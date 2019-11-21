«Привязали и избили»: кто виноват в смерти пациента наркологии

В Челябинске 35-летний вахтер Челябинской областной клинической наркологической больницы задержан по подозрению в избиении, которое повлекло за собой смерть пациента. Об этом сообщили в управлении регионального Следственного комитета.

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По версии следствия, 15 ноября в отделении неотложной наркологической помощи между сотрудником и поступившим накануне 37-летним пациентом произошел конфликт. В ходе ссоры подозреваемый нанес мужчине несколько ударов, которые впоследствии привели к его смерти.

Правоохранители возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Сотрудника наркологии задержали — СК направил в суд ходатайство о его заключении под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Между тем, как рассказали «КП-Челябинск» в пресс-службе Минздрава региона, погибший был наркоманом. «С 2001 года он употреблял наркотики, был на постоянном контроле медиков, часто лежал в наркологической клинике. Вахтер работал там несколько месяцев, характеризуется только с положительной стороны», — уточнили в ведомстве.

Заместитель главврача ЧОКНБ Александр Яновский заявил порталу 74.ru, что категорически не согласен с обвинениями в адрес сотрудника медучреждения. Он сообщил, что пациента привезли к ним за два дня до смерти.

«Он был в ссадинах, до госпитализации обращался в травмпункт. Есть справка о сотрясении головного мозга. Не исключено, что была и гематома. В день смерти пациент находился в состояние возбуждения, метался по палате. По показаниям таких пациентов можно стабилизировать мягкой фиксацией», — отметил медик.

Другие сотрудники больницы уточнили, что 16 ноября 2019 года у пациента случился приступ, в результате которого он перестал дышать. Около часа его пытались реанимировать — медики пытались запустить сердце, однако безуспешно. Предварительной причиной смерти в наркологии считают отек головного мозга.

«Мы не исключаем, что, когда он упал с высоты, у него была внутричерепная гематома, которую сразу, может быть, не распознали. В практике бывают такие случаи, когда эта небольшая гематома сразу незаметна и проявляет себя спустя несколько суток, в том числе и в виде отека головного мозга. Но это все предварительно», — пояснил Яновский.

Как бы то ни было, по данным источника РИА «Новости», правоохранители установили, что смерть пациента наступила в результате тупой травмы живота с разрывом селезенки.

«Ему стало плохо, и санитары привязали его к кровати и стали избивать. Очевидцы есть, все происходило перед пациентами. Врачи разгоняли их по палатам, чтоб они ничего не видели. Утром 16 ноября парень погиб», — анонимно рассказал свою версию произошедшего один из пациентов, передает 74.ru.

Между тем родственники мужчины уже встретились с врачами и претензий к ним не имеют. Сейчас они оформляют все необходимые документы для его похорон.

Ранее в Челябинске уже был инцидент с охранником, который избил в приемном покое двух пациентов. По данным Следственного комитета, 48-летний охранник работал в больнице №3. Утром 1 января 2019 года в больницу доставили пьяного 61-летнего мужчину с проломленной головой — вместе с ним была его супруга. Пациенту стало плохо — он громко стал звать врача.

Его мать впоследствии так описала 74.ru последующие события: «Мой сын, когда сидел в коридоре, сказал, что ему плохо, и попросил врача позвать. А охранник подошел к нему и матом обложил. Катя за мужа вступилась: «Вы что с нами так разговариваете?» А охранник после этих слов обоих вырубил электрошокером. Пока они лежали в полубессознательном состоянии, их обшарили и вытащили документы и сотовые телефоны, чтобы они полицию вызвать не смогли».

Женщина отметила, что избиение продолжилось уже после того, как врач зашил потерпевшему голову. По ее словам, когда мужчина с супругой выходили из приемного покоя, охранник матом окликнул их — они сделали ему замечание. После этого пациента скрутили и приковали наручниками к батарее, а затем стали избивать.

Похожая история в той же горбольнице №3 случилась 5 января. Тогда в приемный покой поступил 34-летний челябинец, который вел себя агрессивно — между ним и охранником началась ссора, после чего второй ударил пациента кулаком в нос, а затем несколько раз применил электрошокер.

В октябре 2019 года сотрудника ЧОП признали виновным по части 1 статьи 203 УК РФ «Совершение работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, действий, выходящих за пределы полномочий, установленных законодательством РФ, регламентирующим осуществление частной охранной деятельности, и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан». Мировой суд Калининского района приговорил его к полутора годам ограничения свободы.