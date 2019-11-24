Последний полет: как садился самолет с умирающим пилотом

Рейс, следовавший из Москвы в Анапу, экстренно приземлился в аэропорту Ростова-на-Дону после резкого ухудшения состояния второго пилота. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

«Самолет вылетел из Шереметьево. Около 10 утра второму пилоту стало плохо, была запрошена экстренная посадка», — заявил собеседник агентства. По его словам, уже во время приземления 49-летний мужчина скончался.

Тем не менее ряд СМИ утверждают, что смерть пилота наступила уже после приземления. Позже информацию о смерти пилота подтвердили в Следственном комитете. «После приземления самолета в аэропорту «Платов» второму пилоту была оказана медицинская помощь, но мужчину спасти не удалось», — сообщили в ведомстве, уточнив, что никто из пассажиров и членов экипажа при посадке не пострадал.

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По факту экстренной посадки самолета в Ростове Южное следственное управление на транспорте СК РФ уже начало проверку, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Как уточнили в пресс-службе аэропорта «Платов», сейчас самолет готовится к вылету в аэропорт назначения. Он был дозаправлен, второго пилота заменили.

В пресс-службе «Аэрофлота», которому принадлежит данный лайнер, сообщили, что решение посадить судно принял командир воздушного судна. «Аэрофлот» выражает искренние соболезнования родным и близким. Мы скорбим вместе с вами», — подчеркнули в пресс-службе.

Отметим, что за осенью 2019 года как минимум восемь рейсов совершили экстренные посадки из-за смертей пассажиров на борту. Так, 8 ноября, самолет, летевший из московского аэропорта Домодедово в Фергану (Узбекистан), приземлился в самарском аэропорту Курумоч из-за плохого самочувствия одного из мужчин. Как сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре, 52-летний уроженец Узбекистана жаловался на боли в сердце.

В результате мужчина скончался еще до приземления. Прибывшие на место медики констатировали смерть от инфаркта. По факту случившегося прокуратура назначила проверку.

Ранее, 26 октября, самолет авиакомпании «Победа» также приземлился в Волгограде из-за смерти 62-летнего пассажира, у которого было онкологического заболевание. Об этом сообщил «Интерфакс-Юг» со ссылкой на информированный источник.

9 октября лайнер авиакомпании «Сибирь» совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска из-за смерти 50-летнего пассажира, сообщало Западно-Сибирское управление СК на транспорте.

По информации ведомства, лайнер, на борту которого находились 142 пассажира, следовал рейсом Красноярск — Москва. Сразу после посадки к трапу был направлен реанимобиль, который должен был доставить мужчину в ближайшую больницу. Однако он скончался еще до приезда медиков. «Причиной смерти стало сердечное заболевание», — сообщили в СК.

По словам специалистов, любой перелет представляет определенный риск для организма человека: это происходит из-за малой подвижности в течение продолжительного времени, пониженной влажности воздуха и смены привычного атмосферного давления.

Под особым ударом оказываются люди, страдающие заболеваниями сердечно-сосудистой системы, рассказывал «Газете.Ru» врач-терапевт общей практики Юрий Новороссов.

«Пассажирам становится плохо во время полета при наличии гипертонической болезни. Под влиянием факторов полета — как минимум перемены давления — у таких людей может возникнуть гипертонический криз, оторваться тромб или даже случиться инсульт, который ведет к мгновенной смерти. В основном это сердечно-сосудистые патологии», — отмечал собеседник издания.

По словам эксперта, перед вылетом людям, имеющим определенные заболевания, обязательно нужно проконсультироваться со специалистом. Запретить полет врачи могут тем, кто страдает от высокого внутричерепного давления, заболеваний дыхательных путей, тромбоза глубоких вен ног и повреждений среднего или внутреннего уха. Серьезным поводом не отправляться в путешествие являются недавно пережитые инсульты и инфаркты, а также психиатрические заболевания.

Дополнительных консультаций с медиками непосредственно перед вылетом требуют и сахарный диабет, проблемы со свертываемостью крови и прочие хронические заболевания жизненно важных органов. При этом рассчитывать на полноценную медицинскую помощь во время полета пассажиру точно не стоит.

«Первейшую медицинскую помощь должны оказывать бортпроводники. Тем не менее никакой действенной помощи, кроме как дать таблетку и воды, они не смогут. Спасти ситуацию может только случайно оказавшийся на борту специалист — в противном случае остается дожидаться экстренной посадки», — подчеркнул собеседник «Газеты.Ru».