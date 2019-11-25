Забил молотком: как контрактник расправился с женой и сыном

Бывший военный Виктор Бондаренко признан виновным в жестоком убийстве своей сожительницы и ее шестилетнего сына, а также в покушении на убийство собственной матери. 25 ноября Южный окружной военный суд приговорил его к 21 году лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба СК РФ. Кроме того, суд обязал его выплатить 2 млн рублей потерпевшей стороне.

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Поздно вечером 11 января 2019 года в жилой дом в Краснодаре были вызваны спасатели. Вскрыв квартиру, они обнаружили трупы женщины и мальчика. Под окнами квартиры был найден 29-летний младший сержант Бондаренко, его госпитализировали с закрытым переломом ребер, разрывом легкого и ушибом почки. В больнице мужчина написал явку с повинной и признался в убийстве.

Как установило следствие, 11 января Бондаренко с женой и сослуживцами находились в гостях, где, по словам мужчины, «пили до талого, а после посветили наркоту».

Бондаренко заподозрил, что гражданская жена изменяет ему с его другом, и по пути домой приобрел в строительном магазине стальной молоток, чтобы «припугнуть ее».

Молоток он оставил в прихожей квартиры и продолжил пить пиво с приятелем. Вечером, когда все знакомые ушли, между супругами на почве ревности разгорелся скандал, который длился четыре часа. В течение этого времени разъяренный Бондаренко звонил другу, брату жены и своей матери, которая находилась на работе. Все близких мужчина стал подозревать в том, что они покрывают измены жены.

В какой-то момент Бондаренко схватил молоток и не менее шести раз ударил супругу по голове. На помощь матери бросился ее малолетний сын, тогда Бондаренко ударил и его, а после стал бить собаку.

«В какой-то момент произошел щелчок и все: накидал молотком», — рассказал он позднее следователю.

Мать Бондаренко была встревожена настроем сына, поэтому приехала домой, но чуть не стала третьей жертвой. Когда она вошла в квартиру, то увидела окровавленные тела. Женщина тут же бросилась к выходу, однако Бондаренко успел ударить ее по затылку. Пострадавшая смогла выскочить из квартиры и спуститься вниз. Именно она позвонила в скорую помощь. При этом соседи утверждали, что в тот вечер не слышали криков и только утром обнаружили кровь на площадке и в лифте.

После того как Бондаренко остался в квартире один, он попытался свести счеты с жизнью. Согласно его показаниям, он совершил несколько различных попыток, однако все они не дали результата. Тогда мужчина выбросился из окна седьмого этажа.

Перед этим он оставил на теле жены листок с надписью: «Предсмертная записка. Она врала и обманывала людей — призналась и получила по заслугам».

В ходе расследования Бондаренко признал свою вину и раскаялся, заявив, что совершил преступление под воздействием «соли» (синтетического наркотика) и алкоголя. При этом он заявлял, что наркотик ему в еду подсыпала жена — якобы для того, чтобы он убил свою мать.

В квартире эксперты обнаружили использованные шприцы и ампулы от лекарственных препаратов: фезама, кортексина, цитрамона, а также выпитую бутылку пива и кровавую надпись на стене «соль».

Как сообщили в пресс-службе СК РФ, в рамках расследования дела Бондаренко была проведена комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертиза, в ходе которой его признали вменяемым. Эксперты пришли к выводу, что во время убийства мужчина не находился состоянии аффекта, а его действия были намеренными и носили пролонгированный характер. В характеристике сказано, что Бондаренко отличается «брутальностью реагирования в конфликтах при невысокой эмоциональной устойчивости».

На момент преступления младший сержант находился в отпуске после длительной командировки в Сирию, где он служил замкомандира боевой машины и наводчиком-оператором. По службе его характеризовали положительно, он имел многочисленные награды, в том числе медали за службу в Сирии и на Северном Кавказе, является ветераном боевых действий.

Незадолго до убийства, 8 декабря 2018 года, вышел приказ о досрочном увольнении Бондаренко в запас. Поводом стало невыполнение им условий контракта. Уже 9 февраля этого года его исключили из списков личного состава войсковой части 65384.