Очереди довели: справки для водителей выдадут по-старому

Вступление в силу нового порядка медосмотра для водителей откладывается, сообщил в своем Telegram-канале заместитель главы Минздрава Олег Салагай.

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«С учетом обеспокоенности граждан министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой принято решение отложить вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей», — говорится в сообщении. Отмечается, что будет проведен дополнительный анализ методов тестирования для обеспечения эффективности при адекватном ценообразовании в регионах.

Тем временем водители по всей России готовились к изменению правил медицинского освидетельствования для получения справки, которые должны были по плану вступить в силу в пятницу, 22 ноября. Новые правила коснутся всех автолюбителей, которые хотят получить или обновить водительские права. В медосмотр включены новые анализы мочи для выявления в ней психоактивных веществ, то есть следов употребления наркотиков, и крови для определения карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT). Этот маркер показывает регулярную алкогольную нагрузку.

Хотя федеральные власти официально не заявляли о подорожании справок, эксперты, в том числе руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев, отмечают, что усложнение медосмотра неизбежно приведет к изменению стоимости выдаваемого документа.

Информацию о подорожании справок подтверждают региональные власти — причем цена возрастет в разы. В связи с этим россияне со среды, 20 ноября, стоят в очередях в наркодиспансеры, чтобы успеть пройти медосмотр и получить справку по прежней цене.

В Приморском крае стоимость документа для водителей вырастет с 500 рублей до как минимум 5 тыс. руб., сообщил главный врач регионального наркологического диспансера Аркадий Юхименко.

«В настоящее время окончательная цена определяется. Но уже сейчас понятно, что справка на права подорожает не менее чем в десять раз», – указал он в беседе с РИА «Новости».

Жители Дальнего Востока проснулись первыми в России и выстроились в очереди в поликлиники и наркодиспансеры. По сообщениям местных СМИ, толпы людей собрались у медучреждений во Владивостоке, Дальнегорске, Большом Камне и Уссурийске.

«У меня идут знакомые покупать комиссию заранее. Все равно получится дешевле, чем по новым ценам», — рассказала жительница Приморья в соцсетях.

Люди нервничают в ожидании своей очереди, поэтому не обходится без неприятных инцидентов. В городе Набережные Челны в Татарстане мужчины устроили давку в помещении наркодиспансера и подрались. Очевидцы засняли происходящее на телефоны и выложили видео в сеть.

«Пришел пройти комиссию, честно скажу, даже не знал о подорожании, просто права менять в декабре, я был, наверное, сотым в очереди. Я, конечно, знал, что там не протолкнуться, но то, что было сегодня, это просто перебор», — сообщил житель Татарстана 20 ноября, отметив, что не стал стоять в очереди, чтобы не тратить на это весь день.

Республиканское министерство здравоохранения сообщило, что справки подорожают не сразу после вступления закон в силу, а значит, россияне успеют получить их по прежним ценам. Цена поднимется не раньше января следующего года, обещали в ведомстве.

Однако тысячи россиян не поверили этим заявлениям и решили подстраховаться. Так, СМИ Сургута со ссылкой на департамент здравоохранения Югры и Сургутскую клиническую психоневрологическую больницу сообщают, что цена на прохождение комиссии вырастет почти в 10 раз — с 556 до 5196 руб.

Жители Красноярского края публиковали в соцсетях фотографии, на которых сотни людей стоят и сидят в узких коридорах медучреждений. Причем тем, кто ждал в помещениях, еще повезло — очереди настолько длинные, что автомобилистам пришлось стоять на улице перед входом.

С самого утра 21 ноября в Красноярском краевом наркологическом диспансере №1 образовалась настоящая давка. По словам людей, уже к 09:00 в здании собрались около 500 человек. Такая же ситуация сложилась и в других городах региона: Ачинске, Железногорске и Канске, передает Telegram-канал «Стрелка».

Жители Челябинска занимали очередь у учреждений еще до рассвета. «Время 07:20. Люди занимают очередь с детьми, чтобы получить справку от наркологии для водительского удостоверения. Температура -19°С. Открытие в 08:00. Вот что творят наши избранники народа», — рассказал челябинец изданию Ura.ru.

По данным издания, стоимость медсправки вырастет в городе с 25 ноября в 17 раз — с 300 до 5,1 тыс. руб. В областном минздраве признали, что повышение цен неизбежно, но стоимость может со временем снизиться.

«По стоимости отметим, что раньше, когда человеку приходилось сдавать подобный анализ в частных учреждениях, то цена была даже выше, чем сейчас. В будущем мы надеемся, что стоимость расходных материалов будет снижаться и общая цена снизится», – сказали в пресс-службе ведомства.

В Рязани областной наркодиспансер увеличил число врачей психиатров-наркологов, выдающих медицинские заключения, чтобы справиться с наплывом граждан. Кроме того, был открыт дополнительный пункт выдачи медицинских заключений, а также увеличено время работы отделения платных услуг. Как сообщила горожанка агентству «7 новостей», рязанцы стоят в очередях по пять часов на улице, а затем еще час внутри диспансера.

«Справка действует год, поэтому в очереди не только те, кому она нужна сейчас, а также те, кто берет ее «впрок», – заявила женщина.

В Ярославле очередь в наркодиспансер выросла в 15 раз. «Вчера (20 ноября) наркологическая больница приняла 1,5 тысячи человек вместо 100, как обычно. Вчера и сегодня врачи принимают до последнего посетителя. Например, вчера прием длился до девяти часов вечера», – сообщили в областном департаменте здравоохранения.

В Минздраве считают, что новые правила прохождения медосмотра позволят получить «более объективные результаты о состоянии здоровья благодаря исключению визуальной оценки». Более тщательная проверка будущих водителей станет эффективной мерой профилактики дорожно-транспортных происшествий, уверены в ведомстве.

Однако координатор движения «Общество Синих Ведерок» Петр Шкуматов считает — новые правила приведут лишь к тому, что россияне будут покупать поддельные справки, поскольку пройти минимальный порог по маркеру CDT, установленный Минздравом, возможно, только если человек в принципе не употребляет алкоголь.

«Пороговые уровни настолько минимальны, что если вы регулярно употребляете пиво в минимальных количествах (главное — регулярно) или вино (я не говорю даже про 50 гр водки перед ужином), то вы после сдачи такого анализа будете официально признаны хроническим с соответствующими последствиями для вашей репутации, постановкой вас на учет в наркодиспансер как алкоголика и т.п.», – написал общественник на своей странице в Facebook.

«Сделано это, с моей точки зрения, специально, чтобы люди покупали фейковые анализы и не палились перед государством», — заключил он.