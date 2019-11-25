Вдруг заразная: священник не стал крестить ребенка с родимым пятном

В Кургане священник отказался крестить ребенка, у которого есть большое родимое пятно. Свое решение он объяснил тем, что малышка может быть заразной, рассказала изданию «Подъем» мать ребенка Мария.

Она отметила, что батюшка попросил ее не афишировать это в соцсетях, так как это «не по-божески».

«Мы пришли и хотели предварительно узнать время. Я просто показала батюшке фотографию ребенка. На что был ответ: «Крестить мы не будем. Мы не знаем, заразно ли это и как родители другие отреагируют», — вспоминает Мария.

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Но на этом история не закончилась. «Потом он предложил нам индивидуальное крещение. Мы даже не знали, что такое бывает. Они говорят: «Придете отдельно, мы вас покрестим за отдельную плату». Но это стоит 4 тысячи [рублей]», — рассказала девушка.

Она отметила, что не посчитала необходимым платить такие деньги за крещение. В итоге семья ребенка решила отложить крещение. «Когда уже все было опубликовано в соцсетях и СМИ, мне позвонили и попросили не называть церковь, сказали, что это не по-божески все афишировать. Я поняла, что это просто богохульство», — отметила собеседница издания.

У дочери Марии родимое пятно, которое занимает 80% поверхности тела. В основном невус поражает спину, живот и часть головы малышки, передает сайт kp.ru.

На инцидент уже отреагировали в Курганской епархии. Там считают подобное поведение священника недопустимым и готовы помочь семье девочки. Об этом сообщил пресс-секретарь главы Курганской митрополии Михаил Насонов в комментарии ТАСС.

«Если все действительно происходило так, как описывает мама девочки — сначала отказали, потом предложили индивидуальное крещение, — то такое поведение священника недопустимо. И если бы мы знали, о ком идет речь, естественно, была бы проведена проверка и последовали соответствующие дисциплинарные меры», — сказал он. Собеседник агентства отметил, что пока мама ребенка не хочет говорить, о ком идет речь.

«Через людей, которые имеют с ней контакт, мы передали ей, чтобы она обратилась в епархию — конечно, крещение будет совершено», — добавил Насонов.

Кроме того, представитель религиозной организации обратил внимание, что священник не имел права требовать какие-либо деньги за крещение, так как все пожертвования прихожан являются добровольными. «Ни о каких пожертвованиях речи не идет, мы наоборот будем рассматривать возможность оказания какой-то помощи церкви семье, это наш христианский долг», — пообещал собеседник агентства.

Пятно у девочки было обнаружено еще при рождении. Когда она родилась, акушер удивленно заметила: «Она у вас какая-то грязная». Потом малышку вытерли, и стало понятно, что большая часть тела ребенка покрыта родимым пятном, передает kp.ru. При этом, как отмечает мать девочки, беременность протекала отлично и никаких неожиданностей при обследованиях выявлено не было. Это не первый ребенок Марии — у нее также есть сын.

Чтобы не пугать 22-летнюю мать, ребенка завернули в пеленку и предупредили, что у нее родилась особенная малышка. Причем тогда ее заверили, что это заболевание лечится.

«Позже я поняла, что врачи успокаивали меня, чтобы я не отказалась от дочки. Я бы и так ее не оставила. Даже теперь, когда стало понятно, что справиться с этим пятном очень сложно», — поделилась она в беседе с порталом.

Спустя полтора месяца после рождения девочки невус стал «рассыпаться» — на теле ребенка появились другие мелкие пятнышки. «В государственных клинках разводили руками: мы не можем помочь — ищите платные варианты», — добавила мать девочки. При этом обследование показало, что в целом ребенок здоров.

По ее словам, в зарубежной клинике на лечение потребуется порядка 33 млн руб., в отечественном медучреждении почти вдвое меньше, но все равно неподъемная для семьи сумма. «Мы написали в Краснодар. Нас готовы принять, но лечение обойдется в 17 млн рублей. И эта сумма для нас нереальная», — пожаловалась девушка.

Она отметила, что об этой больнице семья узнала после того, как туда обратились американцы. Один из докторов якобы предложил вылечить девочку «с маской Бэтмена», у нее почти все лицо покрыто родимым пятном, за 1,5 года при помощи лазера.

Сейчас девочке полгода. Семья долго скрывала ребенка от чужих – все обращают внимание на ее родимые пятна. Портал kp.ru отмечает, что невус — это не только эстетическая проблема. Заболевание может привести со временем к раку.

Вместе с тем Мария призналась изданию, что зарплата мужа уходит на садик для сына, лекарства, одежду и на еду, а декретное пособие семья отдает за съем квартиры. В связи с этим «для лечения дочки они вынуждены искать доступные варианты», передает портал.

Так, недавно им ответили из Санкт-Петербурга, там в ближайшие дни готовы принять девочку для проведения обследования и составления графика лечения. Собеседница портала отметила, что более 30 тыс. руб. уйдет на билеты, а затем пойдут расходы на проживание. «За лечение позже нам тоже придется платить. Но гораздо дешевле. При клинике существует благотворительный фонд. Он поможет нам собрать какую-то сумму», — сообщила девушка она, отметив, что сама семья также собирает пожертвования.