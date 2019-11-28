Тело с кляпом: кто убил 9-летнего мальчика на Урале

В Чкаловском районе Екатеринбурга найдено тело девятилетнего мальчика. По предварительным данным, ребенка убили родители, которые якобы состояли в секте. Об этом сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Как уточнил собеседник, ребенка били плетками, после чего засунули в рот кляп — предварительно, это и стало причиной смерти. После этого тело мальчика закопали на территории лесопарка.

«По предварительным данным ребенка убили на «религиозной почве». При обыске в квартире была найдена библия. По одной из версий, ребенка били плетками, чтобы «изгнать из него бесов». Но самое страшное, что во всем этом ритуале участвовали родители ребенка. По одной из версий, в расправе, предположительно, участвовал отец ребенка. Возможно действовала секта. По другой — мальчика убила родная мать», — отметили в правоохранительных органах.

Известно, что мать ребенка, гражданка Белоруссии, сразу после расправы уехала на родину. СМИ отмечают, что там женщина ранее лечилась в психиатрической больнице.

«Наводку на мать дала сестра женщины. На вопрос: «Где твой сын?», та рассказала, что в октябре вместе с соседкой убила мальчика, а после закопала в парке рядом с озером. Предположительно, у семьи есть еще дети», — сообщил источник.

Тем временем, по данным источника Znak.com в силовых структурах, мать лично не участвовала в расправе над сыном — она лишь помогла избавиться от его тела. Известно, что отца убитого мальчика нашли и задержали в его квартире — там с ним были еще несколько несовершеннолетних детей. В СУ СКР по Свердловской области «Газете.Ru» не смогли прокомментировать произошедшее.

Тюменские следователи в свою очередь расследуют еще одно убийство малолетнего — предположительно, совершенное на «религиозной почве». В сентябре 2019 года 23-летняя жительница Тюменской области Виктория Айметдинова признала вину в убийстве пятимесячного ребенка.

По версии Следственного комитета, днем 24 сентября 2019 года в Тюмени она присматривала за грудничком в доме его родителей, которые отлучились на похороны знакомого. Внезапно девушка решила похитить малыша.

«С этой целью она около 12 часов собрала ребенка и пошла в лес, который расположен за домом. Находясь в лесу, около 13 часов она убила его», — отмечали в региональном Следкоме.

Между тем местный портал 72.ru писал, что Айметдиновой не удалось убить младенца сразу «Сначала девушка пыталась задушить его, потом сжечь и в итоге убила ножом», — отмечал источник издания. После нескольких часов поисков правоохранители нашли подозреваемую в лесополосе, расположенной в 30 метрах от трассы Тюмень — Омск. Она сидела на земле, а в ее руках был пакет с обугленным трупом мальчика.

СМИ отмечали, что предполагаемой злоумышленнице постоянно мерещилось нечто паранормальное. Жители города Муравленко, где раньше проживала подозреваемая, рассказали, что у девушки были проблемы с психикой. По их версии, они начались из-за развода родителей.

«Антихрист один, это я! Я в каждом вижу дьявола!», — пост с таким содержанием был опубликован на странице Айметдиновой в соцсети «Вконтакте». Знакомым девушка заявляла, что за ней идет слежка. «Многие в нашем кругу были уверены, что Виктория состоит в какой-то секте», — сообщал газете «МК» один из жителей Муравленко.

Следственным комитетом по Тюменской области было возбуждено уголовное дело по статье 126 УК РФ «Похищение несовершеннолетнего». Дело передано для расследования в первый отдел по расследованию особо важных дел регионального СКР. Сейчас девушка находится в СИЗО.

Местные порталы сообщали, что у злоумышленницы мог быть и другой мотив для расправы над младенцем — девушка якобы заранее спланировала его. Как считают родители мальчика, таким образом она хотела отомстить их старшему сыну, который на протяжении четырех лет состоял в отношениях с Айметдиновой. Незадолго до трагедии они расстались.

«У моего мужа есть взрослый сын от первого брака, Виктория — это его сожительница. Накануне Виктория поругалась с сожителем и пришла к нам домой. Когда приехали после похорон, то дома не было ни ее, ни нашего сына! Стали ей звонить по телефону, но он отключен. Посмотрели, она ничего для Богдана не взяла: ни бутылочку, ни памперсы», — рассказывала региональному порталу 72.ru мать погибшего грудничка.

Когда она напросилась пожить в их доме, те не отказали. По словам матери малыша, Викторию они считали близким человеком, поэтому спокойно оставили ее с сыном.