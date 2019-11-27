«Ей больно сидеть»: второклассницу избили после скандального чаепития

В Новосибирске мать второклассницы школы №183 пожаловалась на то, что ее дочь избили. Как пишет сайт kp.ru, после того, как СМИ написали об инциденте с чаепитием, девочку стали задирать одноклассники — они были недовольны отменой праздников. По словам родительницы, учитель старалась уладить конфликты, однако безуспешно.

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«Во вторник вечером она пришла из школы, пожаловалась, что больно сидеть. Дочь рассказала, что ее пнул одноклассник. Утром мы сделали рентген и зафиксировали в больнице сильный ушиб копчика — врач запретила много сидеть и освободила от занятий до понедельника. Этот мальчик и раньше в классе девочек задирал — то блузку порвет, но до таких крайностей не доходило», — заявила газете «КП-Новосибирск» мать пострадавшей школьницы Ирина.

Она подозревает, что такое поведение второклассника могли спровоцировать его родители — мать мальчика дружит с той самой сибирячкой, которая во время инцидента с чаепитием вывела девочку из-за стола, поскольку та не сдала деньги.

Ирина уже обратилась с жалобой к участковому. Она подчеркивает, что по ее предыдущему заявлению правоохранительные органы отказались возбуждать дело об административном нарушении. «Я не хочу наказывать чужого ребенка, но пусть девушка-участковая достучится до родителей, которые допускают подобное отношение к девочкам и внушают негативное отношение. Мальчишек он не задирает, только девочкам достается», — заключила Ирина.

Напомним, что в начале ноября 2019 года в СМИ появилась информация о том, что в новосибирской школе №183 во время классного чаепития второклассницу вывели из-за того, что она не сдала деньги на нужды класса. По данным kp.ru, в октябре 2019 года родительский комитет попросил родителей скинуться на подготовку праздника для детей. При этом отчет о потраченных средствах члены комитета предоставить отказались.

Также они пригрозили родителям, которые отказались вносить финансы, негативными последствиями. Одна из второклассниц пришла на мероприятие без матери, поскольку та лежала в больнице. Девочка принесла выпечку. В один момент одна из членов родительского комитета схватила школьницу за руку и сказала: «Ты за общим столом сидеть и ничего кушать не будешь, иди садись там, где твои кексы, там и кушай».

Ребенок выбежал из класса со слезами — через некоторое время учителю удалось уговорить второклассницу вернуться за стол. Затем, когда ей поставили стакан для сока, одна из родительниц снова начала травлю — она подошла к столу и забрала посуду. «А ты из чего будешь сок пить, я тебе стакан не дам, твоя мать деньги не сдает — тебе пить не из чего», — заявила сибирячка, ее цитировал сайт kp.ru.

Второклассница вновь расплакалась — по словам родственников, она была морально подавлена и в результате инцидента получила сильную психологическую травму. Родителям даже потребовалась помощь психолога, чтобы успокоить ребенка.

Сразу после случившегося член родительского комитета связалась с матерью девочки — она написала ей, попытавшись объяснить, что ее дочь не имела права брать стакан, поскольку деньги сданы не были. «Ты решила индивидуально, вот и кушайте с булочкой», — написала в сообщении женщина.

«А ничего, что мать сама купила все для ребенка и хотела, чтобы ребенок был один за столом. Организаторы же посадили девочку за общий, а она обиделась. Потом выяснилось, что еще стаканов меньше», — писала в свою очередь мать одного из учеников Валентина Подольская в сообществе «Вконтакте».

Между тем, по словам матери пострадавшей школьницы, она не сдавала деньги на организацию чаепития, поскольку родительский комитет отказывался предоставлять чеки о потраченных средствах. Другие родители тем временем настаивают, что чеки публиковались в общем чате в мессенджере, откуда были удалены родители восьмилетнего ребенка.

В результате служебной проверки проведенной в школе, администрация учреждения не выявила нарушений, однако проведение чаепитий поставило под запрет.

«Считаю, что это конфликт взрослых мам, которые не могли его решить сами. Я предложила им собраться у меня в кабинете, чтобы мы вместе решили и вышли из этой проблемы, но мамы отказались», — заявляла РИА «Новости директор школы.