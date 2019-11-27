Срочная госпитализация: как школьник угостил сверстников ртутью

В селе Хороль Приморского края семиклассник школы №3 принес в учреждение банку с ртутью и решил поделиться веществом с одноклассниками. Об этом сообщила РИА «Новости» начальник управления народного образования администрации Хорольского района Алла Абсросимова.

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По предварительным данным, мальчик нашел жидкость в заброшенном сгоревшем гараже — туда незадолго до происшествия ребенок проник вместе с друзьями через крышу, сообщила представитель администрации.

27 ноября на перемене семиклассник показал своим товарищам банку от майонеза, в которой и находилась ртуть. В итоге он решил поделиться веществом и начал отливать его в руки приятелей — учителя увидели это и тут же стали всех эвакуировать, рассказала сотрудница администрации. Из здания были выведены 270 учеников.

В то же время воспитанники учебного заведения рассказали «Газете.Ru» другую версию происшествия. «Где-то на третьем уроке мой брат заметил подозрительную черную жидкость и сразу понял, что это ртуть. Он рассказал все директору школы, но та не поверила и позвала физрука проверить информацию», — сообщил один из учеников.

В итоге стало известно, что дети разносили ртуть по всем помещениям — она прилипла к их одежде и ботинкам, рассказал школьник. «Вызывали все службы, которые могли. Некоторых детей даже в больницу госпитализировали»,

— добавил мальчик.

В организации, занимающейся утилизацией опасных отходов, подтвердили, что концентрация ртути была очень высокая. «Более чем в 80 раз превышает норму. Был разлив, они в школе самостоятельно убирали, теперь вся школа грязная», — заявил представитель организации РИА «Новости».

Точный объем разлитой ртути неизвестен: часть осталась в банке, часть вылилась, отметила сотрудница районной администрации. «Мы все собрали, но есть микрочастицы, может, они в щели пола забились. Замеры после очистки проводились, повышенные дозы есть, но они не являются предельными. Школа сейчас не работает, закрыли, проведем демеркуризацию», — заявила Абсросимова.

close В.Н. Витер. «Опыты со ртутью»/chemistry-chemists.com

В результате происшествия с жалобами на плохое самочувствие обратился лишь один учащийся школы, сообщил главный врач Хорольской ЦРБ Иван Белевич местному порталу PrimaMedia.ru. Ребенок был тут же госпитализирован — в ходе обследования отравление парами ртути выявлено не было.

Руководитель медучреждения подчеркнул, что все ученики школы села Хорольская будут дополнительно осмотрены педиатрами и терапевтами.

Между тем ученики рассказали «Газете.Ru», что пострадавших было больше. «Двое учеников и двое учителей были положены в больницу ХЦРБ с отравлением ртутью.

Остальные дети не испугались — они переживают только из-за того, что скоро надо писать итоговое сочинение, но его, видимо, перенесут. Также подготовка к ЕГЭ приостановлена на неопределенный срок», — сообщила школьница.

Между тем уполномоченный при губернаторе по правам ребенка Ирина Медведева сообщила, что, возможно, всем детям придется временно ходить на уроки в другое образовательное учреждение. «Вероятнее всего, придется открывать близлежащую школу во вторую смену, пока здесь полностью все не будет демеркуризировано. Ситуация абсолютно находится под контролем, все службы работают. На ликвидацию последствий потребуется время и довольно-таки большие средства», — рассказала омбусдмен РИА «Новости».

Свою работу школа №3 возобновит только 2 декабря. «Сейчас учеба идет дистанционно — через электронные дневники, ресурсы. Для старшеклассников — консультации в другой школе. Направила приказ на проведение дополнительных инструктажей, также чтобы привлечь органы УМВД, чтобы разъясняли ответственность», — сообщила представитель администрации.

В свою очередь в краевом МВД «Газете.Ru» заявили, что они еще не располагают полными сведениями о происшествии. Между тем собственную проверку начала краевая прокуратура. «Будет проверена работа компетентных органов профилактики несовершеннолетних», — сообщила представитель надзорного ведомства Виолетта Дорожкина.

Отметим, что ртуть и все ее соединения ядовиты. Даже в небольших количествах она может повредить нервную, пищеварительную и иммунную системы — кроме того она способна воздействовать на легкие, кожу и глаза.