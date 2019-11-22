«Россияне боятся бандитов»: Швеция зазывает туристов

Иностранные туристы, в том числе – россияне, боятся посещать Швецию из-за сообщений о разгуле преступности – посетовала шведский министр иностранных дел Анн Линде. По ее словам, этот имидж сильно вредит стране.

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Более того, она добавила, что даже общественные деятели из России иной раз отказываются ехать в Швецию из-за материалов в СМИ о бандитизме в стране, передает РИА «Новости».

«Случалось, например, что приглашенные представители российского гражданского общества не приезжали к нам на встречи, испугавшись, что у нас небезопасно. Это может показаться нелепым, но это правда», — указала дипломат.

В этой связи она призвала бороться как с самой преступностью, наличие которой Линде признала, так и с дезинформацией в СМИ, порой преувеличенно много рассказывающих о шведской преступности.

В Ассоциации туроператоров России подсчитали, что средняя стоимость зарубежных туров составляет в обычные дни около тысячи евро, а новогодних туров — 1,6-1,7 тыс. евро на человека.

«Сейчас мы видим, что нижний предел цены на Новый год опустился ниже тысячи евро.

Но таких предложений по 40-50 тыс. рублей не очень много, средняя цена продаваемых туров почти на всех направлениях порядка 75-80 тысяч на человека», — сообщила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

Исключение составляет Турция, там цена может быть ниже. Но таких туров немного. А на европейском направлении, наоборот, выше: около 80-90 тыс. рублей. Турция, Вьетнам и Таиланд стали самыми востребованными направлениями в этом сезоне. Особенно по акциям раннего бронирования, передает НСН.

«Россияне распробовали акции раннего бронирования, 40% туристов покупают такие путевки. Еще 35-40% ждут горящих предложений», — уточнила Ломидзе.

Отсутствие европейских направлений среди наиболее популярных вызвано тем, что на них почти нет чартерных рейсов, отмечают в АТОР.

А регулярные рейсы подорожали на 10-15% по сравнению с 2018 годом. При этом европейскую зиму все-таки не сравнишь с «зимой» в Турции или Таиланде. Так что популярность именно этих направлений не удивляет, россияне предпочитают погреться на солнышке зимой, а не мокнуть под дождем на европейских рождественских ярмарках.

В целом в этом году россиян не испугал новогодний ценник на турпоездки, традиционно самый высокий в сезоне. Большая часть новогодних туров уже распродана. Об этом рассказали туроператоры, опрошенные «Газетой.Ru».

В начале нынешнего месяца министр иностранных дел Кипра Никос Христодулидис сообщил, что правительство страны хотело бы присоединиться к Шенгенской зоне.

«Если Кипр войдет в шенгенскую зону, то часть туристов они, особенно на первых порах, потеряют»,

— рассказывал Юрий Барзыкин, заглавы Российского союза туриндустрии.

Сейчас разрешение на въезд можно получить бесплатно в режиме онлайн.

«Впрочем, среди стран Средиземноморья идет негласная конкуренция за потребителя туруслуг, и Кипр, скорее всего, будет заманивать туристов выдачей мультивиз, длинных виз», — предполагал Барзыкин.

У Кипра имеется еще одно преимущество перед прямыми конкурентами — Испанией, Италией, Францией или Португалией — пляжный сезон здесь длится дольше, а стоимость жизни ниже, отмечают эксперты. На долю туризма приходится порядка 20% доходов кипрского бюджета.

Чуть ранее стало известно, что грузинский бюджет из-за введения российскими властями временного запрета на авиасообщение между странами потерял $350 млн. Об этом заявлял премьер-министр Грузии Георгий Гахария на встрече с жителями края Самегрело — Земо-Сванети.

«Когда в июле нам русские аннулировали рейсы, после этого бюджет страны потерял $350 млн. Сегодня доход Грузии от сферы туризма перевалил за $2 млрд. Это реальные деньги. Из них, наверное, лишь 3% идут на Самегрело. Это потому, что тут нет туристических продуктов. Над этим надо поработать», — призывал грузинский премьер жителей региона активно развивать туризм.

В прошлом месяце сообщалось, что за последние девять лет сфера туризма Москвы получила мощный импульс к развитию и сильно изменилась. Число туристов, останавливающихся в гостиницах за последние 3 года, выросло на 80%, а доход гостиничной индустрии за последние три года вырос на 122%, передает ФАН.

Одним из главных элементов развития туризма является гостиничная индустрия, насчитывающая на сегодняшний день 1,7 тыс. гостиниц и аналогичных мест размещения. Среднегодовая загрузка столичных объектов размещения — 77%, что сравнимо с показателями Амстердама, Лондона и Парижа.