Гадкий ноябрь: мокрый снег и гололед идут на Москву

В пятницу Москва останется в объятьях антициклона, который хотел сделать нам тепло, но сделал холодно. Днем -2…-4°C, а ночью до -9°C, говорит нам центр погоды «Фобос». Зато без осадков. Во время обеденного перерыва выйдите на улицу и убедитесь, что солнце существует. Небольшая дневная прогулка позволит вам успешно завершить неделю и обрести надежду на что-то большее в выходные.

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Но не надейтесь на субботу. Будет облачно и морозно. Температура -3…-5°С, ветер 3-6 м/с. Ночью -5…-7°С. Не прирастайте к дивану. Прокатитесь новым маршрутом из Нахабино до Подольска. В случае успеха продвигайтесь дальше — в Истру и Чехов. Заходите в вагон, делая антраша; выходя на перрон, пускайтесь в гопак. Не дайте хандре одолеть себя.

В воскресенье станет хмуро и холодно: днем -2…-4°С, ночью -7°С. Вам будет чрезвычайно легко вообразить себя моржом, дрейфующем на льдине из Чукотского моря в Беринговом проливе, чтобы пересечь линию перемены дат. Все потому, что 24 ноября по инициативе Всемирного фонда дикой природы (WWF) отмечается День моржа. Эти большие ластоногие с огромными бивнями сейчас страдают из-за истончения льда. Если вы не морж (любитель подледного плавания), то позвольте себе полениться, как тюлень.

Примите горячую ванну с лавандовой солью и вместо Ледовитого океана вообразите себя в полях Прованса.

В понедельник потеплеет, чтобы вам было чуть проще начать рабочую неделю. Днем -1…-3°С, а если вы попробуете думать позитивно, то из-за облаков может выглянуть солнышко. Ночью будет крепкий мороз до -5°С. Сохранить душевное равновесие вам поможет только приятная компания и вкусное угощение. Однако не переусердствуйте с последним, чтобы не оказаться котом, которого не пустили в самолет.

Ноябрь — время корнеплодов: свежий урожай не успел ни померзнуть, ни сгнить. Разнообразьте ваш кулинарный репертуар в отношении свеклы. Узнайте наконец, как следует правильно произносить это слово, обсудите с соседями и коллегами. Сопроводите обсуждение свекольным пирогом. В него добавляют еще апельсин и имбирь — выходит настолько изысканно, что догадаться об основном ингредиенте может только знаток винегрета и селедки под шубой. Если вы противник мучного, запеките свеклу в кожуре, остудите, почистите, нарежьте и смешайте с мягким сыром. Добавьте базилик, кедровые орешки и оливковое масло в зависимости от настроения.

Во вторник обещают морозный и солнечный день: днем -2…-4, ночью до -7°С, а ветер до 6 м/с. Не сопротивляйтесь желанию остаться дома. Позвоните старшим родственникам — маме, бабушке, двоюродной тете — и узнайте рецепт пельменей. 26 ноября русский народ отмечает праздник Златоуст, в этот день лепили пельмени из муки нового урожая. А если вы воцерковленный человек, молитесь о справедливом суде над мздоимцами и обманщиками. Говорят, в этот день будет особенно эффективно.

Среда принесет облака и снегопад. Температура от –2 до –6°С, ветер юго-восточный 4–9 м/с. Снег слегка скроет неприглядный ноябрьский антураж. Захочется затопить камин, завернуться в плед, как шаверма в лаваш, и заварить чаю с чабрецом.

Если вам не хватает уюта и вы чувствуете одиночество, возьмите кота из приюта или решитесь завести собаку, чтобы получить возможность совершать ежевечерние прогулки и завести знакомства среди соседей-собачников.

В четверг продолжатся снегопады: госпожа Метелица будет взбивать свои перины при температуре от 0 до –3°С, а юго-восточный ветер будет разносить снежные хлопья со скоростью до 10 м/с. Если вам покажется, что наступила настоящая зима, смело приступайте к предпраздничным думам. Безотлагательно начинайте писать письмо Деду Морозу и не забудьте попросить мир во всем мире и счастья всему человечеству.

Пятница наступит как похмелье после корпоратива, неотвратимое и непреодолимое. Все растает, превратится в грязную жижу и снова замерзнет. Облачно, ветрено, мокрый снег, дождь и гололедица. Не правда ли приятно в предпоследний день ноября получить настоящий ноябрь, когда днем и ночью — +1…+4°С? Сделайте что-нибудь доброе — переведите бабушку через Третье транспортное кольцо и верните книги в библиотеку.