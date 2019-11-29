Избила сожителя: девушка-боксер умерла в полиции

В отделе полиции Оренбурга скончалась девушка, ранее задержанная за правонарушение. Об этом «Газете.Ru» сообщили в региональном Следственном комитете.

«Следственные органы Оренбургской области проводят проверку по сообщению правоохранительных органов о том, что в отделе полиции скончалась доставленная за правонарушение девушка, — сообщили в пресс-службе ведомства. – Обстоятельства смерти выясняются».

При этом, по информации источника РИА «Новости» в правоохранительных органах, девушка была доставлена в отдел полиции за побои сожителя.

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«Конфликт в семье произошел на бытовой почве в состоянии алкогольного опьянения. В ее отношении проводилась проверка по статье «умышленное причинение легкого вреда здоровью», — рассказал собеседник агентства.

Источник в следственных органах региона также сообщил РИА «Новости», что ранее девушка профессионально занималась боксом. Ей было 28 лет.

«Девушка в прошлом занималась профессиональным боксом, в ходе ссоры с сожителем она нокаутировала его. Именно потому она подозревалась по статье 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», — рассказал источник, уточнив, что избитый спортсменкой мужчина был госпитализирован с телесными повреждениями.

23 ноября стало известно о задержании 31-летнего жителя Железногорска-Ильимского Максима Климова, который избил свою 29-летнюю экс-возлюбленную Татьяну Боркину. Об этом «Газете.Ru» сообщала старший помощник руководителя управления Следственного комитета по Иркутской области Карина Головачева.

«Буквально час назад ему было предъявлено обвинение по статье ч.3 ст. 30 ч.1 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство», — сообщили в ведомстве.

За день до этого в ряде СМИ появилась новость о том, что мужчина силой отвез свою сожительницу Боркину в лес, избил ее там, после чего три раза ударил в грудь ножом. Как рассказала девушка Telegram-каналу «Подъем», после избиения злоумышленник уехал, а она потеряла сознание. Придя в себя, она проползла со сломанными ногами и пробитыми легкими 300 метров по дороге. После этого потерпевшую подобрал проезжающий мимо водитель и отвез в больницу.

По словам Боркиной, с ее обидчика Максима Климова даже не взяли подписку о невыезде, уголовное дело заведено не было. В настоящее время женщина лечится дома. Она призналась, что опасается за свою жизнь, а также сына и родителей.

Ранее, в середине сентября 2019 года, в Саратове мужчину задержали по обвинению в убийстве сожительницы. Об этом сообщали в региональном управлении Следственного комитета.

По версии следствия, возвращаясь домой 10 сентября 2019 года, подозреваемый увидел, как его сожительница флиртует с соседом и громко смеется. Разозлившись, он в грубой форме потребовал, чтобы та шла домой. По дороге 40-летний местный житель устроил саратовчанке скандал за то, что она ходила в гости к этому же мужчине. Однако женщина якобы находилась в состоянии алкогольного опьянения и не реагировала на реплики возлюбленного.

По данным сайта kp.ru, конфликт между сожителями продолжился — в результате мужчина сильно избил свою девушку. Когда она потеряла сознание, он лег спать.

Утром следующего дня мужчина обнаружил тело россиянки и вызвал бригаду скорой помощи — прибывшие на место ЧП медики констатировали смерть саратовчанки. После проведения судмедэкспертизы выяснилось, что она умерла в результате тупой травмы живота с разрывом печени и массивной кровопотерей.

В результате сожитель погибшей был арестован. Против него возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». Расследование дела продолжается.

6 сентября суд Ульяновской области также вынес приговор жителю Вейшкамского района, жестоко избившему свою сожительницу. Об этом сообщали в региональном Следственном комитете.

По данным ведомства, трагедия произошла 15 апреля 2019 года. В ходе ссоры на почве ревности мужчина начал избивать свою 49-летнюю возлюбленную — сначала кулаками по телу, а затем деревянной битой по голове. После этого злоумышленник покинул место преступления, оставив потерявшую сознание женщину умирать. Спустя некоторое время, придя в себя, она смогла дойти до дома своего знакомого. На следующей день она скончалась от полученных травм.

Через несколько дней правоохранители задержали 36-летнего злоумышленника и предъявили ему обвинения по части 4 статьи 111 УК РФ «Нанесения тяжких телесных повреждений, повлекших смерть».