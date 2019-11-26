Направил воду в лицо: росгвардейца осудили за убийство девочки

В Кемерово суд признал 23-летнего экс-росгвардейца виновным в убийстве двухлетней девочки. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

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Следствием и судом установлено, что трагедия произошла в сентябре 2018 года. Молодой человек присматривал за малолетней дочерью 19-летней сожительницы в ее доме. После того как во время кормления девочка опрокинула на себя тарелку с едой, он отнес ее в ванную комнату. Однако малышка капризничала и отворачивалась от воды, что сильно разозлило кемеровчанина.

После еще одной неудачной попытки умыть девочку бывший силовик направил струю воды в ее лицо — в итоге ребенок захлебнулся и скончался. Когда мать девочки вернулась домой, молодой человек рассказал ей о случившемся, скрыв подробности. Молодой человек заявил, что девочка умерла случайно. После этого он предложил своей возлюбленной похоронить малышку, поскольку их могли обвинить в умышленном убийстве.

В результате молодая родительница поверила ему и, испугавшись, согласилась вынести тело из квартиры. Уже на следующий день они закопали труп в лесном массиве. Через два месяца прабабушка ребенка обратилась в полицию с заявлением об исчезновении двухлетней родственницы. По ее словам, внучка отказывалась показывать малышку, объясняя это тем, что снова сошлась с бывшим мужем, а тот не разрешает привозить дочь в гости к бабушкам.

Однако экс-супруг девушки заявил пенсионерке, что не видел семью уже как полтора года. Спустя некоторое время правоохранители пригласили 19-летнюю девушку на разговор. После продолжительной беседы она призналась следователю, что ее дочь подавилась пищей и умерла, после чего они со знакомым закопали ее тело в лесном массиве.

Только в январе 2019 года правоохранители установили, что к смерти ребенка причастен 23-летний на тот момент действующий сотрудник Росгвардии. После трагедии его уволили из органов. В ходе допросов он признался в убийстве девочки, а также указал на место, где закопал тело.

В ходе судебного процесса теперь уже бывший силовик заявил, что у него не было умысла убивать девочку — он просто хотел успокоить ее, однако не рассчитал силы. Приговором суда мужчине дали 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на год и шесть месяцев.

Также в правоохранительные органы были переданы материалы в отношении матери девочки — за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Между тем еще одно дело о якобы случайном убийстве малолетнего рассматривает Самарский областной суд. 27-летнего жителя Тольятти Федора Ефименко обвиняют в убийстве полуторагодовалой дочери. Все произошло 29 октября 2018 года. В тот день мать ребенка ушла отмечать день рождения с подругой и оставила малышку на попечение пьяному отцу. Спустя время девочка начала плакать — это, по версии следствия, спровоцировало мужчину на агрессию.

В результате он несколько раз ударил дочь по голове и туловищу, а затем ушел в другую комнату и лег спать. Проснувшись утром, Ефименко обратил внимание на болезненное состояние ребенка — он вызвал бригаду скорой помощи. Несмотря на усилия врачей, девочку спасти не удалось — она умерла на следующий день.

После проведения экспертизы медики выявили на теле малышки не менее 27 следов от ударов — больше всего их было в районе головы. Также в ходе осмотра места происшествия правоохранители нашли кровь на кроватке.

После задержания Ефименко заявил, что если и убил свою дочь, то случайно. Якобы в роковой вечер он случайно уронил малышку и вдобавок упал на нее.

«Семья — это все, что у меня было. Я делал все, чтобы дочка была самой лучшей. Я работал по 12 часов в день и, к сожалению, не мог уделять ей столько внимания, сколько надо было. Мне жаль, что это произошло», — рассказывал на суде Федор Ефименко.

Мужчину судят по статье УК РФ «Убийство малолетнего». Прокуратура просит для него 22 года заключения в колонии строгого режима. Окончательное решение по этому делу будет принято в ближайшее время.