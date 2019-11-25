«Будет смотреться нелепо»: росгвардейцев обяжут представляться

Представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил «Газете.Ru», что ведомство одобрило законопроект, согласно которому бойцы будут обязаны представляться гражданам и предъявлять служебное удостоверение. Однако еще на стадии обсуждения данного нововведения Росгвардия выявила в нем некоторые нюансы.

Реклама

«Бывают ситуации, когда представляться и показывать удостоверение не осуществимо практически. Например, когда специальные подразделения, в частности СОБР, проводят операцию по задержанию особо опасных преступников или групп террористической направленности — тут предъявление удостоверения будет смотреться нелепо», — отметил представитель ведомства.

Он добавил, что авторы законопроекта уже получили правки Росгвардии. «Будем проводить анализ данного нормативного акта. Если возникнет необходимость, то обратимся к парламентариям, но на данный момент у нас с ними конструктивные отношения», — подчеркнул Грибакин.

Законопроект был внесен в Госдуму 25 ноября — его авторами выступили глава комитета по безопасности и борьбе с коррупцией Василий Пискарев, зампред Александр Хинштейн и первый зампред комитета по экономической политике Валерий Гартунг. Изменения коснутся статьи ФЗ «О войсках национальной гвардии РФ». Соответствующий законопроект опубликован на сайте правовой информации.

Согласно документу, при обращении к гражданину бойцы должны будут не только назвать должность, звание, фамилию и предъявить удостоверение, но и сообщить причину, а также цель обращения. Кроме того, если правоохранитель попытается ограничить свободу россиянина, то он обязан разъяснить применение таких мер и перечислить права и обязанности задержанного.

Бойцы смогут не следовать закону, если находятся в обстоятельствах, несущих угрозу жизни или здоровью.

В основном это нововведение коснется росгвардейцев, выполняющих полномочия полиции — при встрече с таким правоохранителем россиянам сложно понять, сотрудник какого ведомства перед ними стоит, отмечается в законопроекте.

По словам автора нововведения Александра Хинштейна, у бойцов есть 31 полномочие, согласно которым представляться не имеет смысла — в частности при пресечении массовых беспорядков в исправительных учреждениях. «Надо также понимать, что полицейских из Росгвардии обяжут представляться лишь в случаях, когда они сами обращаются к гражданину, но никому не будет позволено подбегать на улице к сотруднику в форме и требовать от него назвать себя и показать удостоверение», — уточнил зампред комитета по безопасности РИА «Новости».

Он добавил, что проект положительно оценили в государственно-правовом управлении президента РФ, а также одобрили в Росгвардии. При этом, по словам одного из авторов законопроекта Валерия Гартунга, реформа была инициирована после одной из публикаций в СМИ.

«После того как один журналист обратил на это внимание, я открыл закон и увидел, что действительно обязательств у бойца таких нет. Это неправильно, потому что статус у Росгвардии и полиции примерно одинаков по отношению к гражданину. Это выпало из поля зрения законодательства, когда Росгвардия выделялась в отдельную структуру из МВД», — подчеркнул депутат в разговоре с «Газетой.Ru».

Гартунг уточнил, что речь идет об истории, произошедшей 16 июля. Тогда пресс-служба Росгвардии ответила на запрос портала «ПроВладимир», который возмутился тем, что один из бойцов остановил их журналиста и потребовал его телефон для изучения содержимого. В итоге редакция обратилась к Росгвардии для уточнения полномочий сотрудников.

Пресс-служба ведомства заявила, что всем бойцам официально разрешено не представляться, однако руководство рекомендует это делать во избежание конфликтных ситуаций — в особенности это касается случаев, когда силовики имеют дело с уголовным или административным правонарушением.

Согласно ответу ведомства, бойцы также имеют право задерживать и досматривать личные вещи, если подозревают гражданина в совершении какого-либо преступления. В случае, если оснований для подозрений нет, правоохранители могут попросить человека «в добровольном порядке предоставить телефон, а также с его согласия ознакомиться с содержащимися в нем медиафайлами».

При этом визуальное изучение гражданина или досмотр вещей с его согласия не нуждаются в процессульном оформлении, уточнили в Росгвардии. Полный досмотр регулируется статьей 27.7 КоАП РФ, согласно которой подозреваемого могут осматривать только бойцы его пола, а также в присутствии двух понятых.