Изнасиловал и задушил колготками: как приморец отомстил подруге

В Приморье по подозрению в убийстве 17-летней жительницы поселка Кировский задержан 24-летний мужчина. Об этом сообщили в управлении регионального Следственного комитета.

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По данным ведомства, о пропаже девушки стало известно 22 ноября 2019 года. Родители обратились с заявлением в правоохранительные органы — ее искали сотрудники полиции, волонтеры и местные жители. Как удалось выяснить сайту kp.ru, 17-летняя россиянка не вернулась после прогулки со своим приятелем.

Известно, что вместе с еще одним другом они сидели в местном баре. Когда родственники связались с предполагаемым злоумышленником, с которым перед пропажей виделась девушка, молодой человек заявил родителям, что высадил девушку у магазина, однако о ее дальнейшей судьбе ему ничего неизвестно.

Уже 25 ноября тело пропавшей было найдено в реке Уссури. «Наш родственник и его друг на лодке обследовали береговую линию Уссури. Там, примерно в 4 часа и нашли. Она была без колготок и трусов, поэтому мы сразу поняли, что ее еще и изнасиловали, а только потом убили», — поделилась с газетой «КП» тетя погибшей.

По версии следствия, в автомобиле между подозреваемым и студенткой колледжа произошла ссора, в результате которой молодой человек изнасиловал и задушил ее. Затем он, чтобы скрыть следы преступления, сбросил тело подруги в реку Уссури.

По факту трагедии Следственный комитет по Приморскому краю возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Вместе с задержанным правоохранители провели следственный эксперимент. В ходе допросов он подробно рассказал, как совершал преступление. Расследование продолжается.

Между тем «КП-Приморье» выяснило, что подозреваемый в преступлении был близким другом погибшей. Также известно, что молодой человек является сыном сотрудницы местного ГИБДД. С 17-летней девушкой они познакомились два года назад — за это время он стал близким для всей семьи.

«Он часто меня отвозил домой с работы, мы все его считали едва ли не членом нашей семьи. Скромный, необщительный. В день, когда пропала дочь, я писала ему сообщения — он игнорировал. Пришлось просить племянника ехать к этому ублюдку. У него было расцарапано лицо, но он не сознавался», — рассказала изданию родительница убитой.

При этом мать отметила, что после того, как его задержали, в правоохранительных органах им сообщили, что год назад он изнасиловал другую девушку. Однако тогда ему удалось избежать наказания.

Знакомые предполагаемого злоумышленника сообщили, что в поселке у него была кличка «Гепард». Он служил в армии по контракту, а, вернувшись, занялся древесиной. Также имеется информация, что молодой человек совмещал работу с продажей насвая (вид некурительного табачного изделия — «Газета.Ru»).

Также приятели отмечали, что он был безумно влюблен в погибшую студентку, однако та относилась к нему как к брату. Как сообщила kp.ru одна из подруг убитой, он давно пытался расположить к себе девушку — ухаживал за ней, но та не отвечала ему взаимностью. У нее были незаконченные отношения с другим молодым человеком.

При этом про саму девушку друзья отзываются только положительно. Она была старостой в группе — училась на автомеханика, всегда помогала одногруппникам и ни с кем не конфликтовала.

«Я с ней знаком с детства. Вместе ходили в детский сад и школу, Она была очень добрым, умным и веселым человеком. Была одной из самых красивых девушек в Кировском. Мы были хорошими друзьями». — поделился близкий друг погибшей.

В октябре 2019 года в Оренбургский областной суд признал виновным 23-летнего местного жителя в убийстве и изнасиловании 24-летней знакомой. Как установило следствие, 24-летняя девушка вечером 16 апреля 2019 года гуляла по улице Советской и там познакомилась со злоумышленником. После этого пара продолжила прогулку вместе, когда они находились в Зауральной роще, обвиняемый сперва изнасиловал свою жертву, а затем задушил платком. Тело приятельницы он выкинул на берегу реки Урал.

По данным портала Урал56, в ходе допросов 23-летний молодой человек частично признал свою вину. Он признался в убийстве, но отрицал изнасилование. Он сообщил, что убил девушку из-за того, что она его оскорбила.

В итоге ему были предъявлены обвинения по по двум статьям: «Убийство, совершенное с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, сопряженное с изнасилованием» и «Изнасилование». Суд приговорил мужчину к 19 годам колонии строгого режима и 3 млн рублей компенсации морального вреда родственникам убитой девушки. Местные СМИ отмечали, что после оглашения приговора молодой человек стал угрожать расправой адвокату потерпевшей стороны.