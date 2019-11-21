Спят на улице, лазят в мусорки: будни российского психинтерната

Бывший пациент Борского психоневрологического интерната (ПНИ) Воронежской области Сергей Фатенков рассказал «Газете.Ru» об условиях проживания в учреждении — в частности он отметил антисанитарию в помещениях и ужасное обращение сотрудников с больными.

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Как сообщил Фатенков, в интернат он попал с шизофренией в январе 2019 года, однако, по словам мужчины, диагноз ему поставили «липовый». Бывший пациент уверяет: многие проживающие в учреждении не страдают каким-либо заболеванием.

«Родственникам эти люди не нужны — они отправляют их психушку, чтобы завладеть квартирой, например. На самом деле они абсолютно адекватные, но сотрудники это не признают, потому что в другом случае посадят тех, кто выписал диагноз. А это их знакомые», — сообщил мужчина.

Между тем несмотря на неправомерный диагноз, работники интерната издеваются на пациентами, отмечает Фатенков. По его словам, они каждый день поднимают больных раньше положенного времени. «В 6.00, а иногда и в 5.30, хотя в расписании указано 7.00. При этом до обеда лежать на кровати запрещено, поэтому все делают это на лавочках и земле», — вспоминает бывший пациент.

Невыспавшиеся больные отдыхают на улице даже в холодный сезон — в свою очередь, медработники на это никак не реагируют. Кроме того, по словам мужчины, пациенты вынуждены питаться остывшей едой, «напоминающей помои», и пользоваться одной туалетной бумагой полгода.

«Везде тараканы, мыши — в столовой сотни мух летают и плавают в супе. Что касается туалетной бумаги, то, когда она заканчивается, люди ищут ее в мусорке. Сам туалет работает два дня в неделю, потом его закрывают. Также не дают зубную пасту», — утверждает Фатенков.

На своей странице в соцсети Facebook он опубликовал фотографии двух мужчин, которым, как пояснил экс-пациент интерната, 35 лет. На снимках видно, что у них нет некоторых зубов, а оставшиеся — гнилые.

Воронежец добавил, что в учреждении нет условий для инвалидов — в подтверждение он также показал фото, на котором безногий мужчина вынужден взбираться по крыльцу на коленях из-за отсутствия пандуса. «Этот инвалид постоянно жаловался, что ему надо заменить коляску. У него вместо сидения — простыня. Всего пациентов на колясках человека три, еще лежачих больше шести и один слепой. Ухода за ними практически нет — просто убирают отходы», — сообщил мужчина.

Некоторые больные, которые хотят улучшить свои условия, добровольно идут работать в котельную учреждения — по словам бывшего пациента, они трудятся там весь день и отдыхают два дня в неделю. «То есть больные люди работают с огнем — в итоге один лишился глаза, а второй обжегся и умер. Говорят, что платят там копейки, конечно же», — заявил Фатенков.

Те, кто не выдерживают, пытаются сбежать из интерната, однако в итоге их ловят и возвращают обратно. «В качестве наказания их сажают на таблетки и уколы, хотя это запрещено», — пояснил мужчина.

Он рассказал, что однажды спросил у одного из пациентов, которого вернули в интернат после побега, как ему удалось это сделать — после этого Фатенкову также на протяжении месяца стали давать неизвестные таблетки.

«Эти лекарства оказывают отрицательное воздействие — ходишь, как овощ. То есть, я так понимаю, это психотропные препараты, которые оказывают успокаивающее действие», — отметил воронежец.

После того как Фатенков опубликовал фотографии, отражающие ситуацию в интернате, сотрудники учреждения стали травить его. «Тыкали в меня пальцем, спрашивали, зачем я их подставил, и угрожали дать по ушам. Также они говорили, что меня могут привлечь к уголовной ответственности за то, что я фотографировал — якобы нарушение врачебной тайны», — заявил экс-пациент учреждения.

21 ноября его выписали — по мнению Фатенкова, это произошло из-за общественного резонанса вокруг его публикаций в Facebook. Тем не менее диагноз «шизофрения» так и стоит у мужчины в медкнижке — теперь он обязан ежемесячно ходить к психиатру и регулярно принимать лекарства.

«Конечно, я буду бороться за тех людей, которые там остались. Но для начала хотел бы пройти независимую психиатрическую экспертизу, которая докажет, что я здоровый человек», — заключил бывший пациент Борского интерната.

«Газета.Ru» попыталась связаться с директором учреждения Станиславом Гридневым, однако он не отвечал на звонки — в приемной сообщили, что глава интерната «ходит по территории». «Он у нас то зайдет в кабинет, то выйдет к больным», — заметила одна из сотрудниц.

В свою очередь в региональном департаменте здравоохранения отметили, что за контроль над Боровским психинтернатом отвечает воронежский департамент социальной защиты. Там «Газете.Ru» рассказали, что проверки в учреждении, где проживал Фатенков, проходят регулярно.

«Нельзя сказать, что до его жалоб условия в учреждении были плохие — ведь говорит о них больной человек с серьезным диагнозом. Вот он утверждает, что после его публикаций приходили какие-то комиссии, после которых все стало лучше, но для пациентов психоневрологического интерната любые новые лица — это проверка. Поверьте, это учреждение давно находится на контроле — мы выполняем график», — сообщила «Газете.Ru» замруководителя ведомства Виктория Воронцова.