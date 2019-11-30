Погиб опытный пилот: на Кубани разбился вертолет

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения частного вертолета Robinson R66 и гибели пилота близ поселка Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае. Об этом сообщили в пресс-службе в Южного следственного управления на транспорте СКР. Дело возбуждено по статье «Нарушение правил движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека» (ч. 2 ст. 263 УК РФ).

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ЧП произошло утром 30 ноября. СМИ со ссылкой на источники в экстренных службах Краснодарского края сообщают, что вертолет упал, а затем загорелся. В настоящее время огонь полностью ликвидирован. В службе спасения города Новороссийска также добавили, что вертолет упал на склоне горы, разрушений на земле нет.

По некоторым данным, о падении вертолета спасателям сообщили местные жители, они же первыми и появились на месте крушения в районе Абрау-Дюрсо.

В Интернете уже опубликованы первые фотографии с места крушения. Как выяснилось, вертолет Robinson 66 летел из Абрау-Дюрсо в Анапу. Он принадлежит ООО «Центр винного туризма Абрау-Дюрсо» и вмещает до пяти человек. В момент крушения на борту был лишь пилот — 48-летний Юрий Королев, он не выжил.

По данным СМИ, погибший жил в поселке Мысхако в 13 км от Абрау-Дюрсо, у него остались двое детей. Королев имел большой опыт управления вертолетами, в Центре винного туризма он работал пилотом. ТАСС со ссылкой на пресс-службу группы компаний «Абрау-Дюрсо» сообщает, что мужчина также был директором некоммерческого партнерства «Воздушный транспорт Абрау».

«Он был нашим сотрудником», — сообщила представитель пресс-службы группы компаний.

21 августа этого года вертолет разбился в Вологодской области около населенного пункта Сойволовская Череповецкого района. Как позднее выяснили правоохранители, частный вертолет летел на слишком малой высоте и задел линию электропередач, из-за чего упал в реку Суда. Пилот погиб, его тело достали из водоема через несколько часов. Жертвой авиакатастрофы оказался исполнительный директор ООО «Череповецдорстрой» Евгений Макаров.

Спасатели в течение суток продолжили поиски, поскольку, по предварительным данным, на борту кроме пилота находился еще один человек, однако затем эта информация не подтвердилась. Вертолет затонул в 10-15 метрах от берега на глубине трех метров, для ликвидации последствий были привлечены 44 человека — спасатели и водолазы — а также 15 единиц техники.

В ходе расследования трагедии выяснилось, что Макаров совершал полет без соответствующего разрешения — дежурный диспетчер череповецкого аэропорта не получал сведений о полете этого вертолета. Кроме того, воздушное судно не принадлежало погибшему череповчанину — свидетельство о летной годности вертолета истекло еще в 2017 году и после этого не продлевалось, рассказали журналистам в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

Крупное крушение частного вертолета произошло на территории России в конце прошлого года — тогда погибли четыре человека. Летательный аппарат рухнул в районе Улан-Удэ в Бурятии 30 декабря, после чего загорелся.

К тушению привлекались четыре единицы техники и 10 пожарных. На борту находились четыре человека, которые летели в Сосновоозерск на рыбалку. Среди них бизнесмен и владелец вертолета Сергей Рогов, два его друга и пилот.

Как рассказали в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, вертолет не смог совершить посадку в пункте назначения из-за неблагоприятных метеоусловий и был вынужден вернуться в Улан-Удэ. При заходе на посадку судно потерпело крушение.

По факту ЧП Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель двух и более лиц».

Сергей Рогов был известным в регионе спортивным меценатом. После его гибели представители общественности заявили, что республика лишилась ответственного человека, который оказывал помощь нуждающимся.

«Ужасная новость... Погиб Сергей Александрович Рогов... Один из немногих, который напрямую разговаривал с людьми, которые к нему обращались. Один из первых, кто создал полную доступную среду в своем торгово-развлекательном центре. С кем мы сотрудничали долгое время, проводя кинофестивали «Кино без барьеров». Мои соболезнования родным и близким», — написала в Facebook член Общественной палаты РФ Галина Горбатых.