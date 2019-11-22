Убийцу поймали со свертком: за что расчленили кузбасскую уборщицу

В поселке Бачатский Кемеровской области задержан местный житель по подозрению в убийстве 43-летней знакомой. Об этом сообщили в управлении регионального Следственного комитета.

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По предварительной версии следствия, в течение нескольких дней до убийства сельчанка вместе со знакомым распивала спиртные напитки. Однако 21 ноября 2019 года между ними произошла ссора, в ходе которой мужчина ударил подругу тяжелым предметом по голове — от полученной травмы она скончалась на месте.

Затем, немного придя в себя, предполагаемый злоумышленник решил избавиться от трупа собутыльницы — он расчленил ее и пошел выкидывать останки. По информации СК, мужчина был задержан, когда пытался выбросить пакет с фрагментами тела.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Сейчас ведутся следственные мероприятия — подозреваемый не сотрудничает с правоохранителями. В ближайшее время жителю Кузбасса назначат ряд экспертиз — в том числе психолого-психиатрическую. Расследование уголовного дела продолжается.

Между тем, как выяснило региональное издание «Сибдепо», мужчина был задержан участковым полиции. Утром жители дома, где произошло убийство, позвонили в правоохранительные органы и сообщили, что в контейнере мусорного бака они обнаружили чьи-то конечности. На место происшествия прибыл участковый, который и нашел фрагменты тела в контейнере.

Пока участковый ждал следственную группу, он перехватил по дороге к мусорному контейнеру мужчину со свертком, в котором оказались останки.

Как сообщили «МК-Кузбасс» сотрудники правоохранительных органов, погибшую уже опознали. Ей оказалась 43-летняя уборщица местной школы. Знакомые отзываются о погибшей исключительно положительно. У нее остались муж, двое взрослых дочерей и внуки.

Об еще одном страшном убийстве стало известно 9 октября. В Казани 39-летний мужчина подозревается в том, что убил во время застолья приятеля, расчленил его тело и закопал на берегу Казанки. По данным регионального Следкома, фрагменты тела 57-летнего мужчины нашли вечером 8 октября в квартире одного из домов на улице Чистопольской.

«Кроме того, на улице Сибгата Хакима на берегу Казанки нашли два мешка, закопанные в песке, в которых также находились фрагменты тела погибшего», — уточняли в ведомстве.

Правоохранителям удалось поймать предполагаемого злоумышленника по горячим следам — в момент задержания 39-летний казанец был сильно пьян. В ходе допроса он рассказал, что решил устроить с приятелем застолье, после чего между ними произошел конфликт.

В результате разъяренный мужчина схватил топор и ударил им по голове гостя. Однако после совершения преступления, испугавшись, он решил скрыть следы убийства и разрубил тело товарища на части. После этого он решил вынести останки на улицу, однако его увидели соседи, которые сразу позвонили в полицию.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Мужчина арестован. Ему назначили психолого-психиатрическую экспертизу. Расследование дела продолжается.

Между тем 13 ноября 2019 года суд признал виновным 65-летнего жителю Кесовогорского района Тверской области, который в ходе конфликта до смерти забил знакомого молотком. Трагедия произошла 9 мая 2019 года.

«С целью сокрытия следов преступления злоумышленник сбросил тело в подпол своего дома, где в последующем расчленил его с помощью ручной пилы, сложив его части в мешки, скрыв тем самым следы совершенного преступления, — 13 июня 2019 года после обнаружения частей тела погибшего мужчина признался в совершенном преступлении», — сообщали в СК по Тверской области.

Известно, что ранее обвиняемый уже был судим за убийство. В ходе расследования уголовного дела была проведена стационарная психолого-психиатрическая судебная экспертиза, по результатом которой мужчину признали вменяемым.

Суд признал 65-летнего мужчину виновным в совершении преступления и дал ему 8,5 лет исправительной колонии особого режима.