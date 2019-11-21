«Передай, что меня нет»: врачи бросили умирающую коллегу

Следственный комитет по Тверской области запустил проверку по факту смерти 46-летнего врача Городской клинической больницы №6 Нины Азизовой — сотрудники ведомства намерены опросить коллег женщины, которые отказались принять ее в учреждении с инфарктом. Об этом «Газете.Ru» сообщил адвокат дочери покойной Виктор Лурье.

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По словам юриста, впервые состояние Азизовой ухудшилось 30 октября — тогда она почувствовала боль в области сердца и вызвала скорую помощь. Прибывшие на место фельдшеры осмотрели пациентку: они сняли ЭКГ и зафиксировали показания для госпитализации.

Вместе с 46-летней женщиной на скорой помощи в больницу №6 отправилась ее дочь Алена Азизова. Она рассказала, что в этом медучреждении больная работала последние 19 лет — сначала врачом-педиатром, а потом мастером лечебной физкультуры.

По приезде в приемное отделение терапевт просмотрела сделанное фельдшерами ЭКГ — в итоге медработница пошла за кардиологом больницы, однако через некоторое время вернулась одна. По неизвестным причинам он отказался идти к пациентке, в связи с чем дочь Азизовой решила сама пойти к нему в соседний корпус, сообщил Лурье.

Медсестра кардиологического отделения подвела женщину к кабинету врача и попросила ее немного подождать. «В итоге моя доверительница услышала, что врач заявил сестре: «Че ей надо? Кто такая? Передай, что меня нет. Никуда я не пойду». Алена возмутилась и вошла в кабинет с требованием пройти к матери. Тот с неохотой согласился, шагал медленно»,

— рассказал адвокат «Газете.Ru».

Придя в приемную, кардиолог осмотрел результаты ЭКГ и заявил, что тяжелого заболевания у женщины не видит, поэтому госпитализация не требуется. На обратном пути домой, по словам Лурье, 46-летняя больная даже не смогла подняться в квартиру — она легла на лестнице в подъезде и стала ждать вторую бригаду скорой помощи, которую вызвала дочь. Во время звонка девушка сообщила диспетчеру, что мать находится в очень тяжелом состоянии и нужны носилки, однако просьба была проигнорирована.

«Приехали две женщины в возрасте. Общались крайне хамски, даже издевались над больной, говоря: «Что это врач ночью делает на лестнице?» В итоге они снова сделали ЭКГ, посмотрели на него и отказались везти в больницу, заявив: «Вы там уже были, зачем ехать снова?» — подчеркнул юрист.

Перед уездом фельдшеры лишь дали больной таблетку для стимулирования умственной работоспособности и уменьшения психоэмоционального напряжения. «Когда вызвали третью скорую поомщь, Азизова уже умирала. Это оказались те же люди, которые приехали в первый раз — они очень удивились, что ее не госпитализировали», — отметил Лурье.

В итоге фельдшеры зафиксировали, что у больной уже нет давления. Медсестра пошла в машину за дефибриллятором, однако было поздно — сердце врача остановилось. Впоследствии специалисты установили, что смерть пациентки наступила в результате инфаркта.

Дочь покойной сообщила о произошедшем в полицию — там пообещали передать материалы следователям, однако в итоге Следком сам инициировал проверку по факту публикаций истории в СМИ, рассказал Лурье. 21 ноября девушка и юрист пришли в ведомство и написали объяснительные, а также передали медицинские документы.

По мнению адвоката, в результате проверки может быть возбуждено дело по статье 124 УК РФ «Неоказание помощи больному» и 293 УК РФ «Халатность». Он уверен, что уголовное преследование запустят против кардиолога и фельдшеров, отказавшихся помочь пациентке.

«Что касается позиции руководства больницы, то заведующий ее отделения целиком и полностью на нашей стороне. Он окажет помощь — поговорит с сотрудниками, следователям даст показания. Позиция главврача мне неизвестна», — отметил адвокат.

Между тем «Газета.Ru» пообщалась с руководителем учреждения Владимиром Удаловым и выяснила, что в больнице №6 началась собственная служебная проверка.

«Я уже поговорил с теми, кто отказал Азизовой в госпитализации. Для них и всей больницы это трагедия. Я вообще в шоке, потому что есть медицинская этика, согласно которой врач врачу всегда должен помогать. Я, например, как реаниматолог даже на улице не прохожу мимо людей, если вижу, что у них проблемы со здоровьем»,

— подчеркнул главврач учреждения.

Он отметил, что все пациенты положительно отзывались о работе Азизовой исключительно положительно. «Она была хорошим доктором. Пациенты говорили, что она высококлассный специалист. И коллеги ее любили — со всеми поддерживала добрые отношения. Когда с коллегой такое происходит, надо немедленно реагировать», — заключил Удалов.