Беседы и запреты: как в России остановят домашнее насилие

Финальная версия проекта ФЗ «О профилактике семейно-бытового насилия», подготовленного группой депутатов и сенаторов, опубликована на сайте Совета Федерации.

«Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие в сфере профилактики семейно-бытового насилия в РФ, в том числе устанавливает полномочия субъектов профилактики семейно-бытового насилия, формы профилактического воздействия», — указано в тексте документа.

В сведенной версии документа, куда были включены все внесенные ранее правки ряда ведомств, теперь прописаны виды насилия — физическое, сексуальное, психологическое и материальное.

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Кроме того, в финальный вариант законопроекта включили пункт о примирении сторон. Примирению жертвы с агрессором будут содействовать НКО и общественные организации, занимающиеся профилактикой домашнего насилия. Этот пункт категорически раскритиковала соавтор закона, правозащитница Алена Попова.

«Это крайне одиозный пункт, которого не должно быть в законе. Говорить о примирении сторон в случае домашнего насилия — это вообще за гранью, это означает отсутствие понимания, что такое домашнее насилие. Нельзя относить его к семейному конфликту, у которого другая дефиниция, другие последствия. Конфликты случаются во всех семьях, а домашнее насилие — это цикличное явление», — заявила Попова порталу «Такие дела».

Осуществлять профилактику, а также помогать жертвами насилия должны полиция, прокуратура, общественные организации, омбудсмены, органы власти, медицинские и другие учреждения. В частности, медицинские организации должны будут извещать органы внутренних дел о фактах обращения к ним пострадавших от семейного насилия.

«Медицинские организации извещают органы внутренних дел о фактах обращения лиц, в отношении которых есть основания полагать, что вред их здоровью причинен непосредственно семейно-бытовым насилием», — говорится в тексте законопроекта.

Профилактика насилия должна осуществляться непосредственно после заявления пострадавшего, обращений людей, узнавших о факте насилия, а также по факту сведений органов власти или решений суда. Для потенциальных нарушителей предусмотрены такие меры, как профилактические беседы, помощь в социальной адаптации, профилактический учет и защитные предписания.

По документу защитное предписание выдается пострадавшим от семейно-бытового насилия и тем, кому оно угрожает. При этом оно выносится исключительно по согласию жертвы или ее законных представителей и запрещает нарушителю вступать в любые контакты с пострадавшим лицом — в том числе по телефону или через интернет. Предписание действует в течение 30 суток, его действие можно будет продлить до 60 суток.

В случае, если предписание не останавливает нарушителя, то сотрудник органов может обратиться в суд за судебным защитным ордером, который может быть продлен на срок до года. При его вынесении суд может обязать нарушителя пройти специальную психологическую программу, покинуть место совместного жительства или пребывания с пострадавшей или пострадавшим и передать жертве ее имущество и документы.

Как уточнила зампред Совета Федерации Галина Карелова, обсуждение законопроекта продлится до 15 декабря 2019 года.

«В обществе идет активная дискуссия по законопроекту о профилактике семейно-бытового насилия. Это свидетельствует о большом внимании граждан к данной теме, которая мало кого оставляет равнодушным. Мы видим, что споры не утихают, целый ряд общественных организаций высказал пожелания ознакомиться с законопроектом», — сообщила она.

22 ноября финальные правки к законопроекту представили депутаты Госдумы. Об этом «Газете.Ru» сообщала соавтор законопроекта Оксана Пушкина.

«Все понимают, что нужен комплексный подход — защита пострадавших, просвещение, мониторинг, механизмы регулирования. У этого закона есть свой предмет правового регулирования. Есть конкретная проблема, которую он должен решать, — рассказала изданию Пушкина. — Готовится целый пакет законопроектов, так как принятие закона «О профилактике семейно- бытового насилия в Российской Федерации» потребует внесения изменений в ряд других уже существующих законов: КОАП, УПК, УК и других».

Одним из основных нововведений, озвученных на заседании Совета Федерации 15 ноября, стала конкретизация понятия «преследование» в законодательстве. В числе других депутатских поправок также был указан запрет общественным организациям, которые занимаются профилактикой семейно-бытового насилия, информировать силовые структуры о случаях насилия без согласия жертвы.

«Дома потерпевшие более уязвимы. От уличного хулигана можно спрятаться. А вот если этот хулиган живет с вами, у вас общее жилье и имущество, общий ребенок, то ситуация становится значительно опаснее», — поясняла Пушкина «Газете.Ru».

Разработка законопроекта вызвала бурное обсуждение, которое сопровождалось немалым потоком критики. Как заявил «Газете.Ru» представитель общественной организации «Родительское всероссийское сопротивление» Александр Коваленин, он изначально не ждал от него ничего хорошего.

«Многие женщины надеются, что он действительно избавит их от серьезного насилия. Однако закон оказался совсем не про то, о чем заявляла его рекламная кампания. Он не про избиения и убийства, а про то, чтобы какие-то обычные события жизни, не запрещенные законом даже, объявить недопустимыми и вмешиваться», — сообщил представитель общественной организации.

Он обратил внимание на то, что реформа противоречит уже существующему законодательству. «По их определению, домашнее насилие – это то, что приносит страдания, но не подпадает ни под одну статью уголовного кодекса. Это противоречит самой основе законности. Уже после этого можно этот законопроект не рассматривать – никто его всерьез не воспримет», — подчеркнул Коваленин.

В конце ноября текущего года в Сокольниках также прошел согласованный митинг движения «Сорок сороков» в защиту традиционных духовно-нравственных ценностей против законопроекта о семейно-бытовом насилии. По словам Оксаны Пушкиной, сторонники движения неоднократно вбрасывали фейковую информацию про законопроект через СМИ.

«Против закона выступает особо консервативная часть общества — это нормально. На людей легко влиять, особенно через соцсети. Главное — правильно манипулировать. Нам стало известно о случаях, когда студентов вузов заставляют голосовать «против» закона, присылая им четкую инструкцию как это сделать. Некоторые преподаватели открыто об этом говорят во время лекций», — рассказала депутат.

Отметим, что ранее Пушкина также рассказывала, что авторам законопроекта неоднократно поступали угрозы на их электронные почты и в соцсетях. Об этом она сообщала принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК . По словам парламентария, с угрозами также столкнулись адвокаты Мари Давтян, Алексей Паршин и основатель сети взаимопомощи для женщин #ТыНеОдна Алена Попова.

«В последнее время участились угрозы мне и моей семье и обращения оскорбительного характера в мой адрес, которые я связываю с моей работой над законопроектом», — рассказал Паршин Пушкиной.

Отметим, что законопроект о домашнем насилии в 2016 году уже вносили в Госдуму, однако он не прошел первое чтение.

Тем временем в 2017 году был принят закон о частичной декриминализации побоев в семье, разработанный сенатором Еленой Мизулиной. Он перевел побои со стороны близких родственников из разряда уголовных преступлений в область административных правонарушений в случаях, когда такой проступок совершен впервые. По мнению разработчиков, возможность уголовного наказания за побои родственников наносила «непоправимый вред семейным отношениям».

Летом 2019 года о необходимости разработать и внести закон о домашнем насилии вновь заговорила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. «Мы изучим международный опыт в этой сфере, — подчеркивала она. — Нужно изменить патриархальный менталитет».