Загадочная смерть: что случилось со следователем в полиции

23-летняя следователь Мария Клочкова найдена мертвой в отделе полиции Хостинского района УВД по Сочи. Об этом сообщает Telegram-канал «Омбудсмен полиции» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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По предварительным данным, тело девушки обнаружили 23 ноября – в руках у нее было табельное оружие. По одной из версий правоохранители рассматривают суицид, пишут СМИ.

В отделе полиции Хостинского района «Газете.Ru» отказались давать комментарии. В то же время в главном управлении МВД по Краснодарскому краю сообщили, что запустили служебную проверку по факту смерти сотрудницы.

Известно, что Клочкова окончила институт МВД только три месяца назад. После того, как в августе 2019 года она поступила на работу в отдел Хостинского района, у нее сразу появилось много друзей-следователей.

Однако впоследствии девушку все чаще стали видеть одну – кроме того, она намеренно брала только ночные дежурства и вела себя очень замкнуто, сообщает «Омбудсмен полиции».

Как утверждает СМИ, у девушки мог возникнуть конфликт с сослуживцами. При этом, по словам подруги, до службы в полиции Клочкова была общительной и жизнерадостной. «Она очень добрая, никогда не отказывала в помощи. Любила доводить всю работу до конца и выполнять ее как следует», — рассказала знакомая погибшей.

Родион Семков, учившийся с Клочковой в Кубанском технологическом университете, также рассказал «Газете.Ru» о мягком нраве девушки. «Полагаю, что с такими вещами не шутят. Я всегда знал ее как хорошего и отзывчивого человека. По крайней мере, было так, когда она училась в вузе. Она была очень добрая и общительная. Очень жаль Машу», — отметил знакомый покойной.

Бывшая одноклассница погибшей Евгения Солонина подтвердила неконфликтность Клочковой. «Когда мы учились с ней в одном классе, она была хорошая, жизнерадостная и тихая. Мной никакого участия в конфликтах Маши замечено не было», — подчеркнула она в разговоре с «Газетой.Ru».

Похожий инцидент произошел в Екатеринбурге. Там самоубийство совершила 27-летний преподаватель и аспирантка Уральского юридического института МВД Ольга Пестова. Тело девушки 28 октября обнаружил в квартире сожитель, сообщал «Екатеринбург в эфире» со ссылкой на источник правоохранительных органах.

По предварительным данным, там же правоохранители обнаружили предсмертную записку, в которой она якобы обвинила в давлении одного из заместителей начальника института.

«Проводится проверка в отношении заместителя начальника института, на которого жаловалась погибшая, обвиняла его в сильном давлении», — сообщил источник в силовых структурах изданию Ura.ru.

Свою доследственную проверку запустил также региональный Следственный комитет. Известно, что Пестова приехала учиться в Екатеринбург из Челябинской области. Здесь она воспитывала своего несовершеннолетнего сына, параллельно занимаясь в институте научным руководством.

«Работала преподавателем-методистом, училась в адъюнктуре, написала диссертацию за два года, должна была защищаться. Планировала дальше строить карьеру в вузе. Мы две недели назад с отцом приезжали, покупали ей квартиру, она нам показывала, где работает, говорила, как ей там нравится», — сообщила мать погибшей порталу 72.ru.

Она добавила, что не верит в версию суицида, так как девушка очень любила своего сына и супруга, в связи с чем не могла оставить их. «Внук у нас такой развитый, она все свободное время ему посвящала. Она была очень спортивной, красивой, модной, и она не тот человек, чтобы что-то употреблять, я ее в пьяном состоянии никогда не видела. Она этого сделать не могла, у нас такой вариант не рассматривался никогда в жизни», — подчеркнула родственница Пестовой.

В то же время источник в правоохранительных органах сообщил, что ему поступила команда искать какой-либо компромат на девушку после ее смерти.

«Ольга у нас была на хорошем счету, отличница и умница. А теперь сверху поступила команда искать на нее компромат. Любой. Пусть это будут проблемы с ее психикой, пусть личные проблемы, пусть что угодно, лишь бы тень не падала на институт», — рассказал собеседник порталу Ura.ru.