«Оформили для галочки»: как страдают пациенты врача Каабака

Минздрав разрешил врачу Каабаку пересадить почки детям

Родители пациентов уволенного трансплантолога Михаила Каабака с утра 21 ноября пытаются записаться на прием к хирургу в Морозовскую детскую больницу, однако врач там не работает. Ранее глава Минздрава сообщила, что Каабак продолжает оперировать в этом учреждении. Тем временем пациенты, проходившие реабилитацию у врача, вынуждены покупать лекарства за свой счет, поскольку без заключения лечащего врача не могут получать их бесплатно.

Уволенный из Национального медицинского исследовательского Центра Здоровья Детей (НЦЗД) трансплантолог Михаил Каабак сможет прооперировать братьев-близнецов с Сахалина, которым требуется пересадка почки. Об этом «Газете.Ru» сообщил отец малышей Сергей Кузнецов. Он пояснил, что 20 ноября в ходе встречи с представителем Минздрава ему пообещали, что родители сами смогут выбрать хирурга, который будет проводить операцию.

«Было сказано, что право выбора за нами. В том числе упомянули и Михаила Михайловича», — сказал родитель близнецов. Супруги Кузнецовы хотят, чтобы их детей оперировал именно Каабак. Кроме того, у этого же врача они намерены проходить и дальнейшую реабилитацию, от которой во многом зависит приживаемость трансплантата.

Кроме того, представитель Минздрава пообещал мужчине, что на следующей неделе в Москву перевезут второго брата-близнеца, который пока находится на Сахалине с мамой. После этого их будут готовить к операции — им еще необходимо провести вакцинацию.

Трансплантация запланирована на начало следующего года.

Напомним, родители пациентов Михаила Каабака создали в сети петицию, потребовав вернуть врача и его коллегу Надежду Бабенко на место работы в НЦЗД, откуда их уволили этой осенью. Такое решение медучреждение приняло из-за того, что врачи применяли не одобренный Минздравом препарат, считает Каабак. Авторы петиции отметили, что он является единственным трансплантологом, который проводит операции грудным детям с весом до 10 кг.

Не менее 10 маловесных детей теперь остались без жизненно необходимой операции, утверждают родители. Еще более 250 пациентов Каабака не могут проходить у него комплексную реабилитацию.

Братья-близнецы с Сахалина оказались в числе тех, кого не успели прооперировать до увольнения врачей. Один из них уже месяц находится в реанимации Российской детской клинической больницы (РДКБ). По словам его отца, малыш на гемодиализе и уже пять месяцев его вес составляет 6,1 кг. Несмотря на заверения Минздрава о том, что Каабак не единственный врач, оперирующий маловесных детей, больше никто из специалистов не берется делать мальчику пересадку, указывает Сергей Кузнецов.

Ранее министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова прокомментировала ситуацию и сообщила, что Каабак не остался без работы, а продолжает оперировать детей в Морозовской детской городской больнице. В этом учреждении он работает на полставки, пояснила она.

Однако автор петиции Марина Десятская в беседе с «Газетой.Ru» опровергла эту информацию. Директор благотворительного фонда «Клуб добряков» Мария Субанта пояснила, что Каабак один раз оперировал в этом учреждении по просьбе коллег — еще 1,5 года назад.

«Видимо, с того раза и числится — оформили для галочки, ради операции. После этого он в больнице не появлялся, поэтому формулировка «продолжает работать и оказывать медицинскую помощь» вызывает удивление», – сообщила Субанта на своей странице в Instagram.

По ее словам, родители детей, которым необходима трансплантация почки, с утра 21 ноября пытаются записаться на прием к Каабаку в Морозовскую больницу, однако там им отвечают, что хирург не работает в этом учреждении.

Без присмотра остались не только дети, которым Каабак должен был провести операцию до конца этого года — таких было 17 — но и те, кто проходит у него реабилитацию. После пересадки почки пациент продолжает регулярно наблюдаться у врача в течение многих лет. Сыну Марии Соромотиной провели трансплантацию три года назад, и до сих пор он с родителями посещал Каабака каждые два месяца, чтобы сдать анализы.

В последний раз они успели понаблюдаться у специалиста в сентябре, однако уже тогда врач потерял работу и не успел выдать официальное заключение о необходимости приема лекарств.

«Без этого заключения лечащего врача мы не можем получать препараты бесплатно, приходится покупать их за свой счет», — посетовала Соромотина в беседе с «Газетой.Ru».

В месяц ее сыну требуется две ампулы лекарства, каждая из которых стоит 3 тыс. руб., упаковка таблеток стоимостью 2,5-3 тыс. руб. и две упаковки еще одного препарата по 2,5 тыс. руб. за каждую. В итоге выходит около 13-14 тыс. руб. в месяц.

«У нас сейчас подходит срок, чтобы вновь сдавать анализы, но я не знаю, куда мы сейчас поедем и как нам быть», — переживает мама ребенка.

Она, как и многие другие родители пациентов, не хочет, чтобы ее сын наблюдался у другого врача, поскольку Каабак при пересадке почки использует не самый распространенный протокол лечения с использованием препарата «Алемтузумаб».

«До пересадки мой сын не умел садиться в возрасте 2,5 лет, его развитие было как у 8-месячного ребенка. После операции у нас не было осложнений, уже через полгода он начал разговаривать и ходить, прекратились эпилептические приступы. Сейчас сын ходит в садик и готовится к новогоднему выступлению, все хорошо. Но когда я узнала об увольнении нашего врача, пришла в ужас», – признается собеседница.