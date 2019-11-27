Мошенники атакуют: россиян предупредили об опасности «Черной пятницы»

В Сети активизировались мошеннические сайты с акцией «Черная пятница», которые незаконно собирают пользовательские данные под видом распродаж. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Роскомнадзоре.

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Россиян предупреждают об опасности таких «лендинговых» страниц. В ведомстве отметили, что одна из основных задач злоумышленников — получение персональных данных покупателей: фамилий, имен, отчеств, номеров телефонов, а также адресов почты и банковских реквизитов и пр. Затем, как считают специалисты Роскомнадзора из Управления по защите прав субъектов персональных данных, эта информация будет использована в качестве «спамерских» баз данных и для кражи данных банковских карт.

«Роскомнадзор отмечает опасность таких страниц, поскольку в таком случае высока вероятность, что персональные данные пользователей будут использованы в целях, отличных от заявленных на этапе их сбора», — отметили в ведомстве.

Чтобы избежать неприятных ситуаций, сотрудники федерального органа дали несколько рекомендаций для любителей скидочных акций. Во-первых, необходимо проверять оригинальность домена какого-либо известного бренда. Зачастую мошенники могут создать «сайты копии», на которых будет размещен логотип компании, да и в целом может быть использован дизайн оригинального сайта.

«Проверяйте наличие SSL сертификата. На страницах с вводом и передачей личной информации пользователей сайты используют шифрование SSL «https://». Если сайт банка или авиакомпании начинается на «http://», это повод усомниться в оригинальности страницы», — так звучит второй совет от сотрудников Роскомнадзора.

В ведомстве отметили, что обычно можно заметить различие структур оригинального сайта и мошеннического, а также подозрительные платежные формы. Необходимо проверять наличие ссылок на странице. «Если при клике на них вы переходите на страницу с ошибкой или на страницы, которые не похожи оригинальный ресурс, значит, вы попали на фишинговый сайт», — предупредили специалисты.

Кроме того, нужно обязательно проверять сайт на наличие пользовательского соглашения, политики конфиденциальности и контактов. В частности, на сайте, согласно законодательству России, должна быть размещена в обязательном порядке правовая информация, в которой прописан порядок сбора и обработки личных данных.

Помимо опасных сайтов, злоумышленники могут предлагать контрафакт под видом качественных товаров. Об этом в преддверии массовых скидок предупредили в Роспотребнадзоре.

Согласно советам сотрудников ведомства, покупатель в первую очередь должен обращать внимание на стоимость покупки. Так, слишком низкая цена может указывать на продажу фальсифицированного или контрафактного товара. «Попробуйте запросить у продавца сведения об обязательном подтверждении соответствия товаров (услуг) обязательным требованиям, обеспечивающим их безопасность для жизни, здоровья покупателя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу покупателя», — рекомендуют в госоргане.

Вместе с тем можно проверить цены на один и тот же товар у разных продавцов. Стоит также помнить, что если перед акцией товар неожиданно подорожал, а со скидкой его цена по сути не изменилась, то в этом случае покупатель никак не сможет привлечь продавца к ответственности.

Кроме того, недобросовестные продавцы могут возместить большую скидку за счет дорогой доставки. В ведомстве советуют тщательнее проверять стоимость всех услуг при покупке товара. Также стоит убедиться, что информация о продавце находится в свободном доступе. В частности, указаны фирменное наименование, адрес, режим работы и другие официальные данные.

«Если вы покупаете товар на сайте владельца агрегатора информации о товарах (услугах), то в случае, если товар не будет доставлен в срок, вы можете заявить требование о возврате денег такому посреднику (агрегатору). Возврат произойдет в течение десяти календарных дней со дня предъявления потребителем такого требования», — утверждают в Роспотребнадзоре.

Также стоит обязательно выяснять сроки доставки купленных товаров. Так, они должны быть в обязательном порядке согласованы с покупателем.

«Черная пятница» впервые была проведена в США. Она обычно проходит в последнюю пятницу ноября, то есть на следующий день после Дня благодарения. Длится она сутки и открывает сезон рождественских распродаж. Однако в России многие компании предлагают совершить покупки товаров с большими скидками в течение нескольких дней. «Черной» она называется, так как массовое снижение цен приводит к ажиотажному покупательскому спросу.