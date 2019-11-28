Погорела на отходах: задержана глава ростовского минздрава

Министра здравоохранения Ростовской области Татьяну Быковскую задержали по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

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По предварительным данным, чиновницу подозревают в махинациях с государственными закупками, пишет портал DonDay.ru со ссылкой на источник в силовых структурах.

В ходе проверки антимонопольной службой (ФАС) минздрава были выявлены нарушения в закупке права оказания услуг по утилизации медицинских отходов в Ростовской области в период с 2017 по 2018 год, сообщает собеседник.

Как пишут СМИ, Быковская подписала документы о сотрудничестве четырех больниц — ГБУ РО «ОКБ № 2», МБУЗ «Городская больница № 20 города Ростова-на-Дону», ГКУЗ РО «ДРС № 4» и МБУЗ ГБСМП города Новочеркасска — с организацией «Центр 100 Ростов-на-Дону», которая оказывает услуги по обращению с медицинскими отходами. Тем самым глава ведомства нарушила закон о защите конкуренции.

Задержание и дальнейшие следственные мероприятия проводят сотрудники ФСБ, уточнил собеседник. Кроме того, согласно информации СМИ, Быковская – не единственный фигурант данного уголовного дела. Якобы следственные мероприятия сейчас проводятся и в местах жительства других сотрудников регионального минздрава. По предварительным данным, обыски проходят и в здании самого ведомства, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Между тем в самом ростовском минздраве «Газете.Ru» отказались дать информацию по поводу задержания чиновницы, заявив, что ведомство работает штатном режиме. В МВД РФ в ответ на вопрос, участвовали ли органы в данной операции, посоветовали обратиться в ФСБ. «Всю информацию должны предоставить в ФСБ, потому что занимаются этим они», — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе ведомства.

Отметим, что Быковской 56 лет — должность министра здравоохранения она занимает уже более 15 лет. Кроме того, на счету чиновницы несколько высших образований, звание доктора медицинских наук, а также медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Ранее в превышении должностных полномочий обвинили другого ростовского чиновника, а именно — вице-губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергея Сидаша. 18 ноября суд Ростова-на-Дону оставил его под домашним арестом до 20 января 2020 года.

Само задержание произошло 21 мая 2019 года в особняке чиновника, сообщил источник в правоохранительных органах сайту kp.ru. «Он был растерян — видно было, что он просто не ожидал, что это случится. Или, по крайней мере, случится именно так, в этот день. Но довольно быстро собрался — попросил ордер на обыск, сам показывал все, о чем просили, в доме», — рассказал собеседник.

В ходе обыска силовики изъяли рабочую документацию, коллекцию дорогостоящих часов, ювелирные изделия и мобильные телефоны. В сети также были опубликованы фото сейфа, предположительно принадлежащего Сидашу – в нем находились наличные деньги в рублях и другой валюте, а также портреты Сидаша в генеральской форме царских времен.

«И он, есть ощущение, понимал это, или осознавал, что неспокойно вокруг него. Оперативники, честно говоря, сами удивились, что слишком много всего ценного в доме», — пояснил источник в силовых структурах.

Отметим, что Сидаша арестовали по делу бывшего министра строительства области Николая Безуглова – в свою очередь ему также продлили арест на два месяца 27 ноября 2019 года. Экс-главу ведомства задержали 29 марта по подозрению в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия.

СМИ называют расследование в отношении Безуглова «делом о золотом песке». По версии СК РФ, бывший министр закупил дорогой крупнозернистый песок для благоустройства территории около стадиона «Ростов-Арена», где проходили игры чемпионата мира по футболу 2018 года. Однако на самом деле строители использовали мелкофракционный песок низкого качества. Эксперты заявили в суде, что разница в стоимости материалов составила 223 млн рублей. В СК РФ отметили, что Безуглов как министр должен был не допустить такой махинации в ходе подготовки к ЧМ-2018.

По делу проходят также директор ГБУ РО «Ростовоблстройзаказчик» Сергей Мищенко, гендиректор «Донтрансгидромеханизации» Андрей Андросов, учредитель компании Валентин Леванов, являющиеся исполнителями контракта.