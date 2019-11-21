Пел без остановки: саратовец зарубил назойливого друга

В селе Перелюб Саратовской области 59-летний местный житель подозревается в убийстве 65-летнего приятеля во время застолья. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

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По данным ведомства, трагедия произошла 18 ноября в одной из квартир села. Вечером того дня предполагаемый злоумышленник у себя в жилище выпивал со знакомым. Захмелев, гость начал петь за столом. Однако после того, как песня заканчивалась, он повторял заново. Это сильно раздражало хозяина жилища, он долго просил своего приятеля остановиться, но безуспешно.

59-летний сельчанин решил позвонить своей внучке, чтобы хоть как-нибудь отвлечься от творчества гостя. Однако, когда он начал набирать номер, поющий мужчина выхватил у собутыльника мобильный телефон, разозлившись, что знакомый его не слушает и делает замечания. После этого он в грубой форме оскорбил родственницу своего товарища.

В ответ хозяин квартиры схватил топор и нанес обидчику не менее 10 ударов в область головы, после чего ушел в другую комнату и заснул. При этом его товарищ остался лежать на полу — от полученных травм он скончался на месте, сообщили в СК.

Проснувшись около 02.00 19 ноября, подозреваемый обнаружил тело приятеля без признаков жизни, после чего поехал в отделение полиции и написал явку с повинной.

Следственный комитет по Саратовской области возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Мужчина арестован. Расследование продолжается.

Между тем в городе Барнауле Алтайского края под суд может пойти 55-летний местный житель, которого также обвиняют в убийстве приятеля. По данным правоохранителей, в сентябре 2019 года предполагаемый злоумышленник освободился из мест лишения свободы. Так как постоянного места жительства у него не было, он решил пожить у знакомого, с которым они вместе отбывали наказание.

17 ноября 2019 года мужчины выпивали в большой компании, и между гостями вспыхнул конфликт. В результате 55-летний рецидивист схватил топор и несколько раз ударил знакомого по голове. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство». Если вина подозреваемого будет доказана, то он может отправиться за решетку на 15 лет. Мужчина арестован.

В покушении на убийство обвинили и 40-летнего жителя деревни Новопреображенка в Чановском районе Новосибирской области. По данным следствия, 22 октября 2019 года между двумя жителями деревни произошел конфликт, в ходе которого один из мужчин затаил обиду и решил отомстить.

«23 октября 2019 года в ночное время мужчины распивали алкогольные напитки в доме по ул. Садовой деревни Новопреображенка. Во время распития 35-летний мужчина лег спать, а в это время 40-летний мужчина взял топор и начал наносить ему удары в область головы. Происходящее увидели другие участники застолья и забрали топор у 40-летнего мужчины», — рассказал сайту «Бердск-Онлайн» представитель местного СК Дмитрий Чечулин.

Потерпевший с рубленными ранами в области головы и шеи был доставлен в больницу, где до сих пор находится под наблюдением врачей.

Подозреваемого арестовали. В настоящее время предполагаемому злоумышленнику предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного по части 1 статьи 105 УК РФ «Покушение на убийство».

Ранее в Каневском районе Краснодарского края арестовали 34-летнего местного жителя, который также подозревается в убийстве приятеля. По данным СК, трагедия произошла 7 октября 2019 года. Утром того дня предполагаемый злоумышленник распивал спиртные напитки в гостях у 50-летнего приятеля.

По данным следствия, после застолья мужчины разошлись. «Со слов подозреваемого днем этого же дня он вернулся к своему другу, поскольку у него дома оставалось спиртное, и между ними возникла ссора. В ходе конфликта хозяин дома стал оскорблять оппонента и его отношения с одной из жительниц станицы. В результате злоумышленник взял топор и нанес им не менее трех ударов в область головы, после чего покинул домовладение», — уточнили в региональном Следкоме.

Погибший скончался от полученных травм на месте происшествия. Однако его тело соседи обнаружили лишь 16 октября. Следственный комитет возбудил в отношении подозреваемого уголовное дело по статье «Убийство».