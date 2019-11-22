Депрессия: почему родившие россиянки не хотят жить

37-летнюю жительницу Владивостока подозревают в убийстве собственного новорожденного ребенка. По данным Следственного комитета, трагедия произошла 22 ноября в квартире на восьмом этаже дома на улице Часовитина, где проживали женщина и младенец. В тот день предполагаемая злоумышленница бросила ребенка в открытое окно – в результате падения с высоты 30 метров он скончался на месте.

Тело ребенка обнаружили прохожие и сообщили об этом в правоохранительные органы. Силовики задержали 37-летнюю мать погибшего и возбудили против нее дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Женщине предстоит пройти психолого-психиатрическую экспертизу.

Конфликты с мужем и невнимание родных

На описанный выше поступок женщина могла пойти, испытывая послеродовую депрессию, сообщила «Газете.Ru» врач гинеколог-эндокринолог Вера Балан. По ее словам, психическое расстройство может быть вызвано изменением уровня гормона пролактина, который снижается во время родов и резко повышается в первые недели после рождения ребенка.

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«Пролактин обеспечивает образование грудного молока для последующего кормления, и изменение его уровня влияет на состояние матери. После родов также снижается уровень серотонина, дофамина и норадреналина, которые отвечают за формирование эмоционального фона», — сообщила гинеколог.

Однако нестабильное психическое состояние возникает не только в результате биологических процессов, отмечает глава отдела неотложной психиатрии центра психиатрии и наркологии им. Сербского Минздрава РФ Анна Портнова.

«Появляется серьезная эмоциональная нагрузка, возникающая из-за переживаний о ребенке и его здоровье, конфликтов с мужем, недостатка внимания от родных. Все это может накопиться и при определенной диспозиции, то есть предрасположенности к психологическим расстройствам, вылиться в сложную форму депрессии», — сообщила психиатр «Газете.Ru».

Когда женщины имеют склонность к психогенным заболеваниям, послеродовая депрессия длится дольше, подчеркивает Балан. В рядовом случае она проходит спустя месяц после родов.

Одной из самых тяжелых форм такого расстройства эксперты назвали нежелание видеть собственного ребенка. «Такое возникает при более глубоких расстройствах, психотических.

При рождении ребенка в женщине просыпается материнский инстинкт, а инстинктивная сфера самая сильная и не управляется сознанием. Когда теряются какие-то инстинкты, это всегда свидетельствует о глубоком поражении психической системы», — добавила психиатр Портнова.

Женщина может начать думать о суициде, а в худшем случае – совершить его. «К сожалению, в такие моменты женщины ничего не осознают, поэтому они могут погибнуть вместе с ребенком», — заявила Балан.

«Не кладите ее в психушку, а то будет обижаться»

Подобная история произошла в Бабушкинском районе Москвы. Там 11 ноября 36-летняя Людмила Соколова выпала из окна своей квартиры с девятимесячной дочерью и четырехлетним сыном — отец детей в это время находился на работе. Женщина и младенец скончались. Старший ребенок упал в кусты и выжил. Его срочно госпитализировали.

Проникнув в квартиру погибшей, сотрудники полиции обнаружили там предсмертную записку. «Пожалуйста, не сажайте мужа Виталика в тюрьму. Он прекрасный человек, очень добрый и ничего не знал! Простите меня, но нет мне прощения. Солнце, ты ни в чем не виноват», — говорилось в письме, текст которого передавала газета «КП».

Издание отмечало, что в одной из комнат правоохранители также нашли стихи о жизни после смерти, автором которых могла быть Соколова. По факту трагедии столичный СК возбудил дело по статье 105 УК РФ «Убийство».

Родственники женщины считают, что она пошла на убийство в результате послеродовой депрессии. «У нее был послеродовой психоз. Он проявляется в том, что человек не спит, постоянно возбужденный, пытается какие-то дела сделать, даже те, которые ей не нужны. Могла кухню перемыть. Собранности у нее не было», — сообщили родители супруга Соколовой газете «Московский комсомолец».

Они добавили, что в последнее время женщина регулярно посещала психолога. «Они ходили к психологу от нашей поликлиники. Мы вызывали врача после родов, он сказал: «Вы лучше не кладите ее в психушку, она потом будет обижаться». Ну и мы постоянно помогали и помогали», — рассказали родственники погибших.

«Никого не интересует твое психологическое здоровье»

Эксперты отмечают, что если женщина испытывает слабость, сниженную работоспособность, слезливость, а также ощущает себя никому ненужной, следует обратиться к гинекологу сразу после родов. «Врач должен зафиксировать ухудшение психологического состояния пациентки, пообщавшись с ней. Если он видит отклонения, то назначает лечение и сообщает о расстройстве семье», — пояснила гинеколог-эндокринолог Вера Балан.

В свою очередь недавно родившие россиянки рассказали «Газете.Ru» об отсутствии какой-либо психологической помощи в роддомах и поликлиниках.

«Никого не интересует твое психологическое здоровье – особенно гинекологов. После родов ты общаешься только с педиатром, который осматривает ребенка.

Хотя у меня была послеродовая депрессия: апатия какая-то, все время хотелось плакать. Так сильно поправилась, что казалось: теперь никому не нужна», — поделилась воспоминаниями с «Газетой.Ru» мать двоих детей из Москвы Татьяна Новикова.

Ее землячка Ирина Никанорова (имя изменено по просьбе спикера — «Газета.Ru») воспитывает одного ребенка – ей также пришлось пережить послеродовую депрессию. «Я ходила на терапию, так как мама настояла. Плакалась ему. Мне постоянно хотелось спать, глаза были красные. Ведь когда появляется ребенок, ты прикован к нему, не моешься, ешь что-то не очень вкусное из-за кормления, отдаляешься от друзей. Это длилось несколько месяцев после рождения», — рассказала москвичка.

Отметим, что с 2020 года ситуация может измениться благодаря нововведению, которое касается родового сертификата. Этот документ получает каждая беременная женщина, вставшая на учет в женской консультации – на его основании из бюджета Фонда социального страхования производится оплата услуг медучреждений, которые ведут беременность будущей матери.

«Дополнительная тысяча рублей в составе родового сертификата появится 1 января – эти деньги будут направленны как раз на медико-психологическое консультирование и помощь. Женщина сможет воспользоваться средствами как в том месте, где вели ее роды, так и в другом медучреждении. Сертификат принимается в любой частной клинике»,

— заявил «Газете.Ru» член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

При этом эксперты отмечают, что женщинам должны помогать не только врачи и государство, но и мужья. «Новоиспеченной матери необходимо, чтобы ее любили. Семья должна радоваться вместе с женщиной после рождения ребенка, а не жаловаться, что вместо мальчика родила девочку», — отметила гинеколог в разговоре с «Газетой.Ru».

Психиатр Портнова также подтвердила, что в послеродовой период мужчинам необходимо быть рядом с возлюбленными. «Они во многом если не провоцируют депрессию, то точно не помогают женщине справиться с этим этапом. Супруги должны помогать своим женам, ведь те плохо себя чувствуют после родов и устают», — заключила врач.