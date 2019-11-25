«Глупость и чушь»: Зюганов разнес проект Жириновского о самообороне

Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов в разговоре с «Газетой.Ru» назвал «глупостью» инициативу главы ЛДПР Владимира Жириновского, согласно которой предлагается не наказывать граждан за превышение правил самообороны.

Реклама

«Я всякие глупости Жириновского не комментирую. Звоните по другим вопросам. Всякую чушь его я не хочу комментировать, время даром терять», — заявил депутат.

Отметим, что с таким предложение лидер ЛДПР выступил 25 ноября. Если проект вступил в силу, то статью 37 УК РФ «Необходимая оборона» дополнят соответствующим пунктом. По словам Жириновского, данное нововведение необходимо для того, чтобы защита себя или своей семьи от насилия не квалифицировалась как превышение пределов самообороны.

«У нас действует норма о так называемом превышении пределов необходимой самообороны. Если во время защиты был нанесен ущерб больший, чем существовала угроза, — потерпевший сам становится обвиняемым. Причем система оценки этой угрозы очень размыта», — отметил Жириновский. Он добавил, что,

согласно этому правилу, человек может защищаться только от вооруженного злоумышленника — это делает оборону опасной, если нападает группа бандитов без пистолетов или холодного оружия.

Так, в качестве примера лидер фракции привел закон США «Мой дом — моя крепость», согласно которому пределы самообороны не распространяются на хозяина дома, если к нему в жилище проник злоумышленник — его, по закону, можно даже убить.

«Когда в дом вламываются чужие люди, невозможно оценить, вооружены они или нет, всерьез они или просто пугают. Человек в такой ситуации защищает себя, жизнь близких, и судить его за это нельзя. Он не может ждать, пока в него самого выстрелят или ударят ножом, чтобы применить оружие или подручные средства», — пояснил автор законопроекта.

При этом Жириновский не отрицает, что инициативу поддержат не все депутаты — в частности, противники заявят о росте бытовых убийств в случае смягчения правил самообороны, отметил лидер фракции. Однако, по его словам, статистика США, напротив, свидетельствует о том, что в 98% случаев жесткие меры самозащиты оправданны.

Между тем некоторые партии восприняли данную инициативу положительно. «Наша партия выступает за то, чтобы у граждан было право на защиту своей собственности, своего дома и семьи. Если законопроект будет об этом, а не о том, чтобы просто разрешить россиянам более свободно использовать оружие, тогда, думаю, мы можем его поддержать», — сообщили в «Справедливой России» газете «Известия».

В то же время «Единая Россия» выразила готовность рассмотреть данный законопроект. «Сложно дать оценку законопроекту, который еще не внесен. Сфера самообороны очень тонкая. Поэтому, прежде чем делать выводы, мы должны его внимательно изучить, а потом давать оценку», — подчеркнул первый замглавы фракции по законопроектной деятельности Андрей Исаев.

Тем временем, по мнению других парламентариев, данная инициатива может привести к непредсказуемым последствиям.

«Вы хотите, чтобы у нас было как в США? Посмотрите, что у них происходит: то и дело кто-то в кого-то то в школах, то на улице стреляет.

Этот законопроект специально вносится сейчас, чтобы отвлечь внимание населения от более острых проблем. Не думаю, что наша фракция его поддержит», — отметил первый зампред фракции КПРФ в Госдуме Николай Коломейцев.

Отметим, что в октябре 2018 года законопроект о расширении допустимых пределов самообороны вносил в Госдуму сенатор доктор юридических наук Алексей Александров, однако он не был поддержан большинством парламентариев.

«Я убежден, что в законе и правоприменительной практике должна быть презумпция правоты того, кто отражает нападение преступника. Особенно если нападение вооруженное, и особенно если оно связано с незаконным проникновением в жилище или другое помещение», — говорил он 30 октября 2018 года «Парламентской газете».

При этом Александров отмечал, что не опирается на закон США, предлагая свой законопроект — по его словам, в Америке часто судят работников полиции за превышение пределов самообороны и должностных полномочий, чего не должно быть в России.