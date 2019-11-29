Неудачная шутка: за что украинца выгнали с шоу «Кто против?»

Директору общественной организации «Европейский выбор» Кириллу Животовскому навсегда запретили присутствовать на шоу «Кто против?» на канале «Россия 1» из-за шутки про евреев.

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Все началось с обсуждения заявления бывшего министра транспорта и связи Украины, а ныне вице-президента Европейского еврейского конгресса Евгения Червоненко о высоком уровне антисемитизма на Украине.

Эти слова Животовский прокомментировал шуткой о евреях, в которой указывалось банковское мошенничество.

Ведущий шоу Дмитрий Куликов сказал украинскому эксперту, что подобное поведение недопустимо, передает НСН.

«Еще одна такая шутка – и вы не просто уйдете из студии, вы навсегда отсюда уйдете»,

— пообещал ведущий.

В ответ на это Животовский начал утверждать, что это не шутка, а рассуждения на тему положения «лиц с гражданством» на Украине.

Тогда Куликов показал ему красную карточку и выгнал из студии, подчеркнув, что подобного в эфире данного шоу не должно быть, передает ФАН.

«Это недопустимо. Этого в эфире никогда не будет. Пойдите подумайте, прослушайте еще раз, что вы сказали, и осознайте», — добавил Куликов.

В середине нынешнего месяца обсуждение влияния России и США на политику Киева в эфире ток-шоу «Кто против?» на телеканале «Россия 1» привело к тому, что украинский политолог Василь Вакаров толкнул на пол американского журналиста Грэга Вайнера.

Инцидент предваряла длинная речь Вакарова о том, как предыдущий президент Украины Петр Порошенко пытался сделать вид, что борется с коррупцией, и от этого мог пострадать сам Вакаров. Но в итоге украинский лидер направил показную волну истребления коррупции на бывшего министра финансов Украины Александра Данилюка.

«Когда Порошенко боролся с коррупционерами на Украине, у него был выбор: Вакаров или Данилюк. Он выбрал Данилюка, во-первых, потому что британцы финансировали это.

А Данилюк британский подданный, и вся его семья живет в Британии. А во-вторых, нужно было не бороться, а показывать вид. Наконец-то у украинцев открылись глаза на то, что Данилюк торгует страной», — заявил Вакаров.

Далее политолог сказал, что раньше на политику Киева влияла Москва, а теперь это же делает Вашингтон, который, в частности, лоббирует назначения своих ставленников на государственные посты на Украине. Комментируя это заявление, Вайнер несколько раз спросил у Вакарова, почему он в таком случае не подает в суд и в другие органы жалобы на сомнительную кадровую политику при назначении на важные государственные посты на Украине.

«Что ты меня провоцируешь?!» — с таким возгласом Вакаров подошел к Вайнеру и толкнул его, вследствие чего американский журналист упал в угол. Охранник и гости в студии сразу подбежали и уняли Вакарова.

В конце октября телеведущий Владимир Соловьев рассказал о подробностях драки Василия Вакарова и еще одного украинского политолога Александра Семченко в студии телеканала «Россия 1».

«В студии «Вечера» было жарко. Пришлось разнимать Вакарова и Семченко»,

— рассказал ведущий.

Он добавил, что перепалка произошла не во время эфира, а в перерыве. Соловьев отметил, что участники конфликта даже не дрались, а лишь замахивались друг на друга руками, после чего их сразу же разняли.

По словам ведущего, Семченко вспылил в ответ на некие слова со стороны Вакарова, которые показались ему оскорбительными, после чего схватил оппонента за галстук и начал проявлять агрессию.

«Видимо, что-то в воздухе было не то, где-то они «надышались» — не на моем эфире. То есть они пришли уже заряженные, один из экспертов говорил, что у них продолжаются такие отношения, что они до меня успели где-то сцепиться», — резюмировал Соловьев в беседе с «Газетой.Ru».