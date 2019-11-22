Устраивал теракты в России: в Сирии задержан лидер террористов

Один из «главных террористов» запрещенной на территории РФ группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России) Джихад ад-Дин аль-Насир Убейде задержан в сирийском городе Аазазе турецкими военными. Об этом сообщает газета Hurriyet.

«Мы захватили <...> террориста из высшего руководства группировки [ИГ] по кличке Юсуф Худа», – заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

Задержанный, по словам турок, выступил организатором более чем 20 террористических актов. Убейде мог нести ответственность, среди всего прочего, за теракты в России и немецком Гамбурге, совершенные в 2018 году. Схваченный турками боевик занимался не только вербовкой и обучением смертников, но также изготавливал бомбы, готовил атаки и отравления.

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Отмечается, что город Аазаз перешел под турецкий контроль в ходе военной операции.

Глава МВД Турции не стал конкретизировать, о каких именно терактах на территории РФ идет речь. В 2018 году ИГ взяло на себя ответственность за нападение на прихожан православной церкви в дагестанском Кизляре (террорист убил пять человек), а также — за нападение на сотрудника полиции в Чечне.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сообщил, что в 2018 году было предотвращено 35 преступлений террористической направленности, в том числе 19 терактов.

Кизлярский расстрел произошел 18 февраля 2018 года. Уроженец села Рассвет, 22-летний Халил Халилов, напал на прихожан православного храма Георгия Победоносца, выходивших с воскресной службы. Террорист, вооруженный охотничьим ружьем, подошел к храму и начал стрелять по толпе. В результате нападения были убиты четыре человека, еще пятеро получили ранения. Ответным огнем казаков и росгвардейцев Халилов был убит.

Раненые были доставлены в Кизлярскую Центральную городскую больницу. Впоследствии одна из раненых женщин скончалась. Все погибшие в результате стрельбы — женщины.

В мае того же года ИГ взяло на себя ответственность за нападение, которое произошло 19 мая в православной церкви в центре Грозного. От рук боевиков погибли два полицейских УМВД Саратовской области и один прихожанин храма. Кроме того, еще два силовика и один мирянин получили огнестрельные ранения. Террористы планировали убить всех прихожан церкви и священника, но встретили отпор от находившихся в храме людей.

«Кавказское отделение ИГ считает своей заслугой нападение в церкви Михаила Архангела в столице Чечни», — говорится в сообщении. В перестрелке у стен храма четыре боевика были ликвидированы, впоследствии трех из них опознали как чеченцев, еще одного — как ингуша.

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на сообщение террористов ИГ в своем телеграм-канале. По словам Кадырова, порталы, «отслеживающие информацию о деятельности иблисского государства, на самом деле осознанно или вслепую занимаются информационным сопровождением террористических акций ИГ».

Он заявил, что в Чечне «не было и не будет никакого иблисского государства и его эмиссаров».

Гамбургский теракт произошел в середине лета 2017 года. Вооруженный ножом мужчина атаковал посетителей супермаркета, убив одного человека и нанеся серьезные ранения еще нескольким покупателям. Подозреваемый был вскоре задержан полицией и в дальнейшем осужден.

В конце октября американские военные провели спецоперацию в провинции Илдиб на северо-западе Сирии, в ходе которой уничтожили 48-летнего лидера ИГ — одиозного Абу Бакра аль-Багдади. Высокопоставленный чиновник Пентагона рассказал, что произошла короткая перестрелка, когда американские войска вошли на территорию комплекса, где скрывались террористы. Через некоторое время после начала штурма Багдади покончил с собой.

Две жены Багдади также выбрали самоубийство. Другие члены семьи «террориста №1» присутствовали в этом же здании, но, согласно источникам в министерстве обороны США, в ходе рейда никто из них не пострадал.

По словам представителей Пентагона, операцию осуществило оперативное подразделение войск специального назначения «Дельта».

Лидеров ИГ регулярно задерживают и за пределами Ближнего Востока. В середине ноября на Украине сотрудники СБУ, МВД Грузии и ЦРУ задержали одного из лидеров террористической организации — Аль-Бара Шишани. Террорист является гражданином Грузии. До недавнего времени он был заместителем военного амира и вел свою деятельность в Турции.