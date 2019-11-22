Помогла родственникам: главу Чехова задержали за мошенничество

Глава подмосковного городского округа Чехов Марина Кононова была задержана сотрудниками ФСБ в ночь на 22 ноября. Как сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на источник в Следственном комитете, задержание произошло после допроса.

«Ей были предъявлены обвинения в совершении преступления, подпадающего под часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса (мошенничество в особо крупном размере)», – сообщил собеседник издания.

Следствие полагает, что чиновница ответственна за нелегальную сделку по продаже торгового павильона на улице Дружбы в Чехове. Она сдала помещение своим родственникам в аренду, а они потом выкупили здание по заниженной цене.

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Свою вину в ходе допроса Кононова признала. В ее трехэтажном коттедже в элитном районе – деревне Большое Покровское, а также в квартирах ее дочери и других членов семьи — прошли обыски. У чиновницы изъяли бумажные документы и электронные носители информации.

Сумма ущерба от махинаций Кононовой составила порядка 7,3 млн рублей.

Чиновница возглавила городской округ Чехов в 2015 году. До этого Кононова была на руководящих должностях в районном управлении экономики и финансов, а также служила первым замглавы администрации района.

«Чистки» в чеховской администрации продолжаются на протяжении всего 2019 года. В марте силовики задержали замглавы подмосковного Чехова Дмитрия Фриша по делу о незаконной продаже земель спецназначения.

«По данным следствия, в 2015 году чиновник подписал договор купли-продажи муниципального здания лицу, не имеющему право на выкуп всего помещения, без торгов и аукциона. Кроме того, в нарушение федерального законодательства он предоставил по указанной сделке льготу в виде рассрочки оплаты сроком на 10 лет, в то время как законодательством предусмотрен срок не более 3-х лет», — сообщали в СК.

В частное пользование выделялись земли, принадлежащие Министерству обороны России.

Вместе с Фришем по делу проходит бизнесмен из Чехова Николай Павлинов и его ассистент Олег Стрекалов. По данным следствия, последний незаконно оформлял земельные участки на подставных лиц.

Еще одним фигурантом является командир чеховской воинской части Андрей Василенко. По данным местных СМИ, вместе с сообщниками он приобрел девять земельных участков и два здания, кадастровая стоимость которых составила 300 млн руб. По неподтвержденным данным, злоумышленники успели легализовать участки на сумму около 60 млн рублей.

В организованную преступную группировку, по данным СК, могли входить бывшие главы Чеховского района: Анатолий Чибесков, который занимал пост с 2005 по 2010 год, и Сергей Юдин (2013-2018 год). По этому же делу в феврале 2019 года были задержаны еще несколько бывших чиновников чеховской администрации.

Параллельно правоохранители зачищают и силовой блок Чехова. В конце января в ходе обысков в доме у начальника местного ОМВД Андрея Большакова нашли боевой пистолет Макарова со сбитыми номерами. Позже его задержали по подозрению в незаконном обороте оружия. Бабушкинский районный суд назначил Большакову запрет на определенные действия. Виновным себя полковник не считает. Максимальное наказание по вменяемой ему статье может составить четыре года лишения свободы.

Были также задержаны четверо высокопоставленных коллег Большакова, в том числе его заместитель Александр Зайцев. По данным телеграм-канала Mash, их подозревают в покровительстве ОПГ.

«[Они] прикрывали подмосковную ОПГ, помогали им вести нелегальный бизнес и радоваться жизни», — говорится в сообщении. Отмечается, что подчиненные начальника отделения брали с преступников деньги за уничтожение вещдоков.

Примерно тогда же на взятке попался и еще один чеховский полицейский. Как стало известно следствию, старший инспектор в конце ноября получил 200 тыс. рублей от местного бизнесмена «за непроведение проверок финансово-хозяйственной деятельности принадлежащего ему интернет-кафе».

В подмосковном ГУМВД сообщили о запуске служебной проверки, по результатам которой полицейские могут быть уволены из ОВД и привлечены к ответственности. За противоправные действия подчиненных ответят и руководители их подразделения.

Стоит отметить, что Чеховский район в 1990-х годах находился под контролем печально известной Подольской ОПГ. Среди прочих преступлений ее участники занимались рэкетом и заказными убийствами.