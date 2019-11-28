«Пир во время чумы»: не все в Кемерово довольны дорогой елкой

Мэр Кемерово Илья Середюк в разговоре с «Газетой.Ru» объяснил, для чего городу понадобилось устанавливать на центральной площади новогоднюю елку за 18 млн рублей.

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«Старая елка у нас уже морально и физически устарела, требовала колоссального ремонта, в связи с этим еще в середине года принималось решение о ее приобретении», — заявил чиновник.

По его словам, 30% светодиодов на ветках прошлогодней елки вышли из строя, а гарантия их починки составляла три года – из-за этого городу приходилось тратить от 300 до 500 тыс. рублей на ремонт ежегодно, передают РИА «Новости».

«В итоге мы составили перечень необходимых технических характеристик для новой елки, вывели ее среднюю стоимость. После этого мы запрашивали коммерческие предложения от различных производителей, а потом приобретали елку на открытом аукционе. Мы посчитали, что эта елка находится в среднем ценовом сегменте, потому что есть дороже», — пояснил Середюк «Газете.Ru».

Елку, которую установили в честь наступающего 2020 года, мэр назвал «представительницей нового поколения», так как у нее есть стальной каркас, около 1,9 тыс. веток и 239 тыс. светодиодов, передает РИА «Новости».

«Предыдущую закупку елки мы делали 11 лет назад, и она прослужила нам все это время. Учитывая, что новая елка современная, мы рассчитываем, что она прослужит не меньше»,

— подчеркнул мэр в разговоре с «Газетой.Ru».

Он добавил, что траты на новогодние елки – постоянная практика в России. «В Красноярске приобретали в прошлом году дорогую елку, в Московской области. Кто-то, конечно, живую устанавливает, но городским сообществом мы много лет назад решили, что будем устанавливать искусственную вместо того, чтобы рубить высокую возрастную ель, которой 60-70 лет. Это решение было принято 11-12 лет назад», — заключил мэр.

В то же время жители Кузбасса выразили недовольство новогодней покупкой в соцсети «Вконтакте». «Больше же некуда деньги девать, пир во время чумы! Противно, тьфу», — написала Ирина Якучакова в сообществе «Типичный Кемерово».

Горожане считают, что мэрия города должна направлять деньги на развитие социальной сферы, здравоохранения или покупку жилплощади молодым семьям, а не на развлекательную атрибутику. «Лучше бы эти деньги детям в детские дома отдали, зачем эта елка кому-то нужна за 18 млн рублей. Перед кем выделываться?» — высказался пользователь Тимофей Михайлов.

Отметим, что 26 декабря в Красноярске была установлена самая высокая ель 2018 года. Дерево в 55 метров и весом 65 тонн установили на островке посреди Енисея. По данным городской администрации, главный новогодний атрибут украшали 60 тыс. огней.

Обошлась елка Красноярску в 51,1 млн рублей, сообщали в администрации местной газете «Городские новости».

Тогда это дерево возглавило рейтинг самых высоких новогодних елок в России. Второе место, согласно исследованию агентства «Турстат», заняла Уфа с елкой высотой 34 метров, которую установили перед местной детской филармонией. Третью строчку заняла Тула с 32-метровым новогодним атрибутом.

В десятку самых высоких вошли также тюменская 30-метровая елка, иркутская высотой в 27,5 метров, а также кремлевская, возвышающаяся над главной достопримечательностью столицы, высотой 27 метров. Далее в топе шли Воронеж — 26 метров, Санкт-Петербург — 25 метров, Самара — 25 метров и Ставрополь — 25 метров.

Отдельный топ составили для живых елей: первое место по этому показателю заняла Уфа (34 метров), второе — Москва (27 метров), третье — Екатеринбург (21 метров).

Отметим, что самая дорогая елка в Европе была установлена в Германии 4 декабря 2018 года. Тогда немецкая компания, занимающаяся торговлей драгоценными металлами, поставила в одной из офисных центров Мюнхена рождественский атрибут стоимостью более €2,3 млн, писала швейцарская газета Blick. Ель представляла из себя пирамиду, которая была украшена 2018 золотыми монетами, общий вес которых составил 63 кг.