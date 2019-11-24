Ледяной дождь и снег: что ожидает Москву

В четверг Москву и Подмосковье может накрыть ледяной дождь, дороги и тротуары могут покрыться плотной коркой льда. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведущего научного сотрудника погодного центра «Фобос» Евгения Тишковца.

Такой дождь может вызвать теплый атмосферный фронт, наступающий на столичный регион с Черного моря. «Это очень влажный, насыщенный водяным паром и черноморским теплом воздух. Очень слабые, очаговые осадки в виде снега начнут вечером переходить в смешанную фазу и ледяной дождь», – заявил синоптик.

Согласно прогнозу, черноморский фронт подойдет к южным границам Московской области днем четверга, 28 ноября. Ближе к вечеру «накроет» южные и восточные районы столицы, полагает Тишковец.

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Вероятность ледяного дождя «очень велика», подчеркнул он. Причем даже в отдельных районах подобное погодное явление может представлять большую опасность.

Дороги покроет плотная, до одного миллиметра толщиной, корка льда. Будет скользко, что может привести не только к авариям на дорогах, но и к травмам у подскользнувшихся горожан.

Кроме того, с воскресенья и до вторника в Москве будет сохраняться погода без осадков, ожидается переменная облачность. Температура сохранится в пределах 6..11°С ночью и от 0 до -5°С днем.

В грядущую среду небо затянет облаками, местам ожидается небольшой снег.

Ранее Исполняющий обязанности главы Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в средине следующей недели ожидается облачная погода, а к концу недели выпадет мокрый снег.

Приход климатической зимы особо заденет автомобилистов. Ранее в ГИБДД обратились к водителям с просьбой внимательно следить за прогнозом погоды и в случае гололедицы на этой неделе выезжать на работу раньше, поскольку в такую погоду пробки на дорогах становятся серьезнее. К тому же, отметили в госавтоинспекции, пришла пора менять резину на зимнюю.

При этом в московском Центре организации дорожного движения (ЦОДД) отметили, что сейчас в шиномонтажах могут образовываться очереди из автовладельцев, намеренных «переобуть» машины по сезону.

Представители ГИБДД также обратились к мотоциклистам с просьбой закрыть сезон и убрать байки в гаражи — до прихода весны. Риски попадания в аварию в зимний сезон увеличиваются, поэтому необходимо проявлять бдительность, добавили в ведомстве.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк рассказала, что жителям европейской части России стоит приготовиться к постоянной смене теплых и холодных температур на протяжении всего ноября — столь переменчивая погода характерна для предзимья.

«Мы видим, что начало зимы задерживается, это видно и по датам начала отопительного сезона, который в Москве сдвинулся почти на две недели. Исходя из климатических тенденций, в этом году тоже можно ожидать достаточно теплой осени и задержки начала зимы», — отмечал в свою очередь специалист института физики атмосферы РАН Владимир Семенов.

Погодный центр «Фобос» прогнозировал несколько дней назад, что климатическая зима придет в Москву с опозданием как минимум на две недели — в последние десять дней ноября. В целом, отмечают синоптики, по России зима ожидается «розовой» — по метеорологической карте, в Москве — «вишневая», то есть температура будет выше нормы.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец призвал коллег «не изгаляться» над характеристиками погодных условий, придумывая цветовые обозначения.

«Меня смущают все эти дурацкие цветовые гаммы, которые приклеивают к погоде. Сидит человек и думает: «Что значит «вишневая» зима». Можно ведь сказать просто: «Самая теплая», — заявил метеоролог.

Между тем, последние несколько дней стали самыми холодными осенними днями. 23 ноября главная метеорологическая станция столицы, расположенная на ВДНХ, зафиксировала температуру -11°С утром в субботу, сообщило метеобюро Москвы.

В бюро отметили, что минувшая ночь стала самой холодной с начала осени.

Температурный минимум в Москве обновляется третьи сутки подряд, в ночь на 21 ноября столбик термометра опустился до -8,5°С, а в ночь на 22 ноября – до -10,7°С.

По прогнозам синоптиков, сухая морозная погода в столице сохранится до следующей недели.