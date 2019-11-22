Готовили госпереворот: кого задержали сотрудники ФСБ

Сотрудники ФСБ в ходе спецоперации задержали девять сторонников запрещенной на территории России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация запрещена в России). Боевики готовили госпереворот в РФ для создания «всемирного халифата». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

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По данным ведомства, спецоперация проводилась на территории Москвы, Тюменской области, а также Республики Татарстан. В ходе нее задержаны семь участников и два представителя верхушки террористической организации.

Также известно, что предполагаемые злоумышленники, находясь в разных регионах, создавали закрытые террористические структуры, искали источники финансирования среди российский граждан, вербовали население, которое исповедует ислам, а также распространяли среди местных жителей идеологию преступной организации для привлечения новых лиц.

По информации Центра общественных связей ФСБ, задержанные вели антиконституционную деятельность, планируя госпереворот с применением насилия. При обыске у участников террористической группировки нашли и изъяли бумажные материалы, в которых содержалась пропагандистская литература, электронные носители, а также средства связи. В отношении задержанных возбудили уголовные дела.

Отметим, что 31 июля 2019 года ФСБ также предотвратила теракт в Татарстане. Террористы планировали атаковать «один из объектов инфраструктуры» республики.

Тогда силовики задержали двух россиян — сторонников запрещенной на территории РФ террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России). По данным ведомства, задержанные вербовали местных жителей в террористическую организацию, а также пропагандировали терроризм.

«У задержанных изъяли взрывчатые вещества и компоненты самодельных взрывных устройств. В настоящее время проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия», — сообщали в ФСБ.

Позже правоохранители опубликовали видеозапись задержания боевиков.

В ролике сотрудники ФСБ также демонстрируют изъятый арсенал террористов, который был обнаружен в их транспортном средстве. На автомобильном коврике разложено несколько бутылок с неизвестными жидкостями, перчатки и зажимы для аккумулятора — в бутылке из-под минералки оказался серый порошок.

ФСБ возбудила по данному факту уголовное дело по статье 205 УК РФ «Покушение на теракт». Если вина боевиков будет доказана, им грозит до 20 лет лишения свободы.

Между тем в начале октября 2019 года прошло совещание секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева с главами регионов, которые входят в состав Центрального федерального округа. В ходе мероприятия он отметил, что в крупных городах ЦФО — Туле, Воронеже, Тамбове и Владимире — готовились террористические акты. Однако сотрудникам службы безопасности удалось предотвратить и задержать предполагаемых злоумышленников. Также сообщалось, что спецслужбы предотвратили еще одно преступление террористической направленности, однако его подробности не раскрыли.

Одной из главных тем обсуждения стало обеспечение антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей. Патрушев заявлял, что в ЦФО прибывает много нелегальных мигрантов — больше, чем в других регионах. Именно этот факт секретарь Совбеза связал с ростом террористически опасности в регионе.

«В 2018 году в округе ликвидировано 15 каналов незаконной миграции. Заведено 186 коррупционных уголовных дел, связанных с миграцией. Выявлено 29 тысяч преступлений, связанных с незаконной миграцией. Значительная часть преступлений совершается самими мигрантами. Особенно беспокоит их вовлеченность в террористическую деятельность», — сообщал Патрушев.

Он также рассказал, что террористы и экстремисты постоянно пытаются дестабилизировать ситуацию в центральном регионе РФ. «Прошу не снижать темпы работы по декриминализации в сфере, а также необходимо усилить контроль по экзамену для мигрантов по русскому языку и основам законодательства РФ», — заявил секретарь Совбеза.

В заключении он отметил, что за последние восемь месяцев правоохранители задержали 152 человека, причастных к терроризму.