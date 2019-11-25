«Били лопатами и ломами»: дворники устроили бойню в Москве

Дворники устроили в центре Москвы массовую драку, в ходе которой били друг друга лопатами и ломами. Об этом ТАСС сообщили в столичном ГУ МВД.

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По словам жителей, конфликт между мужчинами вспыхнул в воскресенье, 24 ноября, в 21.00 во дворе многоэтажных домов, расположенных на улице Ефремова в районе Хамовники. «Сначала мы услышали громкие крики. Глянули в окно, а там дворники в оранжевых жилетах туда-сюда бегают. Сначала в один угол двора побежали, потом обратно. Было понятно, что-то назревает», — рассказал один из очевидцев происшествия сайту kp.ru.

Вскоре началась потасовка – местные жители позвонили в правоохранительные органы. «Звонившие в дежурную часть граждане пожаловались на шум. Приехавшие на место сотрудники полиции задержали и доставили в ближайшие отдел больше 10 человек. Они были вооружены лопатами и ломами», — сообщили в пресс-службе московской полиции.

При этом источник в силовых структурах уверяет, что на самом деле дрались более 40 человек, однако, увидев подъезжающие автомобили полицейских, многие разбежались, в связи с чем была задержана малая часть участников потасовки, передает kp.ru.

«Было две группы мужчин — уроженцы Узбекистана и Таджикистана. Насколько известно, изначально конфликт возник из-за споров вокруг участков, которые дворники должны были убирать. А потом уже спорщики позвали на выручку земляков», — отмечает собеседник.

В то же время другие СМИ говорят о том, что драка не была спонтанной — якобы рабочие заранее договорились устроить потасовку, пишет РЕН ТВ.

По предварительным данным, незадолго до происшествия дворники играли в футбол — во время матча один из них грубо нарушил правила. Противники стали спорить, однако решили отложить конфликт на вечер — эта дискуссия и обернулась массовой дракой.

По данным столичного ГУ МВД, все работники числились в ГБУ «Жилищник» — в ходе потасовки никто серьезно не пострадал. В отношении задержанных уже составлены протоколы о правонарушении по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», за которое дворникам грозит штраф в размере до 1 тыс. рублей или арест на срок до 15 суток. Проводится доследственная проверка.

Еще одна массовая драка произошла в Москве 18 ноября. Тогда 20 руферов вступили в конфликт с охраной одной из башен комплекса «Москва-Сити». Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По словам одного из руферов, он пришел вместе с друзьями в башню, чтобы посетить кальянную на 58-м этаже. Между тем, поднимаясь наверх, приятели решили заглянуть и на крышу, чтобы проверить, не закрыта ли она, передавало принадлежащее Григорию Березкину издание РБК. Внезапно к ним прибежали сотрудники ЧОП и начали избивать.

При этом в управляющей компании башни заявили, что москвичи пытались взломать дверь, которая вела на крышу, посредством «технических средств». «Охране удалось остановить несанкционированное проникновение на крышу, несмотря на агрессивное физическое сопротивление с применением газовых баллончиков со стороны нарушителей», — отметили в администрации здания.

По словам руфера, они были вынуждены воспользоваться перцовым баллончиков в качестве самообороны — в итоге один из охранников получил ожог глаз и был госпитализирован, сообщал Telegram-канал Mash со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Они нанесли сотрясения, наверное, двум людям из нашей компании, одному разбили губу сильно. Естественно, мы применили самооборону, пытались от них отталкиваться как-то.

Когда началось уже конкретное избиение людей, кто-то из нас разбрызнул перцовку. Мы начали сразу убегать от них после этого», — сообщил москвич РБК.

В итоге полиции удалось задержать лишь шестерых руферов в возрасте от 19 до 27 лет — остальные успели убежать. «На месте происшествия полицейские задержали 28-летнего ранее судимого мужчину, который, по его словам, пытался проникнуть на крышу для съемки фотосессии. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ «Хулиганство», — уточняла представитель МВД РФ Ирина Волк, передает ТАСС.

В отношении остальных пятерых участников инцидента составили протоколы о правонарушении по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».