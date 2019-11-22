Это важнее должности: почему чиновница назвала горожан «мразями»

Начальник управления культуры администрации Петрозаводска Анна Лесонен объяснила свои оскорбительные слова в адрес жителей города, разбросавших мусор рядом с контейнерами.

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Напомним, ранее чиновница опубликовала на своей странице в фейсбуке пост, в котором рассказала, что пошла выкидывать пластиковые бутылки в отдельный специальный контейнер и увидела рядом с ним кучи мусора.

«Чем я занималась сегодня, спросите? Надев перчатки, вооружившись найденной под ногами палкой (т.к. у меня нет инвентаря для субботников), я убирала это дерьмо. Потому что я здесь живу! Наполнила мусорный контейнер до половины», – написала Лесонен.

Возмутившись поведением местных жителей, она назвала тех, кто намусорил во дворе, мразями. По ее мнению, они специально не донесли пластик до контейнера.

Чиновница также пообещала вырвать руки и вставить их вместо ног тем, кто бросает мусор возле корзины для сбора пластиковых бутылок.

«Какая разница: их ноги не знают короткого пути до помойных контейнеров, так пусть и не ходят никуда вовсе», – сказала она.

Пост вызвал общественный резонанс — 22 ноября чиновница прокомментировала свои слова и отметила, что «вела себя как нормальный горожанин», который искренне любит Петрозаводск. По словам Лесонен, ее отношение к родному городу важнее места, где она работает и должности, которую занимает.

«Рядом с домом грязно, моя первая реакция – взять и убрать», – пояснила она, выразив надежду, что ее поступок станет примером для других граждан.

После публикации поста администрация Петрозаводска решила разорвать трудовые отношения с чиновницей за недопустимые высказывания в соцсетях. До 25 ноября Лесонен формально находится в отпуске, однако после выхода на работу ей предложат написать заявление об увольнении по собственному желанию.

Как сообщили в мэрии, это стало первым случаем в их практике, когда сотрудник позволяет себя делать подобные резкие высказывания в публичном пространстве. Скандальную публикацию в итоге удалили.

«Причиной такого решения стал пост в социальных сетях, в котором содержатся оскорбительные высказывания в адрес жителей Петрозаводска, унижающие их честь и достоинство. Подобное поведение, по мнению городских властей, является недопустимым для муниципального служащего и не может оправдываться никакими причинами», – сообщили в администрации Петрозаводска.

Глава города Ирина Мирошник отметила, что приняла решение об увольнении Лесонен именно из-за формы, в которой та выразила свое возмущение. По ее мнению, чиновник не имеет право делать оскорбительные высказывания в адрес горожан, независимо от того, какой ситуации они касались.

«Не скрываю, что у муниципальных служащих есть ограничения по высказываниям в соцсетях, особенно в отношении налогоплательщиков, то есть жителей Петрозаводска.

Такая разъяснительная работа по этикету в соцсетях в администрации ведется», – отметила Мирошник в беседе с порталом «Карелия.Ньюс».

Кроме того, мэр сообщила, что Лесонен не впервые делает подобные резкие высказывания в соцсетях. Администрация города вела беседы с чиновницей, которые не дали результата. Именно поэтому было принято решение об увольнении, а не о взыскании, подчеркнула Мирошник: «Видимо, пришло время принимать конкретные меры».

При этом мнения пользователей в сети разделились. Некоторые граждане возмутились высказываниями чиновницы, однако другие встали на ее сторону. Так блогер Илья Варламов, который освещает тему урбанистики, поддержал Лесонен.

«Чиновницу уволили за «мразей». А мне кажется, ее надо было наградить. Все правильно сделала и написала», – сказал он в своем телеграм-канале.

Экоблогер Рита Бекирова высказала мнение, что увольнение Лесонен недопустимо, ведь культура проявляется не только в словах, но и поступках. Она обратила внимание, что чиновница не просто написала гневный пост в соцсетях, а пошла и убрала мусор за горожанами.

«Все заметили только одно, что она [Анна Лесонен] использовала оскорбительное слово, но никто не заметил, что весь мусор она своими же руками убрала сама. Здесь проявилось правило «не словом, а делом», а многие люди увидели все наоборот», – посетовала Бекирова в беседе с «Карел.Inform».