«Думали, ты свалила»: как в МВД травили убившую себя следователя

Травля в отношении следователя отдела полиции Хостинского района города Сочи Марии Клочковой началась с первых дней ее работы в правоохранительных органах. Об этом «Газете.Ru» сообщила сестра скончавшейся Анна Клочкова.

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«Она пришла, молодая красивая, все внимание ей. Ходила всегда, как на праздник. Другие даже голову не мыли. Сослуживцы завидовали от того, что никому не выдавали ничего, а Машеньке все предоставили: новый компьютер и остальное необходимое», — рассказала родственница.

Однако сначала агрессия коллег проявлялась только в том, что с девушкой демонстративно не общались, отметила сестра. Единственный, кто был настроен доброжелательно – это оперативник Алан П. По словам родственницы, он долгое время ухаживал за девушкой, однако она не хотела вступать в отношения. «Она сказала, что больше чем дружбы и общения по работе быть не может, так как ей этот человек не импонирует», — сообщила родственница сайту kp.ru.

5 октября Клочкова собиралась на корпоратив в честь Дня уголовного розыска – она отправила фото своего наряда родным. При этом девушка пообещала не задерживаться на мероприятии, так как в этот же вечер к ней должны были приехать родители.

Вскоре родственники подъехали к дому своей дочери в Сочи, однако в квартире никто не отвечал, трубку девушка также не брала. Позже выяснилось, что в это время Алан П. отвез Клочкову в один из отелей города. Там, по словам сестры, он ее изнасиловал, после чего девушке понадобилась помощь врачей из-за сильного кровотечения. Скорая помощь госпитализировала девушку – в больнице зафиксировали, что до надругательства она была девственницей.

Вскоре в медучреждение приехали родители и сестра – они увидели на теле родственницы синяки и ссадины, однако в справке, которую врачи выдали девушке, это не зафиксировано.

В ней был указан диагноз — «травма половых органов», а также то, что медработники провели операцию по ушиванию влагалища, сообщает портал News.ru, в распоряжении которого оказался документ.

Клочкова отказалась писать заявление в полицию, так как не хотела придавать случившееся огласке – между тем она была очень расстроена и называла себя позором семьи. По словам сестры, Мария даже говорила о своем желании покончить жизнь самоубийством, передает kp.ru. «В итоге, чтобы помочь ей и не оставлять одну, я забрала ее домой к родителям с 9 по 20 октября», — сообщила родственница «Газете.Ru».

Когда 21 октября Клочкова вернулась на службу, ее ждала еще большая травля, чем раньше. «То, что произошло с 5 на 6 октября мы никому не говорили, кроме ее начальника. Откуда узнали сослуживцы нам неизвестно. Однако коллеги изначально относились плохо, а после 21 октября еще сильнее стали травить», — подчеркнула сестра скончавшейся в разговоре с «Газетой.Ru».

Так, у следователя забрали все, что выдали раньше: вещи, бумаги, даже пишущие ручки, отметила родственница. «Они ей сказали: «О, ты че вернулась? Мы уже думали, что ты свалила и не вернешься»,

— сообщила сестра Клочковой kp.ru.

Близкие предполагают, что Алан П. начал распускать слухи о ночи после Дня уголовного розыска. При этом, по словам родственников, руководитель оперативника пообещал уволить его, однако потом ушел в отпуск, после чего на службе так и не появился.

Как пояснила сестра, по ее мнению, именно изнасилование и отношение сослуживцев привело к тому, что 23 ноября девушка покончила с собой. Ее тело в служебном кабинете обнаружили коллеги, однако они не собирались сообщать родителям Клочковой о случившемся.

В итоге родственники следователя узнали о ее суициде благодаря новостям. «Мне позвонил знакомый и сказал, что читал в новостях. Я открыла интернет и не поверила в этот ужас. На телефонные звонки сестра не отвечала. Я позвонила в дежурку. Мне сказали, чтобы на мобильный перезвонила. Видимо, боялись говорить по стационарному, вдруг начальство браниться будет», — рассказала сестра скончавшейся kp.ru.

Она добавила, что больше всего боялась, что и родители узнают о самоубийстве подобным образом. «Звоню домой, а там уже вой стоит. Родителям соседи донесли эту страшную весть», — отметила девушка.

Увидели свою дочь родители только на церемонии прощания в траурном зале в Сочи. В момент похорон, на которых присутствовали многие сотрудники правоохранительных органов, отец закричал : «Это вы ее довели!».