информации будет принято решение о проведении проверки».

На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, полиции, МЧС и врачи скорой медицинской помощи. В район ДТП вылетели два вертолета Центра медицины катастроф. Туда также выехал губернатор Забайкальского края Александр Осипов.

Как сообщает пресс-служба Минздрава России, контролировать оказание медицинской помощи пострадавшим будет министр здравоохранения Вероника Скворцова. По информации министерства, пострадавших доставляют в больницы ближайших населенных пунктов: в районную больницу города Шилка эвакуированы 8 человек , в ЦРБ Нерчинска — 8 человек, а в районную больницу Сретенска попали трое. Один человек сейчас находится в тяжелом состоянии, 18 — в состоянии средней тяжести. Десять пассажиров получили медицинскую помощь амбулаторно.

По информации Telegram-канала Mash, один из пострадавших получил перелом левой плечевой кости, другой — ушиб грудной клетки, а у одной из женщин, ехавших в автобусе, оказалось оторвано ухо.

Причину, по которой у автобуса лопнуло колесо, еще предстоит выяснить следствию. Как утверждал ТАСС перевозчик, индивидуальный предприниматель Сергей Пнев, которому принадлежал аварийный рейсовый автобус, транспортное средство имело лицензию на перевозки и прошло все необходимые технические осмотры.

«Мы организовываем перевозки по данному направлению, но перевернулся не наш автобус, а заказной. Все лицензии были, страховка была, водитель опытный, машина проходила все процедуры по техрегламенту: технический, медицинский, регулярный технический государственный осмотры», — заявил Пнев.

Сейчас он также направляется на место происшествия.

По информации Telegram-канала Mash, водителем аварийного автобуса был 47-летний Сергей Кубасов, имевший более 20 лет стажа. Выжить ему не удалось.

Очевидцы ДТП уже опубликовали в сети первое видео с места происшествия. На нем видно, что автобус лежит на боку, из него доносятся крики людей. Снег вокруг залит кровью. «Страшно», — комментирует за кадром мужской голос.