«Оформили для галочки»: как страдают пациенты врача Каабака

Уволенный из Национального медицинского исследовательского Центра Здоровья Детей (НЦЗД) трансплантолог Михаил Каабак сможет прооперировать братьев-близнецов с Сахалина, которым требуется пересадка почки. Об этом «Газете.Ru» сообщил отец малышей Сергей Кузнецов. Он пояснил, что 20 ноября в ходе встречи с представителем Минздрава ему пообещали, что родители сами смогут выбрать хирурга, который будет проводить операцию.

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«Было сказано, что право выбора за нами. В том числе упомянули и Михаила Михайловича», — сказал родитель близнецов. Супруги Кузнецовы хотят, чтобы их детей оперировал именно Каабак. Кроме того, у этого же врача они намерены проходить и дальнейшую реабилитацию, от которой во многом зависит приживаемость трансплантата.

Кроме того, представитель Минздрава пообещал мужчине, что на следующей неделе в Москву перевезут второго брата-близнеца, который пока находится на Сахалине с мамой. После этого их будут готовить к операции — им еще необходимо провести вакцинацию.

Трансплантация запланирована на начало следующего года.

Напомним, родители пациентов Михаила Каабака создали в сети петицию, потребовав вернуть врача и его коллегу Надежду Бабенко на место работы в НЦЗД, откуда их уволили этой осенью. Такое решение медучреждение приняло из-за того, что врачи применяли не одобренный Минздравом препарат, считает Каабак. Авторы петиции отметили, что он является единственным трансплантологом, который проводит операции грудным детям с весом до 10 кг.

Не менее 10 маловесных детей теперь остались без жизненно необходимой операции, утверждают родители. Еще более 250 пациентов Каабака не могут проходить у него комплексную реабилитацию.

Братья-близнецы с Сахалина оказались в числе тех, кого не успели прооперировать до увольнения врачей. Один из них уже месяц находится в реанимации Российской детской клинической больницы (РДКБ). По словам его отца, малыш на гемодиализе и уже пять месяцев его вес составляет 6,1 кг. Несмотря на заверения Минздрава о том, что Каабак не единственный врач, оперирующий маловесных детей, больше никто из специалистов не берется делать мальчику пересадку, указывает Сергей Кузнецов.

Ранее министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова прокомментировала ситуацию и сообщила, что Каабак не остался без работы, а продолжает оперировать детей в Морозовской детской городской больнице. В этом учреждении он работает на полставки, пояснила она.

Однако автор петиции Марина Десятская в беседе с «Газетой.Ru» опровергла эту информацию. Директор благотворительного фонда «Клуб добряков» Мария Субанта пояснила, что Каабак один раз оперировал в этом учреждении по просьбе коллег — еще 1,5 года назад.

«Видимо, с того раза и числится — оформили для галочки, ради операции. После этого он в больнице не появлялся, поэтому формулировка «продолжает работать и оказывать медицинскую помощь» вызывает удивление», – сообщила Субанта на своей странице в Instagram.

По ее словам, родители детей, которым необходима трансплантация почки, с утра 21 ноября пытаются записаться на прием к Каабаку в Морозовскую больницу, однако там им отвечают, что хирург не работает в этом учреждении.

Без присмотра остались не только дети, которым Каабак должен был провести операцию до конца этого года — таких было 17 — но и те, кто проходит у него реабилитацию. После пересадки почки пациент продолжает регулярно наблюдаться у врача в течение многих лет. Сыну Марии Соромотиной провели трансплантацию три года назад, и до сих пор он с родителями посещал Каабака каждые два месяца, чтобы сдать анализы.

В последний раз они успели понаблюдаться у специалиста в сентябре, однако уже тогда врач потерял работу и не успел выдать официальное заключение о необходимости приема лекарств.

«Без этого заключения лечащего врача мы не можем получать препараты бесплатно, приходится покупать их за свой счет», — посетовала Соромотина в беседе с «Газетой.Ru».

В месяц ее сыну требуется две ампулы лекарства, каждая из которых стоит 3 тыс. руб., упаковка таблеток стоимостью 2,5-3 тыс. руб. и две упаковки еще одного препарата по 2,5 тыс. руб. за каждую. В итоге выходит около 13-14 тыс. руб. в месяц.

«У нас сейчас подходит срок, чтобы вновь сдавать анализы, но я не знаю, куда мы сейчас поедем и как нам быть», — переживает мама ребенка.

Она, как и многие другие родители пациентов, не хочет, чтобы ее сын наблюдался у другого врача, поскольку Каабак при пересадке почки использует не самый распространенный протокол лечения с использованием препарата «Алемтузумаб».

«До пересадки мой сын не умел садиться в возрасте 2,5 лет, его развитие было как у 8-месячного ребенка. После операции у нас не было осложнений, уже через полгода он начал разговаривать и ходить, прекратились эпилептические приступы. Сейчас сын ходит в садик и готовится к новогоднему выступлению, все хорошо. Но когда я узнала об увольнении нашего врача, пришла в ужас», – признается собеседница.